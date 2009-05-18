EVGA 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 FTW modelini duyurdu

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, yüksek performans segmenti için yeni bir ekran kartı daha hazırladı. Firmanın FTW (For The Win) serisi altında hazırladığı GeForce GTX 285 temelli yeni ekran kartı yüksek bellek kapasitesiyle dikkat çekebilir zira ürün üzerinde 2GB GDDR3 bellek bulunuyor. 1GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 FTW modelinden yaklaşık 4 ay sonra anons edilen yeni model de benzer şekilde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunu kullanıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan DirectX 10 destekli ekran kartı, 240x paralel işlem birimine ve 512-bit bellek veri yolu desteğine sahip. Grafik işlem birimi 702MHz, paralel işlemcileri 1584MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de görev yapan ekran kartı, destek veren anakartlarda SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. Çift DVI konnektörüne ve çift 6-pin PCIe güç girişine sahip olan ekran kartı, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

CUDA ve PhysX teknolojileriyle de uyumlu olan 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTX 285 FTW modelinin 439.99$'lık yurt dışı liste fiyatına sahip olduğu belirtiliyor.

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