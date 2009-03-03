EVGA, GeForce GTX 285 HydroCopper modelini duyurdu

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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olan EVGA, ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz su soğutmalı GeForce GTX 285 modelini duyurdu. Firmanın GeForce GTX 285 HydroCopper olarak isimlendirdiği yeni model, özellikle Bakır su soğutma bloğu ile dikkat çekerken standart soğutuculu GeForce GTX285 modeline kıyasla hem sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtiliyor.

Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sundan güç alan ekran kartı, 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip. 1GB GDDR3 bellek ile donatılan EVGA'nın GeForce GTX 285 HydroCopper modelinin grafik işlem birimi 720MHz'de, paralel işlem birimleri 1620MHz'de ve bellekleri de 2772MHz'de görev yapıyor.

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Destek veren anakartlarda çoklu ekran kartı kurulumlarına olanak ta tanıyan yeni model, DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonlarıyla da uyumlu. Öte yandan PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen yeni model, Nvidia'nın son dönemdeki en ciddi yatırımları arasında yer alan CUDA ve PhysX teknolojilerine de destek veriyor.

EVGA'nın su soğutmalı GeForce GTX 285 HydroCopper modeli 549.99$'lık ön-sipariş fiyatı ile listelere girmiş durumda. Kartın üzerindeki özel su soğutma bloğu ise 129.99$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip.

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