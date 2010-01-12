Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartları, Nvidia'nın en "ateşli" çözümleri olabilir

Tam Boyutta Gör

Çalışan örneği ilk defa CES 2010 fuarında gösterilen Fermi tabanlı GF100 GPU'su için üretimin başladığını belirten Nvidia, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının ilk çeyrekte pazarda olacağını belirtiyor. Bilindiği üzere 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyar transistöre sahip olan GF100 GPU'su, Nvidia tarafından şimdiye kadar hazırlanmış en karmaşık GPU olarak gösteriliyor.

384-bit bellek veri yolu desteği ve 512x CUDA çekirdeği ile gelecek GF100 tabanlı yeni nesil ekran kartının bir önceki jenerasyonun tek GPU'lu en hızlı ekran kartından daha fazla ısındığı söyleniyor. Transistör sayısı ve zar boyutu dikkate alındığında açıkçası bu gelişme sürpriz olmasa da kartın saat hızları ve hız aşırtma potansiyeli için çeşitli soru işaretleri yaratmıyor da değil.

Çift slot soğutucuyla donatılan GF100 tabanlı yeni nesil ekran kartları, eğer Nvidia iddialarında haklı çıkarsa en hızlı grafik çözümü olacaklar fakat aynı zamanda yük altında en fazla ısınan tek GPU'lu çözümler olmaya da adaylar. Yük altında diyoruz zira Nvidia'nın yeni jenerasyonda geliştirilmiş bir güç yönetim sistemi kullandığı ve bekleme durumunda güç tüketimini ciddi şekilde düşürebildiği konuşuluyor.