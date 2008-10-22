Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EVGA'nın X58 yonga setli yeni anakartı gün ışığına çıktı

10 yıl
6,4b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Hazırladığı ekran kartı ve anakartlar ile Nvidia'nın söz sahibi partnerlerinden birisi olan EVGA, değişen pazar koşulları çerçevesinde farklı kulvarlara da giriş yapmaya başladı. Kullanıma sunduğu anakartlarında Nvidia yonga setlerini kullanan ve yine Nvidia'nın referans tasarımına sadık kalan EVGA, önümüzdeki ay lanse edilecek Intel'in Nehalem tabanlı yeni nesil işlemcileri için X58 yonga setli yeni bir anakart hazırlıyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere, en azından mevcut yol haritası dahilinde Nvidia, Intel'in Bloomfield yani LGA1366 formundaki Core i7 işlemcileri için herhangi bir yonga seti hazırlamayacak. EVGA ise Nehalem'in yaratacağı pazar hareketliliğini de göz önüne alarak Nvidia'dan farklı bir yol takip etmeye karar verdi ve bir süre önce X58 yonga setli yeni anakartının çalışmalarına başladı.

Firmanın görüntüsü gün ışığına çıkan X58 yonga setli yeni anakartı, Siyah renkli baskılı devre kullanıyor ve katı kapasitörleriyle dikkat çekiyor. Baskılı devre üzerindeki komponent dizilimiyle sade ve temiz bir görünüme sahip olan anakartın kuzey köprüsü için aktif soğutma tercih edilmiş. 6 adet DIMM slotu üzerinden 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan EVGA'nın yeni anakart Core i7 920, 940 ve XE 965 işlemcileriyle kullanılabilecek.

PCIe 2.0 standardıyla uyumlu olan anakart üzerinde 3 adet PCIe x16 slotu yer alıyor. Hem SLI hem de Crossfire X desteği sunacak olan anakartta güney köprüsü olaraksa Intel'in ICH10R yongası bulunuyor. Farklı RAID konfigürasyonlarını destekleyen 9x SATA-II portuna sahip olan anakart üzerinde ayrıca , 8 kanal yüksek tanımlı ses özelliğine ve çift gigabit ethernet desteği de bulunuyor.

EVGA VDrop control ve EVGA E-LEET Utility gibi hız aşırtma dostu bazı özelliklere sahip olacağı belirtilen X58 yonga setli anakartın ortaya çıkan görselinin final tasarımına ait olduğu fakat EVGA'nın yeni modelini satışa sunmadan önce bazı ufak ayarlamalar yapabileceği de belirtilmekte. Nehalem lansmanına paralel olarak satışa çıkması beklenen EVGA'nın X58 yonga setli ilk anakartı için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.

EVGA'nın X58 yonga setli yeni anakartı gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
IhtiyarDelikanli 10 yıl
Evga intel yonga setli anakart üretiyor.. hem sli hem cf işte beklediğim anakart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertekin 10 yıl
9 tane sata 2 varmış yav.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZbrCED 10 yıl
Çok büyük görünüyor form factor kaç acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 10 yıl
OHA.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s3k0 10 yıl
evga kartta crossfire kulağa hoş geliyor her ne kadar tek kart kullanımını desteklesemde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
biostrike 10 yıl
kalite fışkırıyor karttan kalite....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengiz_vga 10 yıl
bu firmanın renk uyumsuzluğu deli ediyor beni.o soğutucu oraya konulduğuan göre kart çok ısınıyor olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Point of View Black Diamond 500W güç kaynağı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim