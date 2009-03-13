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EVGA bazı donanımları için "test" sürüşüne davet ediyor

10 yıl
3,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA bazı donanımları için
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Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden EVGA yeni bir uygulamaya başlıyor. Kullanma sunduğu donanımların yanında ömür boyu garanti, 7/24 teknik destek hizmeti ve 90 gün içerisinde daha yeni modeliyle değişim gibi hizmetler de sağlayan firma, müşterilerini "test" sürüşüne çıkarmaya başlıyor.

EVGA'nın geçtiğimiz gün başlattığı ELP (EVGA Loaner Partner) uygulamasıyla kullanıcılar firmanın X58 Classified anakartını veya 3DVision 3 boyutlu gözlük setini iki hafta boyunca kendi evlerinde test edebilecekler. Peki bu uygulamadan kimler yararlanabilecek ve şanslı talihliler nasıl belirlenecek?

Hemen belirtelim EVGA'nın ELP programı şimdilik sadece Amerika ve Kanada için geçerli. Firma tercih edilen donanımı sistemine kayıt olan kullanıcılar arasında yapacağı rastgele seçim ile şanslı üyelerine donanımı yollayacak. Kullanıcılara test sonucunda düşen tek yükümlülük ise bir sonraki talihliye donanımları kargo parasını da ödeyerek yollamak olacak.

EVGA bazı donanımları için
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Vuze 10 yıl
ilginç birşey haber için teşekkürler
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max975 10 yıl
yaaa kendi test elemenı mı? yok yoksa müşteriye verdiği değer mi?
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AndryTR 10 yıl
Arada bize de yapsalar böyle bir şey keşke. eVGA güzel bir uygulama yapıyor. Ayrıca diğer hizmetleri de çok iyi. Darısı bizim ve diğer firmaların başına...
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fx57 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

yaaa kendi test elemenı mı? yok yoksa müşteriye verdiği değer mi?


Merhaba,

Bu uygulamayı anlamadınız sanırım, burada geliştirme aşamasındaki bir donanım söz konusu değil. Örneğin X58 Classified anakartını satın alacaksınız ama performansını merak ediyorsunuz işte aynı otomobil firmalarının yaptığı gibi burada da ürünü test edebilme şansınız doğuyor ve sonrasında eğer memnun kaldıysanız herhangi bir yerden satın alabiliyorsunuz.

Sevgiler,
Fx57
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