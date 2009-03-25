EVGA, CUDA destekli MotionDSP vReveal yazılımı için indirim kuponu veriyor

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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan ve yaptığı açıklamayla Killer Xeno Pro ağ kartını duyuran EVGA, kullanıcılarına CUDA destekli yeni bir uygulama için indirim kuponu dağıtmaya başlıyor. Yapılan açıklamaya göre, EVGA'nın hazırladığı GeForce 9800 GTX, 9800 GTX+, GTS 250, GTX 260, 280, 285 ve 295 modellerine sahip kullanıcılar, ürünlerini kayıt ettirdikleri takdirde MotionDSP firması tarafından hazırlanan ve CUDA mimarisi sayesinde GPU tabanlı hızlandırma ile videolarda iyileştirme yapabilen yazılım için %20 indirim kuponu veriyor. Bu arada merak edenler için yazılımının 49.99$'lık fiyatla satıldığını da belirtelim.