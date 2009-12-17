EVGA yeni overclock kumandası EVBot'un satışına başladı

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EVGA EVBot, biri anakart ve üçü ekran kartı olmak üzere aynı anda dört donanımı kontrol edebiliyor.

EVGA ilk defa Temmuz ayında gösterdiği EVBot isimli overclock kumandasını duyurdu.Uyumlu donanımlara harici olarak dışarıdan bağlana ve voltaj başta olmak üzere saat hızlarının değiştirilmesine olanak tanıyan kumanda ayrıca işlemci frekansı ve sıcaklık değerlerinin takip edilmesine de olanak tanıyor. Herhangi bir yazılıma ihtiyaç duymayan kumanda şu an için şu donanımlarla çalışıyor;



- EVGA X58 Classified 4-Way anakart

- EVGA X58 Classified anakart

- EVGA P55 Classified anakart

- EVGA P55 FTW 200 anakart

- EVGA P55 FTW anakart

- EVGA GTX 285 Classified ekran kartı

EVGA EVBot yurt dışında 100$'lık tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla lanse edilirken, ürün özel bir kampanya için sınırlı bir süre boyunca 80$ seviyesinden satışa sunulmuş durumda.

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