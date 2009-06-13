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EVGA, X58 Classified anakartı için su soğutma bloğu hazırladı

9 yıl
7,7b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA, X58 Classified anakartı için su soğutma bloğu hazırladı
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Tek PCB'li GeForce GTX 295 CO-OP Edition modelini kullanıma sunan EVGA, Peter "Shamino" Tan'ın teknik danışmanlığı ile geliştirilen X58 yonga setli X58 Classified anakartı için hazırladığı su soğutma bloğunu da duyurdu. Yüksek soğutma performansı için özel olarak tasarlanan ve hem Kuzey hem de Güney köprüsünü kapsayan Hydro Copper serisi, Bakır tabanlı su soğutma bloğunun 141-BL-E759-XX, 141-BL-E760-XX ve 141-BL-E761-XX seri numaralı anakarlar ile uyumlu olduğu belirtiliyor.

X58 Classified için hazırlanan yeni su soğutma bloğunun 129.99$'lık fiyatla satışa sunulduğu açıklandı.


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TELESCOPE 9 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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huawéi 9 yıl
Fiyat çok fena,biz o fiyata anakart alıyoruz.
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St Batuhan 9 yıl
O zaman bakma sen bu haberlere falan BARKU ;) En iyisi bence böyle haberler güzel oluyor bakması :D bu arada fiyat cidden yüksek sırf bir bakır su bloğı için :(
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6Clas 9 yıl
Geçbile kaldılar
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gordon01 9 yıl
anakart zaten 450$ :)
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cengiz_vga 9 yıl
evga x58 ile dünya rekorları kırıldıkça bu soğutmalar çıkıcaktır.anakart zaten başlı başına bi mühendislki harikası.
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djkubi 9 yıl
Yakında anakartta toplamaya başlarız. Kuzey köprüsü ayrı LAN ayrı ses kartı ayrı.
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Tolgá 9 yıl
.üşş be o paraya p45 anakart alınır gereksiz bir ürün
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sampiyon bilo 9 yıl
Bakır olması çok iyi.
Ama GTX 295 için sadece bu yetmez.Kartın ateşini söndürecek kadar güçlü bir su soğutma setide lazım.
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KanKoKan 9 yıl
Orjinalden alıntı: sampiyon bilo

Bakır olması çok iyi.
Ama GTX 295 için sadece bu yetmez.Kartın ateşini söndürecek kadar güçlü bir su soğutma setide lazım.


Soğutma GTX295 değil anakart için zati, bir ufak yanlış anlama oldu heralde.
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Applejack 9 yıl
Bakır olması çok iyi.
Ama GTX 295 için sadece bu yetmez.Kartın ateşini söndürecek kadar güçlü bir su soğutma setide lazım.




lol

Arada sırada başlığa, içinde yazanlarada bakın.
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