EVGA, X58 Classified anakartı için su soğutma bloğu hazırladı

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Tek PCB'li GeForce GTX 295 CO-OP Edition modelini kullanıma sunan EVGA, Peter "Shamino" Tan'ın teknik danışmanlığı ile geliştirilen X58 yonga setli X58 Classified anakartı için hazırladığı su soğutma bloğunu da duyurdu. Yüksek soğutma performansı için özel olarak tasarlanan ve hem Kuzey hem de Güney köprüsünü kapsayan Hydro Copper serisi, Bakır tabanlı su soğutma bloğunun 141-BL-E759-XX, 141-BL-E760-XX ve 141-BL-E761-XX seri numaralı anakarlar ile uyumlu olduğu belirtiliyor.

X58 Classified için hazırlanan yeni su soğutma bloğunun 129.99$'lık fiyatla satışa sunulduğu açıklandı.