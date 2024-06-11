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    Computex 2024: MSI'ın tanıttığı yenilikçi ürünler

    Tayvan'ın başkenti Taipe'de düzenlenen Computex 2024'te her yıl olduğu gibi bu yıl da boy gösteren MSI, yeni oyun ve iş odaklı ürünleriyle meraklılarını teknolojiye doyurdu.

    Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından biri olan MSI'ın Computex 2024'teki standına yaptığımız ziyarette, MSI Doğu Avrupa Dijital Pazarlama Sorumlusu Tufan Vardar ile görüştük. Yoğun bir şekilde ilgi gören ve röportajımız sırasında Intel CEO'su Pat Gelsinger'ın da ziyaret ettiği MSI standında videodan da görebileceğiniz üzere zaman zaman adım atmakta zorluk çektik. MSI'ın öne çıkan oyun ekipmanları arasında yer alan taşınabilir oyun deneyimi sunan el konsolu MSI Claw 8 AI+ Gaming Handheld ve CLAW Fallout Edition, oyunseverler için özel olarak tasarlanmış dizüstü bilgisayar. MSI Stealth 18 Mercedes-AMG Motorsport, yüksek performanslı yapay zeka destekli MSI Prestige ve Summit serisi dizüstü bilgisayarların yanı sıra Vision X AI ve QD-OLED monitörler de dikkat çeken ürünler arasında yer aldı.

    MSI'ın en yeni monitörlerinden olan PRO MP252 E2 ve PRO MP271A E2 modelleri ise ince bir çerçeveye ve 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. MSI'ın sürdürülebilirlik ve yenilikçilik konusundaki kararlılığını gösteren MSI Cubi NUC serisi mini PC'leri Computex 2024 Sürdürülebilir Teknoloji Ödülünün yanı sıra Red Dot 2024 ödülünü de kazanmasını sağladı. Modern serisi şık tasarıma sahip kasa modelleri de fuar alanında dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. All-In-One Hibrit Sıvı Soğutmalı Ekran Kartları SUPRIM FUZION ve EXPERT FUZION'ın ziyaretçilerden büyük ilgi gören ürünler arasında yer alıyor. MSI standındaki ziyaretimizde öne çıkan soğutma sistemlerindeki yeni PSU ve sıvı soğutma modellerini, çarpıcı ekran kartı ürünlerini, yeni oyuncu ekipmanlarını ve Wifi7 network ürünlerini görme fırsatı bulduk. 

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