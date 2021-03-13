En iyi Youtuber mikrofonu! 1 taşla 2 kuş Saramonic Blink 500 Pro

Genel Yayın Yönetmeni
Hazırladığınız videoda görüntü, konu, manzara ne kadar iyi olursa olsun eğer ses iyi değilse seyirciyi ekranda tutmanız neredeyse imkansız. Bu videoda alınabilecek en iyi F/P mikrofonunu inceliyoruz.
Hazırladığınız videoda görüntü, konu, manzara ne kadar iyi olursa olsun eğer ses iyi değilse seyirciyi ekranda tutmanız neredeyse imkansız. Bu videoda alınabilecek en iyi F/P mikrofonunu inceliyoruz.
kullanıcılar kablosuz saramonic ile çekimler yaptılar.edit kısmında kesinti olduğu farkedince tüm çekim çöp olmuş oldu.
Mesut Çevik'i görünce kapattım zaten.