EVGA'nın X58 yonga setli anakartı 408$'a listelerde

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Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için hazırlık yapan üreticilerden biri de EVGA. Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden birisi olan firma, hazırladığı anakartlarda ilk defa Nvidia harici bir firmanın yonga setini kullandı ve X58 tabanlı Gamer modelini hazırladı. Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 işlemcilerine yatalıklık edecek anakartları için hazırladığı X58 yonga seti EVGA için de oldukça önemli.

17 Kasım'da lanse edilecek yeni nesil işlemcilerin oluşturacağı pazardan pay kapma niyetinde olan EVGA'nın Gamer isimli yeni modeli fiyat listelerine de giriş yapmaya başladı. Genel görünümü ile firmanın daha önce kullanıma sunduğu nForce 790i SLI modelini de anımsatan yeni anakart LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modelleriyle kullanıbilecek.

Intel'in Nehalem ile geçiş yapacağ 3 kanal bellek desteği için 6 adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakart, katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuna destek veren 3x PCIe x16 slotuna sahip olan anakart, Triple SLI desteği de sunmakta yani destek veren Nvidia tabanlı üç ekran kartını anakart üzerinde yeni nesil Intel işlemcileriyle kullanmak mümkün olacak.

Güney köprüsü olarak ICH10R yongasının kullanıldığı anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü yer alıyor. Harici donanımların kolayca sisteme ilave edilebilmesi için 2x eSATA portuna sahip olan anakart, E-LEET ve EZ voltage gibi hız aşırtma odaklı özelliklere sahip olacak X58 yonga setli Gamer'ın Debug LED'i üzerinden işlemci sıcaklığı takip edilebilecek.

Bu arada önemli bir detayın da altına çizmekte fayda var. Bilindiği üzere popülarite anlamında en meşhur hız aşırtmacılardan biri olan K1NGP1N ile çalışan EVGA, kadrosuna Peter "Shamino" Tan'ı da dahil etmiş. Foxconn'un Quantum Force programı çerçevesinde geliştirdiği anakartlar için teknik danışmanlık yapan Shamino, artık EVGA için çalışacak.

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