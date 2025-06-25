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    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max en net görüntüleri paylaşıldı! İşte tasarımı

    Apple'ın bu yıl sunacağı iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max'in yepyeni görüntüleri paylaşıldı. Kamera paneli ve gövde tasarımı artık çok daha net. İşte yeni tasarımı...

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max görüntüleri paylaşıldı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max için en net sızıntılardan biri daha ortaya çıktı. Apple'ın bu yıl tanıtacağı modellerin siyah renkli maketi paylaşıldı. Sızıntı, cihazın yalnızca renk seçeneğine değil, aynı zamanda kamera tasarımı ve gövde yapısına dair yeni bilgiler sunuyor. 

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max böyle görünecek

    Yeni paylaşılan görüntüler, daha önce titanium black olarak bilinen iPhone 16 Pro'daki tona benzer, ancak farklı bir siyah renk seçeneğine işaret ediyor. Tabii ki Apple'ın renk seçeneklerini nasıl konumlandıracağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak yeni tasarımla birlikte kamera panelinin kasayla daha uyumlu tasarlandığını görüyoruz.

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max görüntüleri paylaşıldı! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Panel, önceki modellerde olduğu gibi koyu bir çerçeveyle sınırlanmamış. Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın da belirttiği gibi, artık panel doğrudan cihaz rengiyle eşleşiyor. Bu da üçlü kameraların görünümünü yumuşatarak, iPhone 16 Pro’daki kadar baskın olmamalarını sağlıyor.

    Ayrıca panelin gövdeden daha belirgin biçimde yükselmesi de detaylar arasında. Bu tercihin amacı lens ile sensör arasındaki mesafeyi artırmak olabilir. Ancak kameralar hâlâ panelin üstüne yerleştirilmiş durumda.  Sızan maketin iPhone 17 Pro mu yoksa Pro Max modeli mi olduğu henüz kesinleşmedi. Ancak daha önceki söylentiler, Pro Max'in bugüne kadarki en kalın iPhone modeli olacağını öne sürüyordu. 

    iPhone 17 ve 17 Pro beklenenler

    iPhone 17'deki yenilikler sadece tasarımla sınırlı değil. iPhone 16 Pro modelleri için planlanan yeni bir tuş tasarımının, yukarıda da belirttiğimiz gibi iPhone 17 Pro serisinde hayata geçirilmesi muhtemel. Malzeme konusunda da önemli bir farklılık var. Yeni Pro ve Pro Max modelleri, yarı cam yarı alüminyum bir gövdeye sahip olacak. Bu sayede hem kablosuz şarj desteklenecek hem de dayanıklılık artacak.

    Performans bölümünde ise, iPhone 17 serisinin AI odaklı daha güçlü çipe sahip olacağı ve 12GB RAM ile geleceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra, cihazın gelişmiş bir soğutma sistemiyle destekleneceği de gündemde. Kaçıranlar için iPhone 16 serisinin düşük taleple karşılaşması iPhone 17'ye yönelik beklentileri artırmış durumda. Kısaca, hem tasarım hem de teknik anlamda Apple'ın daha cesur adımlar attığını görebiliriz.

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