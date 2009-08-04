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EVGA fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce GTX 295 modeli daha hazırladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce GTX 295 modeli daha hazırladı
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Hız aşırtmacılara özel yeni anakart çalışmalarına devam eden ayrıca kimi kaynaklara göre önümüzdeki yıl anons edilecek Larrabee projesiyle Intel tarafına geçerek ekran kartı üretiminde firmanın önde gelen iş ortaklarından birisi olmaya hazırlanan EVGA, fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce GTX 295 CO-OP modelini daha duyurdu. Her ikisi de Nvidia'nın referans tasasrımını temel alan tek PCB'li yeni modellerden birisi Superclocked, diğeri ise FTW (For The Win) serisi altında hazırlandı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni ekran kartları ayrıca 2x 448-bit bellek veri yolu, 2x 240 paralel işlem birimi ve 1792MB GDDR3 bellek kapasitesine sahipler.

EVGA'nın yeni modellerinden GeForce GTX 295 CO-OP Superclocked modelinde grafik işlem birimleri 602MHz'de, paralel işlemcileri 1296MHz'de ve bellekler de 2052MHz'de görev yapıyor. Daha yüksek çalışma frekanslarına sahip olan GeForce GTX 295 CO-OP FTW modelinde ise grafik işlem birimleri 684MHz, paralel işlem birimleri 1476MHz ve bellekler de 2160MHz'de çalışıyor. Destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni modelleri, CUDA ve PhysX teknolojilerinin yanı sıra PureVideo HD ile yüksek tanımlı video hızlandırma da yapabiliyorlar.

EVGA'nın yeni modellerinden GeForce GTX 295 CO-OP Superclocked 520$, GeForce GTX 295 CO-OP ise 560$ seviyesinden satışa sunuluyor.

EVGA fabrika çıkışı hız aşırtmalı iki yeni GeForce GTX 295 modeli daha hazırladı
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letibit 10 yıl
bunlarda dhmi giris yokmu benmi göremedim
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fx57 10 yıl
@uynus, yurt dışı fiyatları.
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Mickcasey 10 yıl
dx11
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iktyas 10 yıl
baya oc yapmış evga saolsun.yanlız oc kart alınmaz
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TheViperadix 10 yıl

iktyas

baya oc yapmış evga saolsun.yanlız oc kart alınmaz

Neden :S
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