EVGA çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 için arka plaka hazırladı

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Yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için ekran kartının voltaj seviyesini ayarlamaya olanak tanıyacak yeni bir uygulama üzerinde çalıştığını açıklayan EVGA, yaptığı duyuru ile çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli için yeni bir arka plaka hazırladığı açıkladı. Kod adı 401-EV-1234-01 olan ve opsiyonel olarak sunulan ürün ile 55nm üretim tekolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'nun çiftini kullanan GeForce GTX 295'in hem görünümüne olumlu etki yapacağı hem de kartın daha düşük sıcaklıklarda çalışmasına olanak tanıyacağı bildiriliyor.