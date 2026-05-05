MSB AR-GE’den bir sürpriz daha: GÜÇHAN turbofan motoru ilk kez tanıtıldı

Aniden ortaya çıkan proje için şimdilik son derece sınırlı bilgi bulunuyor ve motorun hangi platform için geliştirildiği de bilinmiyor.
Teknik detaylar sınırlı, veriler dikkat çekici
Bu güç seviyesi, modern 5. nesil savaş uçaklarının ihtiyaç duyduğu itki gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor. Teknik detaylar arasında motorun 46,5 inçlik çapı ve saniyede 420 lb hava akışı sağlama kapasitesi dikkat çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca sistemin bypass oranının da 0.68:1 olduğu belirtiliyor.
Bununla birlikte motorun hangi hava platformunda kullanılacağı veya hangi amaçla geliştirildiği konusunda MSB yetkilileri tarafından henüz resmi bir detay paylaşılmadı. Bu motor, KAAN'ın sonraki blokları için planlanıyor olabileceği gibi tamamen farklı bir platformun veya sistemin itkisi için de kullanılabilir. Bilindiği üzere KAAN uçağının motor ihtiyacı için TEI tarafından geliştirilen TF35000 projesi devam ediyor. Bu motor da yine fuarda sergileniyor.
