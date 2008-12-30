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EVGA, 55nm GeForce GTX 260 SSC modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, 55nm GeForce GTX 260 SSC modelini duyurdu
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, GeForce GTX 260 SSC modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu kullanıyor. Yeni üretim teknolojisinin katksıyla satılmakta olan mevcut GTX 260 modellerine kıyasla ısıl güç tasarımı daha düşük olan yeni model fabrika çıkışı arttırılan saat hızlarıyla dikkat çekiyor.

EVGA'nın 55nm GT200b GPU'sunu kullanan GeForce GTX 260 SSC modeli, 216x paralel işlem birimine sahip. 448-bit bellek veri yolu desteğiyle gelenekran kartı, 896MB GDDR3 bellek ile donatılmış durumda. Grafik işlem biriminin çalışma hızı 675MHz'e çıkartılan GeForce GTX 260 SSC modelinin paralel işlemcileri 1458MHz'de, bellek yongaları ise 2304MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği sunuyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen model, destek veren anakartlarda 3 yollu SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. CUDA ve PhysX teknolojilerini de gündeminden düşürmeyen kartın yurt dışı satış fiyatı 289.99$ olarak belirlenmiş.

EVGA, 55nm GeForce GTX 260 SSC modelini duyurdu
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EVGA, 55nm GeForce GTX 260 SSC modelini duyurdu
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EVGA'nın GeForce GTX 260 SSC modeli ömür boyu garanti ile kullanıma sunuluyor


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StreamRolleR 10 yıl
kursat arkadaş evganı türkiyeden mi aldın getittirdinmi ?
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coupant 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

kursat arkadaş evganı türkiyeden mi aldın getittirdinmi ?



evet abd'den

forum.donanimhaber.com/...
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max975 10 yıl
gerçektende çok şekil ve güzel bir kart ama ülkemizde bu kartı çok pahalı satıyorlar
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
dolar düşük oldugunda GTX 280 alcaktım son anda iptal edip siparişi HD4870 aldım sora o ısınmasından ve gürültüsünden raatsz olp pişman oldm.. ama hala kullanıyorum AC nin çift fanlı soğutucusnu taktım çk memnunm suan
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drkayzer 10 yıl
evga çok güzel kartlar yapıyor
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kursatkaynak 10 yıl
bende bunun 65 ınden var canavar gıbı evga ne guzel kart yapıyor yaf.
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coupant 10 yıl
55 nm'ler yavaş yavaş gözükmeye başlıyor. arkasını bekliyoruz bakalım.
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