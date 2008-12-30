EVGA, 55nm GeForce GTX 260 SSC modelini duyurdu

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, GeForce GTX 260 SSC modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu kullanıyor. Yeni üretim teknolojisinin katksıyla satılmakta olan mevcut GTX 260 modellerine kıyasla ısıl güç tasarımı daha düşük olan yeni model fabrika çıkışı arttırılan saat hızlarıyla dikkat çekiyor.

EVGA'nın 55nm GT200b GPU'sunu kullanan GeForce GTX 260 SSC modeli, 216x paralel işlem birimine sahip. 448-bit bellek veri yolu desteğiyle gelenekran kartı, 896MB GDDR3 bellek ile donatılmış durumda. Grafik işlem biriminin çalışma hızı 675MHz'e çıkartılan GeForce GTX 260 SSC modelinin paralel işlemcileri 1458MHz'de, bellek yongaları ise 2304MHz'de görev yapıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan ekran kartı DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği sunuyor. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen model, destek veren anakartlarda 3 yollu SLI kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor. CUDA ve PhysX teknolojilerini de gündeminden düşürmeyen kartın yurt dışı satış fiyatı 289.99$ olarak belirlenmiş.

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EVGA'nın GeForce GTX 260 SSC modeli ömür boyu garanti ile kullanıma sunuluyor