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    En iyi Youtuber mikrofonu! 1 taşla 2 kuş Saramonic Blink 500 Pro

    13 Mart 2021, 08:02
    2b
    1
    Video Kameralar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Mesut Çevik
    Genel Yayın Yönetmeni
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    Hazırladığınız videoda görüntü, konu, manzara ne kadar iyi olursa olsun eğer ses iyi değilse seyirciyi ekranda tutmanız neredeyse imkansız. Bu videoda alınabilecek en iyi F/P mikrofonunu inceliyoruz.

    Hazırladığınız videoda görüntü, konu, manzara ne kadar iyi olursa olsun eğer ses iyi değilse seyirciyi ekranda tutmanız neredeyse imkansız. Bu videoda alınabilecek en iyi F/P mikrofonunu inceliyoruz.



    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tıkladım, Mesut'u gördüm, videoyu kapattım.
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mustafacoban (mustafa coban) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    isterse kutunun içine kamera da koysa rode wireless go yayaklaşamaz.bahsedilen yeniklerin %80 rode da vardı:).(tüm cihazlarda type-C girişleri, ekran ve ekrandan pil ve çekim durumları,harici çıkışlar ,her cihaz için ayrı bir type-c kablo, taşıma kılıfı, hatta 2 adet deadcat)
    kullanıcılar kablosuz saramonic ile çekimler yaptılar.edit kısmında kesinti olduğu farkedince tüm çekim çöp olmuş oldu.
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    nirvanha (Serdar AYKUT) 1 gün ( Mesaj Silindi ) mustafacoban
    Beynim yandı , bu arada tıklamayıp mesutu görmedim kapatmam gerekmedi :P
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben Vimeo kullanıyorum, bu mikrofonu kullanamaz mıyım? Mutlaka Youtuber mı olmam lazım?
    Mesut Çevik'i görünce kapattım zaten.
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    4TCL (Sedat ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiyat neymiş?
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    interwap (Volkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) 4TCL
    2000 TL üstü :)
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tıkladım, Mesut'u gördüm, videoyu kapattım.
    Yanıtla +14
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    -ForeverY- (Ferhat yıldız) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Saramsonic
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    Mion 2 gün ( Mesaj Silindi )
    yutub diye bişe çıkmoş qanqa, beleşe paro dağıtıyormoş!
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    inşallah tüm yayınları bundan sonra bu mikrofonla yaparsınız
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