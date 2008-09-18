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Nvidia'nın "exclusive" partnerlerinden biri olan ve sadece Nvidia tabanlı ekran kartı ve anakartlar hazırlayan EVGA, GeForce GTX 260 Core 216 Superclocked modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı Nvidia'nın 65nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G200-103-A2kodlu gpu'sunu kullanıyor ve 216x paralel işlem birimiyle birlikte geliyor.

Paralel işlemci takviyesiyle güçlendirilen GeForce GTX 260 temelli EVGA'nın yeni modeli, fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarına sahip. Grafik işlemcisi 626MHz, paralel işlem birimleri 1350MHz ve bellekleri de 2106MHz'de görev yapan kart, 448-bit bellek veri yolunu destekliyor.

896MB GDDR3 bellek ile donatılan EVGA'nın DirecyX 10 destekli GeForce GTX 260 Core 216 Superclocked modeli PhysX ve CUDA teknolojileriyle de uyumlu. PureVideo HD sayesinde Blu Ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen kart Triple SLI desteği de sunmakta.

Çift slot soğutucuya sahip olan ayrıca tasarım olarak Nvidia'nın referans çizgisini takip eden yeni model üzerinde çift DVI ve HDTV destekli tv çıkışı yer alıyor. EVGA'nın yeni modeli, yurt dışında farklı fiyat seviyelerinde bulunabileceği gibi Newegg, mail-in-rebate programıyla 234.99$'a satmakta.