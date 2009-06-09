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EVGA, GeForce GTX 285 Mac Edition modelini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, GeForce GTX 285 Mac Edition modelini kullanıma sundu
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Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından EVGA, Apple'n Mac Pro serisi iş istasyonları için hazırladığı GeForce GTX 285 modelini resmi olarak duyurdu. GeForce GTX 285 Mac Edition olarak isimlendirilen yeni ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alıyor ve 1GB GDDR3 vellek bellek ile geliyor. 240x paralel işlem birimine ve 512-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartın grafik işlem birimi 648MHz'de, paralel işlemcileri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de çalışıyor.

PureHD Video teknolojisiyl yüksek tanımlı videolar için donanısmal hızlandırma yapabilen aynı zamanda CUDA mimarisi sayesinde dağıtık bilgi işlem konusuna yatkın olan ve destek veren uygulamalarda GPU'nun paralel işlem yeteneğini kullandırabilen ekran kartı üzerinde çift DVI konnektörüne yer verilmiş. EVGA'nın profesyonel Mac Pro kullanıcıları için hazırladığı GeForce GTX 285 Mac Edition modelinin, yurt dışında 449.99$ seviyesinden kullanıma sunulduğu belirtiliyor.

EVGA, GeForce GTX 285 Mac Edition modelini kullanıma sundu
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Hobar 10 yıl
başlığı görünce mac içinse kesin 1000$ vardır diye girdim ama beni yanılttı. gerçi benim pc me kuruduğum mac bana yetiyor da atıyor bile
.

karta gelince emin değilim ama normal kartın farklı bios yüklenmiş hali gibi duruyor.

ayrıca @DEATH71 bu kart oyun için 3d tasarım için olanlar quadro serisi. az da olsa mac os da hem oyun var hem de windows çalıştırabiliyor. gerçi kim oyun için mac pro alır, mac pro sahiplerinden kaçı bu kartı alır bilmiyorum
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Tolgá 10 yıl
bu kartlar macda 3d tasarım için kullanılıyor değilmi???yoksa macda oyun falan yok zaten
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