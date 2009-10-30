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Fermi öncesinde Nvidia: GeForce GT240 17 Kasım'da lanse ediliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fermi öncesinde Nvidia: GeForce GT240 17 Kasım'da lanse ediliyor
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Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan DirectX 11 destekli ilk modelini Aralık ayı gibi lanse edeceği belirtilen Nvidia, Kasım ayı için yeni bir lansman hazırlığı yapıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ayrıca DirectX 10.1 desteği sunan GeForce G210 ve GeForce GT220 modellerini Windows 7 öncesinde lanse eden Nvidia, GeForce GT240'ı duyurmaya hazırlanıyor.

GeForce 9600GSO ve GeForce 9600GT modellerinin yerini alacağı söylenen GeForce GT240 ta diğer iki model gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU kullanıyor ve DirectX 10.1 desteği sunuyor. GDDR3 ve/veya GDDR5 versiyonlarının hazırlanması beklenen GeForce GT240 modelinin PhysX, CUDA, SLI ve PureVideo HD gibi temel Nvidia teknolojilerine de destek sunmasu bekleniyor.

Sahip olduğu teknik özellikler itibariyle GeForce GT240'ın sistem üreticilerine sunulan GeForce GTS 240 modelinin altına, fiyatlandırma olaraksa GeForce 9600GSO ve GeForce 9600GT modellerinin bulunduğu segmente konumlandırılması bekleniyor. Nvidia'nın GeForce GT240 için planladığı lansman tarihi ise 17 Kasım.


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milyondabir 10 yıl
gereksiz bir kart
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melyyh 10 yıl
7800 ü bize GT240 diye yutturuyo olmasın.

''nvidia G70 çekirdeğinde revizyona giderek , 40 nm ile ürettiği çekirdeği , GT240 adında tekrar piyasaya sürdü''
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darbelux 10 yıl

melyyh

7800 ü bize GT240 diye yutturuyo olmasın.

''nvidia G70 çekirdeğinde revizyona giderek , 40 nm ile ürettiği çekirdeği , GT240 adında tekrar piyasaya sürdü''


Yaptığı başka ne olabilirki
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CoreXXX 10 yıl
bir nvidia klasiği, ama bu kartın çıkışının 2 sebebi var
1 . fermi geç kalacağı için piyasayı canlı tutmaya çalışıyor
2. zaten klasik olan ısıtıp vermeyi canlı tutmak için:))
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HoLY.oNE 10 yıl
@corexxx

ne ısıtmasından bahsediyorsunuz yaw..

bu kart gddr5 olcak halen ısıtma diyorsunuz...
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e.rar 10 yıl
lüzumsuz işlerle uğraşıyo ya.tüm dünya fehmi yi ve 300 serisini bekliyor birader hala gts240 lanse ediyor.yapma heyecanlandır ortalığı, karıştır piyasaları insanlar senin kartını beklesin işte,seni beklerken vakit kazan bıktırıp ati aldırma dimi.biraz güveniyosan net bi gün ver.o günün hayaliyle yaşasın alıcılar.evirip çevirip aynı kartın bi overclock,bi green,bi ,gt,gs,gts,gtx,ultra(opel serileri gibi oldu cd-gls-gl vb.
) hepsini lanse ettin be birader.sıkıntı verdin.bi serinin sınırları bu kadar zorlanabilirdi heralde.bomba bekliyorum senden bu sene içinde çok sessiz kaldın
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miharbi17 10 yıl

CoreXXX

bir nvidia klasiği, ama bu kartın çıkışının 2 sebebi var

1 . fermi geç kalacağı için piyasayı canlı tutmaya çalışıyor

2. zaten klasik olan ısıtıp vermeyi canlı tutmak için:))

+++



harikasın
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alpa07 10 yıl
9600 gt nin yerini alcakmışş hala orta segmente kart çıkarıyorr bız gtx300 istiyoruzz nvidia
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iktyas 10 yıl
daha dx 10.1 saçmalıgı devam mı edıyor ati dx 11 kart cıkardı nvidia halen dx 10.1 dıyor ya
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yasar_lives 10 yıl

fx57


Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan DirectX 11 destekli ilk modelini Aralık ayı gibi lanse edeceği belirtilen Nvidia, Kasım ayı için yeni bir lansman hazırlığı yapıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ayrıca DirectX 10.1 desteği sunan GeForce G210 ve GeForce GT220 modellerini Windows 7 öncesinde lanse eden Nvidia, GeForce GT240'ı duyurmaya hazırlanıyor.


GeForce 9600GSO ve GeForce 9600GT modellerinin yerini alacağı söylenen GeForce GT240 ta diğer iki model gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU kullanıyor ve DirectX 10.1 desteği sunuyor. GDDR3 ve/veya GDDR5 versiyonlarının hazırlanması beklenen GeForce GT240 modelinin PhysX, CUDA, SLI ve PureVideo HD gibi temel Nvidia teknolojilerine de destek sunmasu bekleniyor.


Sahip olduğu teknik özellikler itibariyle GeForce GT240'ın sistem üreticilerine sunulan GeForce GTS 240 modelinin altına, fiyatlandırma olaraksa GeForce 9600GSO ve GeForce 9600GT modellerinin bulunduğu segmente konumlandırılması bekleniyor. Nvidia'nın GeForce GT240 için planladığı lansman tarihi ise 17 Kasım.



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nvidia.com/...
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aterikasedi 10 yıl
arada cerez olarak gıder
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NecroCyber-777 10 yıl
bana 7800 gtxi hatırlattı görüntü olarak çok sağlam karttı bee:))
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No Way Out 10 yıl

CELTIC FROST

bana 7800 gtxi hatırlattı görüntü olarak çok sağlam karttı bee:))

6800ge/td, 6800gs'Ye de benziyor.
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justbejust 10 yıl
bu kartın ismi ilk telaffuz edildiğinde 9800gt namı diğer 8800gt yerini alacaktı. nvidia daha fazla dalga geçilmekten korktu herhalde.
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darbelux 10 yıl
Kış geldi ya fırınları ısıtmaya başlamışlar
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mamad 10 yıl
Bu haberden çıkarabileceğim tek sonuç, Fermi'yi Aralık ayında da zor görecek gibiyiz.


Adamlar böyle ara üretim denebilecek oem tarzı bir kartın bile duyurusu için tarih verip de haber yaptırıyorlarsa, Fermi için yeri göğü inletip, 2 ay önceden lasnman tarihini açıklarlar gibi geliyor bana.
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Hobar 10 yıl
gts 250 den daha iyi olmayacağına göre 9600gt nin isim değiştirmiş hali diyebiliriz
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DISTURBED 10 yıl
dx10,1 kaldırmaya çalışan nvidia değilmiydi, bune perhiz bune lahana turşusu, hatta hıyar turşusu
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