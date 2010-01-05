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EVGA'nın H55 ve H57 çipsetli yeni anakartları göründü

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın H55 ve H57 çipsetli yeni anakartları göründü
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Üzerinde yedi adet PCIe x16 slotu bulunan çift işlemcili yeni modeli yanında biraz mütevazi kalacaklar biliyoruz ama EVGA'nın Cofre i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemciler için hazırladığı H55 ve H57 çipsetli yeni anakartlar da gün ışığına çıktılar. Siyah renkli baskılı devre tasarımları, katı kapasitörleri ve kullanılan soğutucularıyla agresif bir görünüme sahip olan anakatlar, LGA1156 işlemcilerin tamamıyla uyumlular.

Her ikisi de ATX formunda olan yeni anakartlar, Westmere tabanlı 32nm işlemcilerdeki entegre grafik birimi için FDI ara birimini destekliyor ve bu sayede işlemciye entegre grafik birimini kullandırabiliyorlar. Entegre grafik birimi için üzerlerinde DVI, VGA ve DisplayPort konnektörlerine yer verilen kartlar, dört adet DIMM slotu üzerinden çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor ve çift PCIe x16 slotu ile CrossfireX kurulumlarına olanak tanıyabiliyorlar.

Üzerlerinde 8 adet SATA-II konnektörü yer alan anakartların diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği, debug LED ve profesyoneller için kart üstü açma - kapama butonlarını da yer veriliyor. Resmi tanıtımlarının birkaç gün içerisinde yapılması beklenen H55 ve H57 çipsetli yeni anakartların fiyatları hakkındaysa şu an için açıklanmış herhangi bir somut bilgi bulunmuyor.

EVGA'nın H55 ve H57 çipsetli yeni anakartları göründü
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Tolgá 9 yıl
anakartın görüntüsü hoşuma gitmedi çok sade
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DLI 9 yıl
çok leziz harbiden
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HOWTEK 9 yıl
iyi değil en iyisini evga yapıyor zaten
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