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Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları, Nvidia'nın en "ateşli" çözümleri olabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları, Nvidia'nın en
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Çalışan örneği ilk defa CES 2010 fuarında gösterilen Fermi tabanlı GF100 GPU'su için üretimin başladığını belirten Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının ilk çeyrekte pazarda olacağını belirtiyor. Bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'su, Nvidia tarafından şimdiye kadar hazırlanmış en karmaşık GPU olarak gösteriliyor.

384-bit bellek veri yolu desteği ve 512x CUDA çekirdeği ile gelecek GF100 tabanlı yeni nesil ekran kartının bir önceki jenerasyonun tek GPU'lu en hızlı ekran kartından daha fazla ısındığı söyleniyor. Transistör sayısı ve zar boyutu dikkate alındığında açıkçası bu gelişme sürpriz olmasa da kartın saat hızları ve hız aşırtma potansiyeli için çeşitli soru işaretleri yaratmıyor da değil.

Çift slot soğutucuyla donatılan GF100 tabanlı yeni nesil ekran kartları, eğer Nvidia iddialarında haklı çıkarsa en hızlı grafik çözümü olacaklar fakat aynı zamanda yük altında en fazla ısınan tek GPU'lu çözümler olmaya da adaylar. Yük altında diyoruz zira Nvidia'nın yeni jenerasyonda geliştirilmiş bir güç yönetim sistemi kullandığı ve bekleme durumunda güç tüketimini ciddi şekilde düşürebildiği konuşuluyor.


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ErdemYalçın 9 yıl
Bu kadar karmaşık ve milyarlarca transistöre sahip olan GPU nasıl serinkanlı çalışabilir ki :) Bu arada şu '' Fehmi '' esprisi kabak tadı verdi artık.
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CoreXXX 9 yıl
o.c yapmayı unutturacak nvidia böylece:))
valla ne olursa olsun aşırı ısınan bi ekran kartı almam ben.çünkü diğer parçaların ısısıda artıyor,
mb ısısı işlemci ısısı ve alakasız ama hdd bile 2 derece fazla olmuştu 4890 da, şu an 5850 aldım her parçam serin serin çalışıyor şükür
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MacLoaD 9 yıl
OFFF bu haberlerde baydı,Nvidia da baydı.isterse hiç çıkarmasın kart mart.Nvidia yı severim ama fermi olayını abarttı ya nese tegra sıyla Ion uyla filan ilgileniyorum artık.
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hooper 9 yıl
Eğer daha önceki firmaların dedikleri doğruysa oc için su soğutma şart gibi olacak. Gerçi ne kadar oc gerekecek o da belli değil. Şu kart bir çıksa artık hem nvidia hem biz kurtulsak :D
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IgorStravinsky 9 yıl
3 milyar transistörden bahsediyoruz. Isınması normal bence.
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Mertcan. 9 yıl
Geliyor gelebilir , olacak olabilir , sıktı sanki biraz Nvidia'nın bu hareketleri.Hem bıktık hem de umudumuz azalıyor her geçen gün , alacağımız varsa da beklettiğinden ötürü artık yok.
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electrogod 9 yıl
Mertcan.

Geliyor gelebilir , olacak olabilir , sıktı sanki biraz Nvidia'nın bu hareketleri.Hem bıktık hem de umudumuz azalıyor her geçen gün , alacağımız varsa da beklettiğinden ötürü artık yok.



Eleştirilerinde çok haklısın ama bence bu fermi haberleri yani bekletme haberleri mevcut durumları düşününce bayağı başarılı olmuşa benziyor. Yani bekleyen sayısı bayağı fazla. 5000 serisi çıktığından beri doğru düzgün bir test bile olmadığı halde bir grup kullanıcıyı bekletmeyi başardılar.

Tabi bence kartlar biraz daha gecikecek. Bu başarıları devam eder mi diye sorulursa "bence hayır devam etmez" derim... Yani bu ay özellikle bir test sunulmazsa nvidia için kötü sonun başlangıcı demektir.
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mamad 9 yıl
Bu konuda Ati'nin hd5000 serisi ile boy ölçüşmesi zor gibi geliyor bana. Hem sıcaklık hem de güç tüketimi konusunda Ati'nin yeni serisi çok iyi. Ancak Nvidia'nın gtx serisinde kullandığı güç yönetim sistemi oldukça iyiydi. Bunu biraz daha geliştirmiş ise bu konuda rekabet edebilir. Ancak sıcaklık konusunda çok umutsuzum.
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Batuist 9 yıl
pysicopath
12.01.2010 Saat: 13:59
nvidia yüzünden dh haberlerinin de tekrarlandığını düşünüyorum zira bu haber içinde bilmediğimiz yada yeni hiç birşey yok

Üretimin başladığını belirtmesi bile haber için tek yeterli sebep ..

Haber için teşekkürler..
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pysicopath 9 yıl
nvidia yüzünden dh haberlerinin de tekrarlandığını düşünüyorum zira bu haber içinde bilmediğimiz yada yeni hiç birşey yok
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aydogdu1453 9 yıl
Kartların yanacagından o kadar emin değilim (sogutucuları standart sogutucu olmayacaktır) ama o.c potansiyeli yüksek olamıyacak gibi.Acaba psyx kullanımında fps düşüşüne karşı ( high degerde ) nvidia bir önlem almışmıdır ? Eger kartın performansı psyx ile düşerse sonuç benım için hayal kırıklıgı olur.
Sabırsızlıkla bekliyoruz.
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J.C.Navarro 9 yıl
Saat hızları çok düşük olacak.Hatırlayın 8800 gtx Gtx280 hep düşük hızlarda piyasaya çıktı.TAhminime göre 500mhz civarı GPU 1100mhz shader 4000mhz ram olarak piyasaya çıkar.Bu haliyle bile 5870'i geçer.Soğutulduğu takdirde büyük hızaştırma potansiyeli olur.Daha sonra 28nm GTX385 çıkar vs..
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tahir40 9 yıl
Çıksa da şu fehmiyi görsek artık. Nvidia kart çıkarmadı diye ati de kafasına göre zam yapıyor dx11 kartlara... Bi kart alıcam bekleyip duruyoruz...
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desert_18 9 yıl
çıksın artık şu kartta rekabet görelim ati ucuzlasın
fermiyi alanlar heralde birde özel soğutucu alıcak bu gidişle..
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