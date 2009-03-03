Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA, GeForce GTX 285 HydroCopper modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,8b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

EVGA, GeForce GTX 285 HydroCopper modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan EVGA, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz su soğutmalı GeForce GTX 285 modelini duyurdu. Firmanın GeForce GTX 285 HydroCopper olarak isimlendirdiği yeni model, özellikle Bakır su soğutma bloğu ile dikkat çekerken standart soğutuculu GeForce GTX285 modeline kıyasla hem sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtiliyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR3 bellek ile donatılan EVGA'nın GeForce GTX 285 HydroCopper modelinin grafik işlem birimi 720MHz'de, paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 2772MHz'de görev yapıyor.

EVGA, GeForce GTX 285 HydroCopper modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak ta tanıyan yeni model, DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla da uyumlu. Öte yandan PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni model, Nvidia'nın son dönemdeki en ciddi yatırımları arasında yer alan CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor.

EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 285 HydroCopper modeli 549.99$'lık ön-sipariş fiyatı ile listelere girmiş durumda. Kartın üzerindeki özel su soğutma bloğu ise 129.99$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip.

EVGA, GeForce GTX 285 HydroCopper modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

EVGA, GeForce GTX 285 HydroCopper modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
blok ztn para ediyor açıkçası bence gereksiz bişey parası olana tabiki bişey diyemem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevidaL 10 yıl
Süper bir tasarım olmuş bence ama tip olarak kötü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
**Stolas** 10 yıl
Değmez... alırsın birtane düz GTX285 takarsın Accelero XTREME GTX 285 aynı değerleri alırsın
arctic-cooling.com/...
ben stok fanla GTX280'i (730/1530/2580)olarak çalıştırıyorum yükte max 74 derecede..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
çok şık ama bu kadar paraya değmez..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
extremevga 10 yıl
way anam way,özledim seni beee,aam soğutma ayn bfg!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Kart kalitesine diyecek lafım yok ama o paraya da GTX 295 alınır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl
Su soğutma sistemi ile kart incelmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl CeBIT Özel: OCZ Z Drive; 1TB kapasiteli SSD 10 yıl DH Özel: Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri 10 yıl DH Özel: Katlanabilir güneş panelleri 10 yıl DH Özel: Gün Işığı ile evinizi ısıtın! 10 yıl The House Of The Dead: Overkill inceleme videosu 10 yıl DH Özel: EkoSolar güneş panelleri ve LED aydınlatma Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim