EVGA'nın X58 yonga setli yeni anakartı gün ışığına çıktı

Hazırladığı ekran kartı ve anakartlar ile Nvidia'nın söz sahibi partnerlerinden birisi olan EVGA, değişen pazar koşulları çerçevesinde farklı kulvarlara da giriş yapmaya başladı. Kullanıma sunduğu anakartlarında Nvidia yonga setlerini kullanan ve yine Nvidia'nın referans tasarımına sadık kalan EVGA, önümüzdeki ay lanse edilecek Intel'in Nehalem tabanlı yeni nesil işlemcileri için X58 yonga setli yeni bir anakart hazırlıyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere, en azından mevcut yol haritası dahilinde Nvidia, Intel'in Bloomfield yani LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için herhangi bir yonga seti hazırlamayacak. EVGA ise Nehalem'in yaratacağı pazar hareketliliğini de göz önüne alarak Nvidia'dan farklı bir yol takip etmeye karar verdi ve bir süre önce X58 yonga setli yeni anakartının çalışmalarına başladı.

Firmanın görüntüsü gün ışığına çıkan X58 yonga setli yeni anakartı, Siyah renkli baskılı devre kullanıyor ve katı kapasitörleriyle dikkat çekiyor. Baskılı devre üzerindeki komponent dizilimiyle sade ve temiz bir görünüme sahip olan anakartın kuzey köprüsü için aktif soğutma tercih edilmiş. 6 adet DIMM slotu üzerinden 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan EVGA'nın yeni anakart Core i7 920, 940 ve XE 965 işlemcileriyle kullanılabilecek.

PCIe 2.0 standardıyla uyumlu olan anakart üzerinde 3 adet PCIe x16 slotu yer alıyor. Hem SLI hem de Crossfire X desteği sunacak olan anakartta güney köprüsü olaraksa Intel'in ICH10R yongası bulunuyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 9x SATA-II portuna sahip olan anakart üzerinde ayrıca , 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliğine ve çift gigabit ethernet desteği de bulunuyor.

EVGA VDrop control ve EVGA E-LEET Utility gibi hız aşırtma dostu bazı özelliklere sahip olacağı belirtilen X58 yonga setli anakartın ortaya çıkan görselinin final tasarımına ait olduğu fakat EVGA'nın yeni modelini satışa sunmadan önce bazı ufak ayarlamalar yapabileceği de belirtilmekte. Nehalem lansmanına paralel olarak satışa çıkması beklenen EVGA'nın X58 yonga setli ilk anakartı için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.

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