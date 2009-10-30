Fermi öncesinde Nvidia: GeForce GT240 17 Kasım'da lanse ediliyor

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Fermi kod adını verdiği yeni nesil grafik işlemci mimarisini temel alan DirectX 11 destekli ilk modelini Aralık ayı gibi lanse edeceği belirtilen Nvidia, Kasım ayı için yeni bir lansman hazırlığı yapıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ayrıca DirectX 10.1 desteği sunan GeForce G210 ve GeForce GT220 modellerini Windows 7 öncesinde lanse eden Nvidia, GeForce GT240'ı duyurmaya hazırlanıyor.

GeForce 9600GSO ve GeForce 9600GT modellerinin yerini alacağı söylenen GeForce GT240 ta diğer iki model gibi 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GPU kullanıyor ve DirectX 10.1 desteği sunuyor. GDDR3 ve/veya GDDR5 versiyonlarının hazırlanması beklenen GeForce GT240 modelinin PhysX, CUDA, SLI ve PureVideo HD gibi temel Nvidia teknolojilerine de destek sunmasu bekleniyor.

Sahip olduğu teknik özellikler itibariyle GeForce GT240'ın sistem üreticilerine sunulan GeForce GTS 240 modelinin altına, fiyatlandırma olaraksa GeForce 9600GSO ve GeForce 9600GT modellerinin bulunduğu segmente konumlandırılması bekleniyor. Nvidia'nın GeForce GT240 için planladığı lansman tarihi ise 17 Kasım.