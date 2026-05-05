    Samsung'un yeni ekranlarıyla akıllı telefonlar çağ atlayacak

    Samsung, Display Week 2026'da inanılmaz renkler ve özel sağlık takibi özelliklerine sahip yeni akıllı telefon ekranlarını sergiledi. Flex Chroma Pixel & Sensor OLED, teknolojinin sınırlarını zorluyor.

    Samsung Display, sektördeki en yenilikçi ekran teknolojilerinden bazılarını geliştirmesiyle biliniyor. Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Gizlilik Ekranı, akıllı telefon ekran alanındaki birçok teknolojik başarısının son örneklerinden biri. Şirket, şimdi de Los Angeles'taki SID Display Week 2026'da süper renkli bir akıllı telefon OLED paneli ve sağlık sensörü olarak da kullanılabilen bir telefon ekranı dahil olmak üzere bir dizi yeni teknolojiyi tanıttı.

    Samsung Flex Chroma Pixel: 3000 nit'e kadar parlaklık

    Flex Chroma Pixel, akıllı telefon ekranları için parlaklık ve renk performansında önemli bir yükseltme sağlıyor. Panel, HBM modunda (Yüksek Parlaklık Modu) 3.000 nit'e kadar parlaklığa ulaşabiliyor ve BT.2020-96 renk alanını destekliyor. Bu, dış mekan koşullarında daha iyi görünürlük ve daha doğru renk üretimi anlamına geliyor.

    Bilmeyenler için, BT.2020 renk alanı, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından oluşturulan uluslararası bir standart. DCI-P3 gibi standartlara göre çok daha geniş bir renk gamı ​​sunuyor ancak çoğu telefon BT.2020 standardının yaklaşık %70'ini kapsıyor. Samsung’un Flex Chroma Pixel ekranı ise %96'ya kadar ulaşarak günümüzde mevcut en yüksek seviyelerden birini sağlıyor.

    Samsung Display, PSF (phosphorescent sensitized fluorescence) adı verilen yeni bir malzeme kullanıldığını belirtiyor. Bu, OLED piksellerinin ışık yayma şeklini iyileştirerek verimlilikten ödün vermeden daha iyi renk saflığı sağlıyor. Markanın tescilli polarizörsüz OLED teknolojisi olan LEAD, yüksek parlaklığı, geniş renk gamını ve uzun ömrü aynı anda koruyor. Bazı yeni paneller renk doğruluğunu artırsa da maksimum parlaklıktan ödün veriyor. Samsung, LEAD ile bu sorunu çözdüğünü iddia ediyor.

    Samsung Sensor OLED Display: Sağlığınızı kontrol edebilen ekran

    İkinci büyük yenilik ise, sadece içerik göstermekle kalmayıp kalp atış hızı ve tansiyon gibi ölçümler de yapabilen, 6.8 inçlik akıllı telefon boyutunda yeni "Sensor OLED" ekran. Samsung, bu teknoloji üzerinde bir süredir çalışıyordu ancak bu yılki tanıtım buna ekstra bir özellik daha ekliyor.

    Yeni Sensor OLED, organik fotodiyotları doğrudan ekrana yerleştiriyor. Bu sensörler, kan akışını ölçmek için ekrandan yayılan ışığı kullanıyor, dolayısıyla akıllı saatlerde olduğu gibi ayrı bir donanıma gerek kalmıyor.

