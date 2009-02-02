EVGA'dan GeForce 9600GSO tabanlı yeni bir ekran kartı geliyor

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GeForce GTX 285 ve GeForce GTX 295 modellerinin su soğutmalı versiyonları üzerinde çalışan EVGA, 100$ altı ekran kartı pazarı için GeForce 9600GSO tabanlı yeni bir model hazırladı. Sahip olduğu özel soğutucusuyla Nvidia'nın referans tasarımlı modelinden ayrılan ve dikkat çekmeyi başaran ekran kartı, 256-bir bellek veri yolu desteğine ve 512MB GDDR3 belleğe sahip.

EVGA'nın ürün kodu 512-P3-N963-TR olarak bilinen GeForce 9600GSO tabanlı yeni ekran kartında 48x paralel işlem birimi bulunuyor. Grafik işlemcisi 650MHz'de, paralel işlem birimleri 1625MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan yeni model, PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor ve destek veren anakartlarda SLI desteği sunabiliyor.

DirectX 10 ve PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ayrıca CUDA ve PhysX teknolojilerine destek veren kart, çift DVI ve HDTV konnektörüyle geliyor. Nvidia'nın referans modelinden farklı olarak daha etkin ve sessiz çalıştığı bildirilen özel soğutucusu ve 1.0ns'lik GDDR3 bellek yongalarıyla öne çıkan kartın, 90$'lık yurt dışı etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.

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