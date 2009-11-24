Fermi tabanlı yeni nesil GeForce ailesi Nisan ayına mı sarkıyor ?

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Nvidia, Fermi tabanlı Tesla grafik kartlarını Supercomputers 09 etkinliğinde tanıttı.

Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin kullanıldığı DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi için Nvidia'nın suskunluğunu koruması farklı iddiaları da beraberinde getiriyor. Ocak ayının sonlarına doğru satışa sunulması beklenen Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia kartları için yeni bir iddia ortaya atıldı ve Nisan'dan önce yeni kartların pazara sunulamayacağı iddia edildi.

7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı 2010'da demo gösterimi olması beklenen Fermi tabanlı yeni nesil GeForce ailesinin Nisan ayına kalacağı zira iş ortaklarına GPU satışının Şubat sonunu bulacağı dolayısıyla kartların satışına Nisan ayından önce başlanamayacağı iddia edilirken, bu senaryo kapsamında CeBIT 2010 fuarı, Fermi'nin sahneye çıkacağı etkinlik olabilir.

AMD'nin çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle performans liderliğini ele geçirmesi ve 100$'dan başlayan fiyatlarla DirectX 11 destekli kartlarını pazara sunmasına karşılık henüz somut bir girişimde bulunamayan Nvidia'nın olası bir Nisan gecikmesinde aradaki boşluğu nasıl dolduracağı ise cevabı merakla beklenen sorulardan birisi olacak gibi görünüyor.

Bu arada Nvidia resmi açıklamasında Fermi tabanlı GeForce serisinin hacimli üretime ilk çeyrekte gireceğini açıklamıştı ki Nvidia finansal takviminde ilk çeyrek Ocak sonu gibi başlıyor ve Nisan ayında sona eriyor.

Kaynak: http://www.hardocp.com/news/2009/11/23/more_fermi_rumors_good