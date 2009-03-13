EVGA bazı donanımları için "test" sürüşüne davet ediyor

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Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden EVGA yeni bir uygulamaya başlıyor. Kullanma sunduğu donanımların yanında ömür boyu garanti, 7/24 teknik destek hizmeti ve 90 gün içerisinde daha yeni modeliyle değişim gibi hizmetler de sağlayan firma, müşterilerini "test" sürüşüne çıkarmaya başlıyor.

EVGA'nın geçtiğimiz gün başlattığı ELP (EVGA Loaner Partner) uygulamasıyla kullanıcılar firmanın X58 Classified anakartını veya 3DVision 3 boyutlu gözlük setini iki hafta boyunca kendi evlerinde test edebilecekler. Peki bu uygulamadan kimler yararlanabilecek ve şanslı talihliler nasıl belirlenecek?

Hemen belirtelim EVGA'nın ELP programı şimdilik sadece Amerika ve Kanada için geçerli. Firma tercih edilen donanımı sistemine kayıt olan kullanıcılar arasında yapacağı rastgele seçim ile şanslı üyelerine donanımı yollayacak. Kullanıcılara test sonucunda düşen tek yükümlülük ise bir sonraki talihliye donanımları kargo parasını da ödeyerek yollamak olacak.