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EVGA çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 için arka plaka hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 için arka plaka hazırladı
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Yüksek performans meraklıları ve hız aşırtma tutkunları için ekran kartının voltaj seviyesini ayarlamaya olanak tanıyacak yeni bir uygulama üzerinde çalıştığını açıklayan EVGA, yaptığı duyuru ile çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli için yeni bir arka plaka hazırladığı açıkladı. Kod adı 401-EV-1234-01 olan ve opsiyonel olarak sunulan ürün ile 55nm üretim tekolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'nun çiftini kullanan GeForce GTX 295'in hem görünümüne olumlu etki yapacağı hem de kartın daha düşük sıcaklıklarda çalışmasına olanak tanıyacağı bildiriliyor.


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hsnUSTA 10 yıl
Kartı aldıkda, arka plakası kaldı :S
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Fettah34 10 yıl

Orjinalden alıntı: hsnUSTA

Kartı aldıkda, arka plakası kaldı :S


Sultanahmet meydanında bedava dağıtıyorlar yahu, senin haberin yok mu?
Tek şartları bu plakayı getirmen.


Not: Plakanın Fiyatı: 700$+KDV
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OverClocK1ng 10 yıl
kartın fiyatı yükselecekse pek bize gelnez :D
Sence GTX295 alan bir kimse kartın fiyatının yükselmesine pek takar mı?
Bu plaka kaç paradır ki ekran kartına 1.000 TL veren kişinin gözünü korkutsun ?
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01Mrt 10 yıl
Evga da ATI ile anlaşmış mıydı?... :) bence anlaşsalar biran önce iyi olur... en azından bu krizde kart satabilir, saçmalamaktan iyidir... :))
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mosfettt 10 yıl
kaç para 100tl mi
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tolgaerhan 10 yıl
Sagolsunlar plakanın resminide vermişler. Mod ile ilgilenenler bunu çok rahat sanayiden çıkartabilir :)
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psychemy 10 yıl
bu tarz çerez ürünleri ilgili ürünle falan eşantiyon olarak vermeleri daha akıllıca. mesela ben ne kadar param olsa da hiçbir arkadaşıma buna neden parar verdiğimi açıklayamam.
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_Berk__ 10 yıl
laf olsun torba dolsun boş işler bunlar
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winnerS 10 yıl
genel olarak bakıldığında gereksiz bir ürün :)
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gordon01 10 yıl
Zaman kötü kolla .... :)
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
Evga Kartın heryerini kapatmadan rahat edemedi :) Mâlum kara kutu.
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MÜŞAVİR 10 yıl
Biz de bunu yaptık! demek için yapılmış sanki.
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mhamadko 10 yıl
bos seylerle ugrasiyorlar
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StreamRolleR 10 yıl
mükemmel boylece kasaya konunca o arda mavi pcb den kurtulup adam gibi görüntü eldee etmiş olrusu tebrikler
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` quaD. 10 yıl
Farklı tasarım Sunar..

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