Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA GeForce GTX 260 Core 216 Superclocked modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
6,8b
1
6
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

EVGA GeForce GTX 260 Core 216 Superclocked modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın "exclusive" partnerlerinden biri olan ve sadece Nvidia tabanlı ekran kartı ve anakartlar hazırlayan EVGA, GeForce GTX 260 Core 216 Superclocked modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı Nvidia'nın 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G200-103-A2kodlu gpu'sunu kullanıyor ve 216x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Paralel işlemci takviyesiyle güçlendirilen GeForce GTX 260 temelli EVGA'nın yeni modeli, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip. Grafik işlemcisi 626MHz, paralel işlem birimleri 1350MHz ve bellekleri de 2106MHz'de görev yapan kart, 448-bit bellek veri yolunu destekliyor.

896MB GDDR3 bellek ile donatılan EVGA'nın DirecyX 10 destekli GeForce GTX 260 Core 216 Superclocked modeli PhysX ve CUDA teknolojileriyle de uyumlu. PureVideo HD sayesinde Blu Ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart Triple SLI desteği de sunmakta.

Çift slot soğutucuya sahip olan ayrıca tasarım olarak Nvidia'nın referans çizgisini takip eden yeni model üzerinde çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışı yer alıyor. EVGA'nın yeni modeli, yurt dışında farklı fiyat seviyelerinde bulunabileceği gibi Newegg, mail-in-rebate programıyla 234.99$'a satmakta.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
UgLeR 11 yıl
Türkiye Fiyatı Ne Olur Acaba ???
Türkiye'de de 235$ civarı Olursa Heralde Satış Rekorları Kırar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 11 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Ülkemizde en ucuz GTX 260 315$.

Yurt dışında yeni GTX 260 235$. Neden bu kadar fark var anlamış değilim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl FaceBreaker (Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu 11 yıl Kitap Tanıtımı: Kullanışlı Web Siteleri Yaratma! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim