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EVGA, Cryostasis oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, Cryostasis oyununu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuyor
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, kullanıcılarına yeni bir oyun hediye etmeye başladı. Yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs itibariyle EVGA'nın GeForce GTS 260, GTX 260/275/280/285/295 modellerinden birini satın alan ve kartını EVGA'nın resmi internet sitesi üzerinden kayıt ettiren kullanıcılara özel bir online şifre verilecek ve kullanıcıları bu şifre ile son dönemin popüler oyuncularından birisi olan Cryostasis: Sleep of Reason'ın tam sürümünü www.nzone.com adresi üzerinden ücretsiz olarak indirebilecekler.

EVGA'nın kampanyası hakkında detaylı bilgi almak için; http://www.evga.com/articles/00471/


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yerroner 10 yıl
Nvidia ekran kartı sahipleri bu oyunu henüz oynamasın. Fizik yaması çıkacak oyuna, şu andaki hali feci şekilde yamaya ihtiyaç duyuyor. Ben de oynamak için o yamayı bekliyorum. Oyun GS'den 8.0 almış, günümüz oyunları içerisinde gayet sağlam bir yerde duruyor. Evet bunu bana bir sayı anlatıyor sadece. Bu başlıkta güncel oyunlarla ve oyun siteleriyle ilgili derin derin tartışmaya gerek yok, şahsi kanaatim bir şaheserle karşılaşacağımı söylüyor yükleme ekranından sonra. The Thing, Call of Cthulu ve Bioshock ayarında klasik bir oyun bekliyorum.
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eric13 10 yıl
valla benim için çok iyi haber ama evga almayacağım bu sefer isterlerse dead spaci versinler
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OnlineBulent 10 yıl
Cryostasis: Sleep of Reason oyunu çok tutmadı. Acaba oyunun genel satış rakamlarını mı artırmaya çalışıyor sevgili EVGA?
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Cool Boy 10 yıl
free olmasın bu oyun
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lapry 10 yıl
Oyun Kaç GB acaba.Tabi türkiye'de ki telekom tekelini bilmediklerini için bize bir artısı yok bence
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