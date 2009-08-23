EVGA'nin P55 yonga setli Micro-ATX anakartı detaylandı

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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan ve son dönemde anakartlarıyla da gündemde olan EVGA, Intel'in 8 Eylül'de lanse etmeye hazırlandığı Lynnfield işlemci ailesi için hazırlamakta olduğu P55 anakart modelleriyle iddialı geliyor. Hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklılarının ihtiyaçlarını karşılayacak çözümler üzerinde çalışan firma, Asus ve Gigabyte'dan sonra MicroA-TX formunda P55 anakart hazırlayan bir diğer firma olacak gibi görünüyor zira EVGA'nın 121-LF-E652-KR kod adını taşıyan performans odaklı Micro-ATX P55 anakartı ilk detaylarıla gün ışığına çıktı.

Intel'in LGA1156 formundaki tüm işlemcileriyle uyumlu olan yeni anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. Çift PCIe x16 slotuna sahip olan ve çoklu ekran kartı kurulumları için hem SLI hem de Crossfire X desteği sunan Micro-ATX anakart, 8 (6+2) fazlı güç tasarımına sahip. Siyah renkli baskılı devresi, katı kapasitörleri ve soğutucu tasarımı ile öne çıkan yeni model LGA775 işlemciler için hazırlanan soğutucuların kullanımına daolanak tanıyor. Çift eSATA ve 6x SATA-II konnektörü ile donatılan anakart 6 kanal ses ve Gigabit Ethernet desteği de sunuluyor.

FireWire portuna ek olarak profesyonel kullanıcılar için kat üstü Clear CMOS butonuna sahip olan anakartın Eylül ayında satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.