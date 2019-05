EVGA fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce GTX 295 modeli daha hazırladı

Tam Boyutta Gör

Hız aşırtmacılara özel yeni anakart çalışmalarına devam eden ayrıca kimi kaynaklara göre önümüzdeki yıl anons edilecek Larrabee projesiyle Intel tarafına geçerek ekran kartı üretiminde firmanın önde gelen iş ortaklarından birisi olmaya hazırlanan EVGA, fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce GTX 295 CO-OP modelini daha duyurdu. Her ikisi de Nvidia'nın referans tasasrımını temel alan tek PCB'li yeni modellerden birisi Superclocked, diğeri ise FTW (For The Win) serisi altında hazırlandı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartları ayrıca 2x 448-bit bellek veri yolu, 2x 240 paralel işlem birimi ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahipler.

EVGA'nın yeni modellerinden GeForce GTX 295 CO-OP Superclocked modelinde grafik işlem birimleri 602MHz'de, paralel işlemcileri 1296MHz'de ve bellekler de 2052MHz'de görev yapıyor. Daha yüksek çalışma frekanslarına sahip olan GeForce GTX 295 CO-OP FTW modelinde ise grafik işlem birimleri 684MHz, paralel işlem birimleri 1476MHz ve bellekler de 2160MHz'de çalışıyor. Destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni modelleri, CUDA ve PhysX teknolojilerinin yanı sıra PureVideo HD ile yüksek tanımlı video hızlandırma da yapabiliyorlar.

EVGA'nın yeni modellerinden GeForce GTX 295 CO-OP Superclocked 520$, GeForce GTX 295 CO-OP ise 560$ seviyesinden satışa sunuluyor.

Tam Boyutta Gör