EVGA ve Nvidia'nın Cadılar Bayramı sürprizi: GeForce GTX 275 CO-OP PhysX

Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, ilginç bir model ile bir kez daha sahnede. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modelini 17 Kasım'da duyurmaya hazırlanan firma, Kuzey Amerika pazarındaki en büyük iş ortağı olarak gösterilen EVGA ile birlikte hazırladığı PhysX odaklı GeForce GTX 275 CO-OP PhysX modelini Cadılar Bayramı ile eş zamanlı olarak duyurdu. Tasarım özellikleriyle GeForce GTX 295'e yakın bir profil çizen yeni model, detaylarıyla farklılaşmayı başarıyor zira kart, farklı amaçlar için konumlandırılmış iki farklı GPU'yu aynı PCB'de buluşturuyor.

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EVGA GeForce GTX 275 CO-OP PhysX, Physx teknolojisi için hazırlanan ilk çözüm olarak dikkat çekiyor.

EVGA GeForce GTX 275 CO-OP PhysX üzerinde her ikisi de 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10 destekli GT200b (GeForce GTX 275) ve G92 (GeForce GTS 250) GPU'larına yer veriliyor. Ancak grafik işlem birimleri, çift GPU'lu güncel modellerden farklı olarak daha yüksek performans için paralel çalışmıyorlar. Kart üzerindeki GeForce GTX 275 GPU'su ana işlemci olarak oyun, çoklu ortam ve giriş/çıkış kontrolü gibi olağan işlemcileri kontrol ederken, GeForce GTS 250 GPU'su ise yardımcı işlemci olarak sadece PhysX uygulamalarından sorumlu yani, PhysX destekli bir oyunun çalıştırılmasıyla birlikte GeForce GTX 275 GPU'sunun yanında GeForce GTS 250 de devreye giriyor ve sadece PhsyX hesaplamalarını üzerine alarak ana GPU'nun daha az meşgul olmasını sağlıyor.

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EVGA GeForce GTX 275 CO-OP, GeForce GTX 275 ve PhysX işlemlerinden sorumlu GeForce GTS 250 GPU'larını bir araya getiriyor.

Oyuncuları hedef alan GeForce GTX 275 CO-OP PhysX kartındaki GeForce GTX 275 GPU'su 633MHz'de, GeForce GTS 250 GPU'su ise 738MHz'de görev yapıyor. Toplamda 368x (240 + 128) paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 1280MB GDDR3 (2268MHz) bellek kapasitesine yer veriliyor ve ana GPU 448-bit bellek veri yolu desteği sunuyor. Görüntü ara birimlerini kontrol eden NVIO yongasının GeForce GTX 275'e bağlı olduğu kart üzerinde GPU'ların haberleşmesi içinse NF200 yongasına da yer veriliyor. Çoklu ekran kartı kurulumlarına destek veren yeni çözüm, uyumlu bir anakart üzerinde GeForce GTX 275 tabanlı ikinci bir ekran kartı ile SLI kurulumlarına olanak tanıyarak çift GPU'lu ve PhysX işlemcili sistem sahibi olma fırsatı da sunuyor.

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EVGA'ya göre GeForce GTX 275 CO-OP PhysX, standart bir GeForce GTX 275'ten %50'ye varan oranda daha hızlı.

Nvidia'nın PhysX teknolojisi için geliştirilen çift grafik işlemcili yeni modelin performans değerleri de yayımlandı. EVGA tarafından yapılan açıklamaya göre GeForce GTX 275 CO-OP PhysX, Darkest of Days, Cryostasis, Batman: Arkham Asylum, Star Tales ve FluidMark gibi PhysX odaklı oyun ve uygulamalarda standart bir GeForce GTX 275'e kıyasla %50'ye varan oranda performans artışı sağlayabiliyor. GeForce GTX 295 ile aynı soğutucu tasarımına sahip olan çift grafik işlemcili yeni ekran kartında, iki adet DVI konnektörüne yer verilirken HDMI ya da TV çıkışı gibi bağlantıların ise olmadığını görüyoruz. Biri 8-pin, diğeri ise 6-pin olan iki adet PCIe güç konnektörüyle beslenen kart ile birlikte son dönemin en başarılı oyunlarından birisi olarak gösterilen Batman: Arkham Asylum da ücretsiz olarak hediye ediliyor.

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EVGA'nın GeForce GTC 275 CO-OP PhysX modeli 349.99$'lık etiket fiyatıyla ön-sipariş listesindeki yerini almış durumda.