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EVGA ve Nvidia'nın Cadılar Bayramı sürprizi: GeForce GTX 275 CO-OP PhysX

EVGA ve Nvidia ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz çift grafik işlemcili yeni ekran kartını duyurdular: GeForce GTX 275 CO-OP PhysX.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,9b
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44
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fermi mimarisini temel alan DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları merakla beklenen Nvidia, ilginç bir model ile bir kez daha sahnede. 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modelini 17 Kasım'da duyurmaya hazırlanan firma, Kuzey Amerika pazarındaki en büyük iş ortağı olarak gösterilen EVGA ile birlikte hazırladığı PhysX odaklı GeForce GTX 275 CO-OP PhysX modelini Cadılar Bayramı ile eş zamanlı olarak duyurdu. Tasarım özellikleriyle GeForce GTX 295'e yakın bir profil çizen yeni model, detaylarıyla farklılaşmayı başarıyor zira kart, farklı amaçlar için konumlandırılmış iki farklı GPU'yu aynı PCB'de buluşturuyor.

EVGA ve Nvidia'nın Cadılar Bayramı sürprizi: GeForce GTX 275 CO-OP PhysX
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EVGA GeForce GTX 275 CO-OP PhysX, Physx teknolojisi için hazırlanan ilk çözüm olarak dikkat çekiyor.

EVGA GeForce GTX 275 CO-OP PhysX üzerinde her ikisi de 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 10 destekli GT200b (GeForce GTX 275) ve G92 (GeForce GTS 250) GPU'larına yer veriliyor. Ancak grafik işlem birimleri, çift GPU'lu güncel modellerden farklı olarak daha yüksek performans için paralel çalışmıyorlar. Kart üzerindeki GeForce GTX 275 GPU'su ana işlemci olarak oyun, çoklu ortam ve giriş/çıkış kontrolü gibi olağan işlemcileri kontrol ederken, GeForce GTS 250 GPU'su ise yardımcı işlemci olarak sadece PhysX uygulamalarından sorumlu yani, PhysX destekli bir oyunun çalıştırılmasıyla birlikte GeForce GTX 275 GPU'sunun yanında GeForce GTS 250 de devreye giriyor ve sadece PhsyX hesaplamalarını üzerine alarak ana GPU'nun daha az meşgul olmasını sağlıyor.

EVGA ve Nvidia'nın Cadılar Bayramı sürprizi: GeForce GTX 275 CO-OP PhysX
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EVGA GeForce GTX 275 CO-OP, GeForce GTX 275 ve PhysX işlemlerinden sorumlu GeForce GTS 250 GPU'larını bir araya getiriyor.

Oyuncuları hedef alan GeForce GTX 275 CO-OP PhysX kartındaki GeForce GTX 275 GPU'su 633MHz'de, GeForce GTS 250 GPU'su ise 738MHz'de görev yapıyor. Toplamda 368x (240 + 128) paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 1280MB GDDR3 (2268MHz) bellek kapasitesine yer veriliyor ve ana GPU 448-bit bellek veri yolu desteği sunuyor. Görüntü ara birimlerini kontrol eden NVIO yongasının GeForce GTX 275'e bağlı olduğu kart üzerinde GPU'ların haberleşmesi içinse NF200 yongasına da yer veriliyor. Çoklu ekran kartı kurulumlarına destek veren yeni çözüm, uyumlu bir anakart üzerinde GeForce GTX 275 tabanlı ikinci bir ekran kartı ile SLI kurulumlarına olanak tanıyarak çift GPU'lu ve PhysX işlemcili sistem sahibi olma fırsatı da sunuyor.

EVGA ve Nvidia'nın Cadılar Bayramı sürprizi: GeForce GTX 275 CO-OP PhysX
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EVGA'ya göre GeForce GTX 275 CO-OP PhysX, standart bir GeForce GTX 275'ten %50'ye varan oranda daha hızlı.

Nvidia'nın PhysX teknolojisi için geliştirilen çift grafik işlemcili yeni modelin performans değerleri de yayımlandı. EVGA tarafından yapılan açıklamaya göre GeForce GTX 275 CO-OP PhysX, Darkest of Days, Cryostasis, Batman: Arkham Asylum, Star Tales ve FluidMark gibi PhysX odaklı oyun ve uygulamalarda standart bir GeForce GTX 275'e kıyasla %50'ye varan oranda performans artışı sağlayabiliyor. GeForce GTX 295 ile aynı soğutucu tasarımına sahip olan çift grafik işlemcili yeni ekran kartında, iki adet DVI konnektörüne yer verilirken HDMI ya da TV çıkışı gibi bağlantıların ise olmadığını görüyoruz. Biri 8-pin, diğeri ise 6-pin olan iki adet PCIe güç konnektörüyle beslenen kart ile birlikte son dönemin en başarılı oyunlarından birisi olarak gösterilen Batman: Arkham Asylum da ücretsiz olarak hediye ediliyor.

