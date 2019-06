EVGA ve XFX ekran kartlarıyla birlikte Far Cry 2 oyununu hediye ediyor

Tam Boyutta Gör

DirectX 10.1 desteğiyle geleceği yönünde haberlerle geçtiğimiz günlerde sık sık gündeme gelen Far Cry 2 için Nvidia'nın çalışma içerisinde olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Ubisoft'un en yeni FPS oyunu olan Far Cry 2'ye yönelik olarak ilk adımı Nvidia'nın iki önemli EVGA ve XFX attı ve iki firma da bazı ekran kartı modelleriyle birlikte Far Cry 2'yi ücretsiz hediye etmeye başladı. Dunia motorunu kullanan ve son çeyreğin en popüler oyunlarından biri olması beklenen Far Cry 2'yi XFX, GeForce 9 serisine dahil bazı modelleriyle, EVGA ise GeForce GTX 200 serisi altındaki ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılarına sunuyor.