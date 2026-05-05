Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın en çok satan akıllı telefonları açıklandı: İşte güncel liste

    Counterpoint Research, 2026 yılının ilk üç ayında dünyanın en çok satan akıllı telefon modellerini açıkladı. İşte Samsung, Apple ve Xiaomi'nin en popüler telefonları:

    iPhone 17 dünyanın en çok satan akıllı telefonu Tam Boyutta Gör
    Counterpoint Research'ün yeni raporuna göre, iPhone 17, iPhone 17 Pro Max'i geride bırakarak 2026 yılının ilk üç ayında dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu. İşte detaylar:

    iPhone 17, dünyanın en çok satan telefon oldu

    iPhone 17'nin baz modeli, küresel satışların %6'sını oluştururken, onu iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro takip etti. Counterpoint Research'e göre, en çok satan 10 akıllı telefon modeli, dünya genelindeki tüm satışların %25'ini oluşturuyor.

    iPhone 17, selefinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor. Düz model, daha fazla temel depolama alanı, geliştirilmiş kamera çözünürlüğü ve daha yüksek ekran yenileme hızı dahil olmak üzere Apple'ın üst düzey modellerine yaklaştıran bir dizi yükseltmeyle geldiğinden bu şaşırtıcı değil. Cihaz, Apple satışlarının son zamanlarda arttığı ABD ve Çin gibi önemli pazarlarda yıllık bazda çift haneli büyüme kaydetti. Güney Kore'de de satışlar üç katına çıktı.

    Samsung'un Galaxy A serisi, ilk 10'da beş sıra alarak en çok ilgi gören seri oldu. Galaxy A07 4G, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerdeki talebin etkisiyle en çok satan Android telefon olarak öne çıktı. Samsung, bu cihaza altı yıl yazılım ve güvenlik güncellemeleri sunacağını söyledi. Markanın amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, ilk 10'a giremedi ancak yeni yapay zeka özellikleri ve türünün ilk örneği olan gizlilik ekranı sayesinde ön satışlarda selefine göre daha iyi performans gösterdi. Xiaomi'nin Redmi A5 modeli ise onuncu sırada listeyi tamamladı.

    Dünyanın en çok satan 10 akıllı telefonu

    dünyanın en çok satan telefonları sıralama Tam Boyutta Gör

    1. iPhone 17
    2. iPhone 17 Pro Max
    3. iPhone 17 Pro
    4. Samsung Galaxy A07 4G
    5. Samsung Galaxy A17 5G
    6. iPhone 16
    7. Samsung Galaxy A56
    8. Samsung Galaxy A36
    9. Samsung Galaxy A17 4G
    10. Xiaomi Redmi A5
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Dr.Perga +38 emrekaradag +24 typing +18 estf +17 shamann77 +14 darkaura +14 Montana007 +11 dodofran +10 Cosster +10 gidi +10
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    236 Kişi Okuyor (4 Üye, 232 Misafir) 17 Masaüstü 219 Mobil
    g_corut, muratozgulz, sennalonso1981 ve 1 üye daha okuyor
    G
    GENEL İSTATİSTİKLER
    3017 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    iPhone 17, Samsung ve
    6 etiket daha xiaomi Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler iPhone Apple Android
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı368b
    TikTok Sayfası3,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    facetime etkinleştirme bekleniyor elden ring türkçe yama peugeot 206 1.4 hdi uludağ otomotiv yorumlar allah rızası için bakan hocalar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum