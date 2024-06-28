2si1 - Türkiye’nin internet altyapısı sınıfta kaldı!

2si'in bu haftaki bölümünde Kerem, Türkiye - Çekya maçını yerinde izlemek için Almanya'ya gittiği için yeni bölümümüzü Burak ile hazırladık. Çok yoğun bir hafta olmasa da konuşulmaya değer birçok haber vardı geride bıraktığımız haftada. Konu başlıklarımızı aşağıda bulabilirsiniz.
00:00 Giriş
00:55 Disney Plus geri geliyor
05:33 Samsung MediaTek işlemci kullanabilir
09:47 Asus Rog Ally X Türkiye'de
18:48 Türkiye Ay Aracı Projesi
23:25 Vergiler
28:08 PS3 oyunları PS5'te oynanabilir
35:47 Nvidia'dan rekor değer kaybı
39:24 PSVR2'nin geleceği
44:16 Türkiye'nin internet çilesi
48:20 Kapanış