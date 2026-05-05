Samsung'un yeni ekranlarıyla akıllı telefonlar çağ atlayacak

Samsung Flex Chroma Pixel: 3000 nit'e kadar parlaklık
Bilmeyenler için, BT.2020 renk alanı, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından oluşturulan uluslararası bir standart. DCI-P3 gibi standartlara göre çok daha geniş bir renk gamı sunuyor ancak çoğu telefon BT.2020 standardının yaklaşık %70'ini kapsıyor. Samsung’un Flex Chroma Pixel ekranı ise %96'ya kadar ulaşarak günümüzde mevcut en yüksek seviyelerden birini sağlıyor.
Samsung Display, PSF (phosphorescent sensitized fluorescence) adı verilen yeni bir malzeme kullanıldığını belirtiyor. Bu, OLED piksellerinin ışık yayma şeklini iyileştirerek verimlilikten ödün vermeden daha iyi renk saflığı sağlıyor. Markanın tescilli polarizörsüz OLED teknolojisi olan LEAD, yüksek parlaklığı, geniş renk gamını ve uzun ömrü aynı anda koruyor. Bazı yeni paneller renk doğruluğunu artırsa da maksimum parlaklıktan ödün veriyor. Samsung, LEAD ile bu sorunu çözdüğünü iddia ediyor.
Samsung Sensor OLED Display: Sağlığınızı kontrol edebilen ekran
Yeni Sensor OLED, organik fotodiyotları doğrudan ekrana yerleştiriyor. Bu sensörler, kan akışını ölçmek için ekrandan yayılan ışığı kullanıyor, dolayısıyla akıllı saatlerde olduğu gibi ayrı bir donanıma gerek kalmıyor.
