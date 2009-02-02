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EVGA'dan GeForce 9600GSO tabanlı yeni bir ekran kartı geliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'dan GeForce 9600GSO tabanlı yeni bir ekran kartı geliyor
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GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerinin su soğutmalı versiyonları üzerinde çalışan EVGA, 100$ altı ekran kartı pazarı için GeForce 9600GSO tabanlı yeni bir model hazırladı. Sahip olduğu özel soğutucusuyla Nvidia'nın referans tasarımlı modelinden ayrılan ve dikkat çekmeyi başaran ekran kartı, 256-bir bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 belleğe sahip.

EVGA'nın ürün kodu 512-P3-N963-TR olarak bilinen GeForce 9600GSO tabanlı yeni ekran kartında 48x paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlemcisi 650MHz'de, paralel işlem birimleri 1625MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ve destek veren anakartlarda SLI desteği sunabiliyor.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ayrıca CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veren kart, çift DVI ve HDTV konnektörüyle geliyor. Nvidia'nın referans modelinden farklı olarak daha etkin ve sessiz çalıştığı bildirilen özel soğutucusu ve 1.0ns'lik GDDR3 bellek yongalarıyla öne çıkan kartın, 90$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.

EVGA'dan GeForce 9600GSO tabanlı yeni bir ekran kartı geliyor
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MMX 166 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
9600GSO tabanlı yeni ekran kartında 48x paralel işlem birimi bulunuyor.

bana kalırsa bu gso gpu su degıl.
9600gt lerdekı gpu nun 16 paralel ıslemcısı kapatılmıs halı sankı.
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GuitarMania 10 yıl
3850'yi geçebilirse bu fiyata albeni kazanır
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yenerbalcı 10 yıl
9600 serisi her şekle giriyor 64 bit 128 bit 192bit 256 bit...................................+ fanları
EVGA'dan GeForce 9600GSOnun fanı 5 para etmez o fan kesinlikle ses yapar

recommend
manli 9600GT fanını çıkarttım resimdeki cpu soğutucunun fanı taktım tam oturdu
( şimdi 2 fanım var )
cpu ya 92mm fanın dört deliği uyuyor
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max975 10 yıl
kartın görünüşü on numara ama kasaya girince hiiiç fark etmiyor
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