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Nvidia tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan EVGA, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modellerini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF100 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartlarının her ikisi de Nvidia'nın referans tasarımını temel alıyor ve benzer şekilde referans saat hızlarıyla geliyorlar.

EVGA'nın GeForce GTX 470 modeli, 384-bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 ve 480x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlemcileri 1401MHz'de ve bellekleri de 3696MHz'de çalışan 10.5-inç uzunluğundaki ekran kartı, CUDA, PhysX, SLI, 3DVision Surround ve PureVideo HD teknolojilerine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için Mini HDMI ile birlikte çift DVI konnektörüne sahip olan EVGA GeForce GTX 480, güç ihtiyacını karşılamak içinse bir adet 6pin ve bir adette 8pin PCIe güç konnektörü kullanıyor. EVGA GeForce GTX 470 ise 320-bit bellek veri yolu desteğine, 448x paralel işlem birimine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3348MHz'de çalışan kart, destek verdiği teknolojiler açısından abisi diyebileceğimiz GeForce GTX 480 ile benzer bir karakteristik sergiliyor. EVGA'nın yeni modellerindne GeForce GTX 480 tabanlı kart 499.99$, GeForce GTX 470 tabanlı model ise 349.99$ seviyesinden satışa sunuluyor.

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