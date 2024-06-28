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    2si1 - Türkiye’nin internet altyapısı sınıfta kaldı!

    2si1'in bu haftaki bölümünde Asus Rog Ally X'i, vergileri, Türkiye'nin sınıfta kalan internetini, Disney Plus'ın Türkiye için yeni planlarını ve daha fazlasını konuştuk.

    2si'in bu haftaki bölümünde Kerem, Türkiye - Çekya maçını yerinde izlemek için Almanya'ya gittiği için yeni bölümümüzü Burak ile hazırladık. Çok yoğun bir hafta olmasa da konuşulmaya değer birçok haber vardı geride bıraktığımız haftada. Konu başlıklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.

    00:00 Giriş

    00:55 Disney Plus geri geliyor

    05:33 Samsung MediaTek işlemci kullanabilir

    09:47 Asus Rog Ally X Türkiye'de

    18:48 Türkiye Ay Aracı Projesi

    23:25 Vergiler

    28:08 PS3 oyunları PS5'te oynanabilir

    35:47 Nvidia'dan rekor değer kaybı

    39:24 PSVR2'nin geleceği

    44:16 Türkiye'nin internet çilesi

    48:20 Kapanış

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