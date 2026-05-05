Dünyanın en çok satan akıllı telefonları açıklandı: İşte güncel liste

Tam Boyutta Gör Counterpoint Research'ün yeni raporuna göre, iPhone 17, iPhone 17 Pro Max'i geride bırakarak 2026 yılının ilk üç ayında dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu. İşte detaylar:

Apple Türkiye’den zam: iPhone 17 ve AirPods fiyatları güncellendi 5 sa. önce eklendi

iPhone 17, dünyanın en çok satan telefon oldu

iPhone 17'nin baz modeli, küresel satışların %6'sını oluştururken, onu iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17 Pro takip etti. Counterpoint Research'e göre, en çok satan 10 akıllı telefon modeli, dünya genelindeki tüm satışların %25'ini oluşturuyor.

iPhone 17, selefinden daha iyi performans göstermeye devam ediyor. Düz model, daha fazla temel depolama alanı, geliştirilmiş kamera çözünürlüğü ve daha yüksek ekran yenileme hızı dahil olmak üzere Apple'ın üst düzey modellerine yaklaştıran bir dizi yükseltmeyle geldiğinden bu şaşırtıcı değil. Cihaz, Apple satışlarının son zamanlarda arttığı ABD ve Çin gibi önemli pazarlarda yıllık bazda çift haneli büyüme kaydetti. Güney Kore'de de satışlar üç katına çıktı.

Samsung'un Galaxy A serisi, ilk 10'da beş sıra alarak en çok ilgi gören seri oldu. Galaxy A07 4G, Latin Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgelerdeki talebin etkisiyle en çok satan Android telefon olarak öne çıktı. Samsung, bu cihaza altı yıl yazılım ve güvenlik güncellemeleri sunacağını söyledi. Markanın amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, ilk 10'a giremedi ancak yeni yapay zeka özellikleri ve türünün ilk örneği olan gizlilik ekranı sayesinde ön satışlarda selefine göre daha iyi performans gösterdi. Xiaomi'nin Redmi A5 modeli ise onuncu sırada listeyi tamamladı.

Dünyanın en çok satan 10 akıllı telefonu

Tam Boyutta Gör

iPhone 17 iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Pro Samsung Galaxy A07 4G Samsung Galaxy A17 5G iPhone 16 Samsung Galaxy A56 Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A17 4G Xiaomi Redmi A5

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Dünyanın en çok satan akıllı telefonları listesi (2026)

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: