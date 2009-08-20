EVGA NF200 yongalı P55 anakart hazırlıyor; P55 FTW (For The Win)

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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtmacılar için hazırladığı X58 Classified modeliyle dikkatleri üzerine çeken EVGA, yakaladığı bu ivmeyi P55 serisi ile devam ettirmeyi ve anakart dünyasında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve özellikle Kuzey Amerika pazarında Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından birisi olmayı başaran EVGA, daha önce Foxconn'un Quantum Force programına teknik danışmanlık yapan Peter "Shamino" Tan'ın öncülüğünde iddialı özelliklere sahip yeni anakartlar geliştirmeye devam ediyor. Intel tarafından 8 Eylül'de lanse edilecek Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için çok sayıda yeni model üzerinde çalışan EVGA, NF200 yongalı P55 FTW modeliyle dikkat çekecek gibi görünüyor.

EVGA'nın FTW serisi altında hazırladığı P55 yonga setli yeni anakart, LGA1156 formundaki Core i5 ve Core i7 işlemcilerin tamamın ile kullanılabilecek. Dört adet DIMM slotu üzerinden 2600MHz+ gibi yüksek saat hızlarında çalışan (her ne kadar standart olarak belirtilen hızda çalışan bellek olmasa da) DDR3 bellek kitlerine destek veren anakart, Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve özel soğutucu tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor. PCIe organizasyonu için P55 yonga setine ek olarak Nvidia'nın NF200 köprü yongasına da yer verilen anakart, dört adet PCIe x16 slotundan üçünü 16x, sonuncusunu ise eş zamanlı olarak 8x konfigürasyonunda çalıştırabiliyor. İki adet 8-pin işlemci konnektörüne sahip olan EVGA P55 FTW'nin dikkat çekici özellikleri tabii ki NF200 yongasından ibaret değil.

Hız aşırtma ile yüksek saat hızı hedefleyenler için iki adet 8-pin güç girişine sahip olan anakart, ayrıca LGA1156 işlemciler için hazırlanan soğutucuların yanı sıra LGA775 formundaki Core 2 serisi işlemciler için hazırlanan soğutucuların da Core i5 ve Core i7 serisiyle kullanımına olanak tanıyabiliyor. Yine hız aşırtmacılara yönelik olarak kart güç, reset ve Clear CMOS butonları ile birlikte debug LED'e de sahip olan EVGA P55 FTW'de ayrıca iki adet eSATA ve 6 adet SATA-II konenktörüne ek olarak çift Gigabit Ethernet, 8 kanal yüksek tanımlı ses ve jumper üzerinden PCIe etkisizleştirme gibi özelliklerle donatılan anakartın kullanıma sunulacağı tarih ve olası fiyat hakkında henüz açılanmış herhangi bir resmi bilgi olmamakla birlikte firmanın NF200 yongalı bir diğer model olarak P55 Classified çözümünü hazırladığı da belirtiliyor.