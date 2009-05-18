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EVGA 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 FTW modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 FTW modelini duyurdu
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, yüksek performans segmenti için yeni bir ekran kartı daha hazırladı. Firmanın FTW (For The Win) serisi altında hazırladığı GeForce GTX 285 temelli yeni ekran kartı yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çekebilir zira ürün üzerinde 2GB GDDR3 bellek bulunuyor. 1GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 FTW modelinden yaklaşık 4 ay sonra anons edilen yeni model de benzer şekilde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartı, 240x paralel işlem birimine ve 512-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Grafik işlem birimi 702MHz, paralel işlemcileri 1584MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapan ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. Çift DVI konnektörüne ve çift 6-pin PCIe güç girişine sahip olan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu olan 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 FTW modelinin 439.99$'lık yurt dışı liste fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.

EVGA 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 FTW modelini duyurdu
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NecroCyber-777 10 yıl
o arkasındaki zımbırtı oc yapmak için evganın yazılımını kullanarak daha üst seviyelere cekebiliyorsunuz kartı o işe yarıyor benim bildiğim
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sertacaygun 10 yıl
Tek PCB'li 295'e ne yapacaklar acaba...
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jay jay justified 10 yıl
Tek PCB GTX 295'e rakip fiyatıyla Türkiye pazarındaki yerini alır sanırım
Ne de olsa EVGA...
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_AMADEUS_ 10 yıl
Tasarımını oldukça beğendim ben açıkçası.
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-dehşet- 10 yıl
Evga bu işi gerçekten biliyor.Ama ne yazık ki Tr de Evga ürünleri ya olmuyor ya da çok uçuk fiyatlar ile satılıyor.Bizde sadece resimlerine bakıyoruz çaresiz.Evga nın iyi yapmadığı birşey var mı merak ediyorum.
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Krak3n 10 yıl

Orjinalden alıntı: cluberrr

Tasarımını oldukça beğendim ben açıkçası.

Arkasındaki koruma dışında referans tasarımdan hiç bir farkı yok.
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