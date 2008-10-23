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EVGA ve XFX ekran kartlarıyla birlikte Far Cry 2 oyununu hediye ediyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
5,9b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA ve XFX ekran kartlarıyla birlikte Far Cry 2 oyununu hediye ediyor
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DirectX 10.1 desteğiyle geleceği yönünde haberlerle geçtiğimiz günlerde sık sık gündeme gelen Far Cry 2 için Nvidia'nın çalışma içerisinde olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Ubisoft'un en yeni FPS oyunu olan Far Cry 2'ye yönelik olarak ilk adımı Nvidia'nın iki önemli EVGA ve XFX attı ve iki firma da bazı ekran kartı modelleriyle birlikte Far Cry 2'yi ücretsiz hediye etmeye başladı. Dunia motorunu kullanan ve son çeyreğin en popüler oyunlarından biri olması beklenen Far Cry 2'yi XFX, GeForce 9 serisine dahil bazı modelleriyle, EVGA ise GeForce GTX 200 serisi altındaki ekran kartlarıyla birlikte kullanıcılarına sunuyor.


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Batuist 11 yıl
ücretsiz mi?? o ekran kartları muadillerinden genelde 2 kat fazla fiyata satılıyor piyasada.. geçen örneklerini gördük...
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01Mrt 11 yıl
işe yaramaz tattikler bunlar arkadaşlar...
benim görüşüm 4870in bu oyunu çoşturduğu ve son çıkan sürücü (R180) güncellemesi artı bu promosyonla nvidianın göz boyama çabaları gibi bu olaylar...
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IhtiyarDelikanli 11 yıl
bakın yerdeki mermi kovaları 5.56mm
M16 veya m4 mermileri ama adamda AK47 var ve ak47 7.62x39mm mermi kullanır :D
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Spoon! 11 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

bakın yerdeki mermi kovaları 5.56mm
M16 veya m4 mermileri ama adamda AK47 var ve ak47 7.62x39mm mermi kullanır :D






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Blacktric 11 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

bakın yerdeki mermi kovaları 5.56mm
M16 veya m4 mermileri ama adamda AK47 var ve ak47 7.62x39mm mermi kullanır :D


Aferin. Kovanların 5.56x45 olduğunu nerden çıkardın? Adamın elindekinin AK-47 değil de 5.45x39 kullanan bir AKS-74 olmadığı ne malum mesela? Taktığınız şeylere bakın ya....
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St Batuhan 11 yıl
Ya evga alıcagıma giderim baska bi marka alırım kalanıyla paranın oyunu catır cutur alırım yine :?:
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HoLY.oNE 11 yıl

Orjinalden alıntı: St Batuhan

Ya evga alıcagıma giderim baska bi marka alırım kalanıyla paranın oyunu catır cutur alırım yine :?:


evga yurtdısında pahalı deilki diğerleriyle yaklasık aynı fiyatı..

Musteriyi cekmek için guzel taktik
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max975 11 yıl
yaaa 55nm lik yeni kartlarla verse süper olur
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