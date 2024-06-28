2si1 - Türkiye’nin internet altyapısı sınıfta kaldı!

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

2si1'in bu haftaki bölümünde Asus Rog Ally X'i, vergileri, Türkiye'nin sınıfta kalan internetini, Disney Plus'ın Türkiye için yeni planlarını ve daha fazlasını konuştuk.

2si'in bu haftaki bölümünde Kerem, Türkiye - Çekya maçını yerinde izlemek için Almanya'ya gittiği için yeni bölümümüzü Burak ile hazırladık. Çok yoğun bir hafta olmasa da konuşulmaya değer birçok haber vardı geride bıraktığımız haftada. Konu başlıklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

00:00 Giriş

00:55 Disney Plus geri geliyor

05:33 Samsung MediaTek işlemci kullanabilir

09:47 Asus Rog Ally X Türkiye'de

18:48 Türkiye Ay Aracı Projesi

23:25 Vergiler

28:08 PS3 oyunları PS5'te oynanabilir

35:47 Nvidia'dan rekor değer kaybı

39:24 PSVR2'nin geleceği

44:16 Türkiye'nin internet çilesi

48:20 Kapanış

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