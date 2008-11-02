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EVGA'nın X58 yonga setli anakartı 408$'a listelerde

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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33
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EVGA'nın X58 yonga setli anakartı 408$'a listelerde
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Intel'in yeni nesil Core i7 işlemcileri için hazırlık yapan üreticilerden biri de EVGA. Nvidia'nın önde gelen partnerlerinden birisi olan firma, hazırladığı anakartlarda ilk defa Nvidia harici bir firmanın yonga setini kullandı ve X58 tabanlı Gamer modelini hazırladı. Intel'in Nehalem tabanlı Core i7 işlemcilerine yatalıklık edecek anakartları için hazırladığı X58 yonga seti EVGA için de oldukça önemli.

17 Kasım'da lanse edilecek yeni nesil işlemcilerin oluşturacağı pazardan pay kapma niyetinde olan EVGA'nın Gamer isimli yeni modeli fiyat listelerine de giriş yapmaya başladı. Genel görünümü ile firmanın daha önce kullanıma sunduğu nForce 790i SLI modelini de anımsatan yeni anakart LGA1366 formundaki Core i7 920, 940 ve Extreme Edition 965 modelleriyle kullanıbilecek.

Intel'in Nehalem ile geçiş yapacağ 3 kanal bellek desteği için 6 adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan anakart, katı kapasitörleriyle de dikkat çekmeyi başarıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuna destek veren 3x PCIe x16 slotuna sahip olan anakart, Triple SLI desteği de sunmakta yani destek veren Nvidia tabanlı üç ekran kartını anakart üzerinde yeni nesil Intel işlemcileriyle kullanmak mümkün olacak.

Güney köprüsü olarak ICH10R yongasının kullanıldığı anakart üzerinde farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 6x SATA-II konnektörü yer alıyor. Harici donanımların kolayca sisteme ilave edilebilmesi için 2x eSATA portuna sahip olan anakart, E-LEET ve EZ voltage gibi hız aşırtma odaklı özelliklere sahip olacak X58 yonga setli Gamer'ın Debug LED'i üzerinden işlemci sıcaklığı takip edilebilecek.

Bu arada önemli bir detayın da altına çizmekte fayda var. Bilindiği üzere popülarite anlamında en meşhur hız aşırtmacılardan biri olan K1NGP1N ile çalışan EVGA, kadrosuna Peter "Shamino" Tan'ı da dahil etmiş. Foxconn'un Quantum Force programı çerçevesinde geliştirdiği anakartlar için teknik danışmanlık yapan Shamino, artık EVGA için çalışacak.

EVGA'nın X58 yonga setli anakartı 408$'a listelerde
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Fiyat bilgisi için tıklayınız!

 

Galeri:

EVGA'nın X58 yonga setli anakartı 408$'a listelerde
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EVGA'nın X58 yonga setli anakartı 408$'a listelerde
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EVGA'nın X58 yonga setli anakartı 408$'a listelerde
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EVGA'nın X58 yonga setli anakartı 408$'a listelerde
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cengizhan72 11 yıl
Hadeeeee 20 gram X58 400 dollars...
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toz-koparan 11 yıl
vay bre...ne günlere kaldık...bir anakarta 600 ytl bir işlemciye 500 ytl isteniyor...yuh...
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incinerator 11 yıl
Terbiyesiz bunlar, 400$'a anakart mı olur? Ya sayı saymayı bilmiyorlar, ya da hiç dayak yememişler..
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sir thomas 11 yıl
bunlar ilk seri ve en donanımlı amiral gemileri... bence fiyatı çok yüksek değil ilk çıkış için.. bakın şu an ne kadara x48 alabiliyorsunuz? hele ki fiyatlar 1 ay sonra normalleşir ve alt düzey anakartlar da o zamana kadar çıkar... telaşa gerek yok
asıl sorun anakartta çok ddr3 ve nehalem cpu ya gelince olacak.. ikisiyle birlikte baya bi fatura çıkacak sanırım.
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real_kuru 11 yıl
Nehalemi 600 YTL ye anakart almak içinmi bekledik ???
Bu ne yaaa !!!
Krizin faturasını bize çıkarmak istiyo galiba intel...
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mamad 11 yıl
Alacaklara hayırlı olsun! :D
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K0rkunc 11 yıl
400 dolar bi anakarta verilirmi ya :S:S:S
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Harlequinn 11 yıl
ohaaa ! bunlar kaz yerine koydu milleti iyice
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nirvanafb 11 yıl
alin bu anakarti yaninda da 1200w lik bi power yaninada gtx260 offf elektirik faturasi her halde bi 1000 ytl gelir.
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WinteR 11 yıl
Extreme bir anakart ve Evga için kabul edilebilcek bir fiyat, şu anda x48ler ver 780i ler 350$ civarı zaten.
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Xemmes 11 yıl
çok güzel anakart ama fiyatı fazla :(
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sinanx 11 yıl
burada 600 olur yazıyorum buraya
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Nevi şahsına münhasır 11 yıl
Zamanla ucuz anakartlarda çıkar. Önce en iyileri çıkarıyorlar her zamanki gibi.
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XivA 11 yıl
O ha....! tam intel ci fiyatı. aferin iyi ayarlamışlar. alın alın belki 10-15 fps fazla oyun oynarsınız.
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01Mrt 11 yıl
maşallah fiyata bak... :D
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yasar_lives 11 yıl
AnaKart Intel 1366 X58 Chipset


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Intel SmackOver Intel X58 (Socket 1366) PCI-Express DDR3 AnaKart
£199.99
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Asus P6T Deluxe Intel X58 (Socket 1366) PCI-Express DDR3 AnaKart
£239.99
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Asus P6T Deluxe "OC Palm Edition" Intel X58 (Socket 1366) PCI-Express DDR3 AnaKart
£269.99
_________________________________________________________________________________________________
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