EVGA ve Nvidia'nın Cadılar Bayramı sürprizi: GeForce GTX 275 CO-OP PhysX
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EVGA'nın GeForce GTC 275 CO-OP PhysX modeli 349.99$'lık etiket fiyatıyla ön-sipariş listesindeki yerini almış durumda.


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Annalyze 10 yıl
349.99$ değmez
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KANUNI61 10 yıl
komedi yaa cadılar bayramı süper femiyi cadılara atacaklar heralde
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Erdem Sultan 10 yıl
DirectX 10.1 tenolojisi eskidi. O yüzden GT300 serisini beklemeyi tercih ederim.
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cavador 10 yıl
daha dx10.1 e yeni yeni geciyor , bu bile dx10 kart hale bakın , değil üst sınıf ati orta sınıfları dahi cıkardı dx11 de bunlar neyle uğraşıyor
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huseyincarnege 10 yıl
abi onu alana kadar 750tl cıvarında
hd5870 alınır bu nedmek şimdi nvidia neyapıyo şimdi:?
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genelkurmay89 10 yıl
off nvidia olmaz böyle cadılar bayramı falan ben kurban bayramına özel de kart istiyorum
üstünde kınalı bir kuzunun resmide olsun ayrıca bu kartı alana promosyon olarak bi tanede kurbanlık koyun hediye edilsin


millet fehmiyi bekliyor bunların çıkarttıkları karta bak

nvidia saçma kartlarınla yine iş başında hadi fiyatı ucuz olsa neysede bu ne arkadaş gider 5850 alırım çatır çatır oynarım oyunumu
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KANUNI61 10 yıl
bence bunlar femi filan yalan oldu bu tip işlere yöneldiler
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NemesisR3 10 yıl
3-4 oyun için alınmaz bence, bütün oyunlarda physx olsaydı olurdu belki, hem gtx275 tek başınada yeter physx için.
hem artık atidede bazı yöntemlerle fizik açılıyor sanırım, 5850-5870 alınabilir bunun yerine.
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UzmaN345 10 yıl
ve nvidia nın dx 11 nekadar geride kaldının bir göstergesi ve atiden daha hızlı bir kart çıkarıkmı oda artık buyuk bir soru bana sorarsanız atinin gerisinde kalıcak gibi geliyor.
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UzmaN345 10 yıl
İlginc bir tasarım okadar 5850 varken niye buna bukadar para vereyimki D sade para kaybını biraz olsun onlemek medyayı meşkul tutmak
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vernoncougar 10 yıl
Gereksız bır kart, parayı atı vuruyor su sıralar zaten, fermıden once HD5870x2 de cıkacaktır kesın, paralar atı nın kasasına...
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yerroner 10 yıl
Batman oyununun 50 dolar olduğunu düşünürsek kart 300 dolara inmiş oluyor bu durumda. Hala Steam'de ucuzlamasını bekliyorum şahsen Arkham Asylum'un.

Ayrıca ben 1280 MB RAM'e takıldım. Standart 896'ın üzerine 384 MB daha ilave etmişler. İlginç gerçekten.
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yekoo 10 yıl
nvidia ne yapsa olay oluyor şu forumda :) kart gerçekten güzel fiyatı göreceli pahalı evet 5850 alınır daha iyi pfs de alınır amaaaa ne zaman?? physx yokken ama fizik açıp dayanmak istiyosan çatlamalı patlamalı gerçek fizik efektleri arıyosan malesef nvidia alıcaksın arkadaş ötesi yok. şu fermi çıkıpta "beklenen gibi olsa" o zaman herşeyin fps olmadığı görülecek. tabi hala sadece oyun oynamak için pc alanlar da ya kötülemeye devam edicek yada konsola geçip oh be diyecek...
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Statistik 10 yıl
trdeki fiyatı 1000 tl olur
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selman1435 10 yıl
@turkeystar
yani tamam bi yerde beklemek doğru ama sen diyosunki şuan çıkmış olsaydı 2 ay beklerdim test sonuçlarını beklemek için. ama daha çıkmamış ve kim bilir nvidia 2010 un kaçıncı ayında sunacak yeni nesil ekran kartlarını. eee o zaman da biz test sonuçlarını inceleyene kadar ati dx12 çıkarır nvidia ekran kartlarını da artık 2011 de alırız :D
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