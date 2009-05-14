EVGA, Cryostasis oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor

Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, kullanıcılarına yeni bir oyun hediye etmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs itibariyle EVGA'nın GeForce GTS 260, GTX 260/275/280/285/295 modellerinden birini satın alan ve kartını EVGA'nın resmi internet sitesi üzerinden kayıt ettiren kullanıcılara özel bir online şifre verilecek ve kullanıcıları bu şifre ile son dönemin popüler oyuncularından birisi olan Cryostasis: Sleep of Reason'ın tam sürümünü www.nzone.com adresi üzerinden ücretsiz olarak indirebilecekler.

EVGA'nın kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için; http://www.evga.com/articles/00471/