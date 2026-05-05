    MSB AR-GE’den bir sürpriz daha: GÜÇHAN turbofan motoru ilk kez tanıtıldı

    MSB AR-GE’nin geliştirdiği GÜÇHAN turbofan motoru, 42.000 lbf itki gücüyle ilk kez SAHA 2026’da ortaya çıktı. Projenin hangi platforma ait olduğu ise henüz açıklanmadı.

    SAHA 2026, yalnızca balistik füze projeleriyle değil, aynı zamanda sürpriz bir motor tanıtımıyla da dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirilen GÜÇHAN turbofan motoru, daha önce kamuoyuna hiçbir bilgi verilmeden ilk kez fuar kapsamında sergilendi.

    Aniden ortaya çıkan proje için şimdilik son derece sınırlı bilgi bulunuyor ve motorun hangi platform için geliştirildiği de bilinmiyor.

    Teknik detaylar sınırlı, veriler dikkat çekici

    Tanıtımda paylaşılan veriler, GÜÇHAN’ın yüksek itki sınıfında konumlandığını gösteriyor. 42.000 pound (lbf) itki üretebildiği açıklanan motor, bu değeriyle modern savaş uçaklarında kullanılan güçlü turbofan motorlar kategorisine giriyor.

    Bu güç seviyesi, modern 5. nesil savaş uçaklarının ihtiyaç duyduğu itki gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor. Teknik detaylar arasında motorun 46,5 inçlik çapı ve saniyede 420 lb hava akışı sağlama kapasitesi dikkat çeken diğer unsurlar arasında yer alıyor. Ayrıca sistemin bypass oranının da 0.68:1 olduğu belirtiliyor.

    Bununla birlikte motorun hangi hava platformunda kullanılacağı veya hangi amaçla geliştirildiği konusunda MSB yetkilileri tarafından henüz resmi bir detay paylaşılmadı. Bu motor, KAAN’ın sonraki blokları için planlanıyor olabileceği gibi tamamen farklı bir platformun veya sistemin itkisi için de kullanılabilir. Bilindiği üzere KAAN uçağının motor ihtiyacı için TEI tarafından geliştirilen TF35000 projesi devam ediyor. Bu motor da yine fuarda sergileniyor.

