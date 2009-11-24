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Fermi tabanlı yeni nesil GeForce ailesi Nisan ayına mı sarkıyor ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fermi tabanlı yeni nesil GeForce ailesi Nisan ayına mı sarkıyor ?
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Nvidia, Fermi tabanlı Tesla grafik kartlarını Supercomputers 09 etkinliğinde tanıttı.

Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin kullanıldığı DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi için Nvidia'nın suskunluğunu koruması farklı iddiaları da beraberinde getiriyor. Ocak ayının sonlarına doğru satışa sunulması beklenen Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia kartları için yeni bir iddia ortaya atıldı ve Nisan'dan önce yeni kartların pazara sunulamayacağı iddia edildi.

7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı 2010'da demo gösterimi olması beklenen Fermi tabanlı yeni nesil GeForce ailesinin Nisan ayına kalacağı zira iş ortaklarına GPU satışının Şubat sonunu bulacağı dolayısıyla kartların satışına Nisan ayından önce başlanamayacağı iddia edilirken, bu senaryo kapsamında CeBIT 2010 fuarı, Fermi'nin sahneye çıkacağı etkinlik olabilir.

AMD'nin çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle performans liderliğini ele geçirmesi ve 100$'dan başlayan fiyatlarla DirectX 11 destekli kartlarını pazara sunmasına karşılık henüz somut bir girişimde bulunamayan Nvidia'nın olası bir Nisan gecikmesinde aradaki boşluğu nasıl dolduracağı ise cevabı merakla beklenen sorulardan birisi olacak gibi görünüyor.

Bu arada Nvidia resmi açıklamasında Fermi tabanlı GeForce serisinin hacimli üretime ilk çeyrekte gireceğini açıklamıştı ki Nvidia finansal takviminde ilk çeyrek Ocak sonu gibi başlıyor ve Nisan ayında sona eriyor.

Kaynak: http://www.hardocp.com/news/2009/11/23/more_fermi_rumors_good


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syler23 10 yıl
arkadaşlar alın bi ati 5970 rahat edin :D:D hem nvidia fehmiyi çıkartınca sanki alabilecekmişiz yaa öylece konuşuyoruz işte
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dirokzan 10 yıl
ya arkadaşlar nvidia nın pazar kaybetmek gibi bir lüksünün olmadığnı hepimiz iyi biliyoruz.yani dx11 de pazarı ati ye kaptıracak kadar aptal değildir nvidia onun için çok merak ediyorum acaba gerçekten büyük sorunlar ile mi uğraşıyor fermi üretiminde ya da başka birşeyler mi var.bana göre bu gecikmelerin arkasında muhakkak bir hinlik vardır.yoksa ati dünyanın en iyi gpu sunu ürettik diye meydanlarda dolaşırken(tabi hak vermek gerekiyor adamlar dx11 de harika çözümler sunuyor)nvidia niye halen gt240 lar vs. uğraşsın
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jakabo_ist 10 yıl
nvidia şu kartı çıkartsın artık rekabet olsun fiyatlar ucuzlasın dikkat ettiyseniz piyasa tıkandı ne dvd writer ne ddr 3 ram turkıyeye doğru durust gelıyo gelsede bizim turk firmaları iyi fiyat yerleştırıyo rekabet lazım ki biz tüketicilere yarasın son zamanda teknoloji urunlerı yaza göre % 45 artmış durumda haksızmıyım arkadaşlar
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toz-koparan 10 yıl

jakabo_ist

nvidia şu kartı çıkartsın artık rekabet olsun fiyatlar ucuzlasın dikkat ettiyseniz piyasa tıkandı ne dvd writer ne ddr 3 ram turkıyeye doğru durust gelıyo gelsede bizim turk firmaları iyi fiyat yerleştırıyo rekabet lazım ki biz tüketicilere yarasın son zamanda teknoloji urunlerı yaza göre % 45 artmış durumda haksızmıyım arkadaşlar


nvidianın ürün politikasını bizdeki firmaların rekabetine göre ayarlayacağını hiç sanmıyorum...
bizdeki fiyatları etkileyen pek çok etken var başta vergi!!...

ayrıca şu fermi işinin suyunu çıkardılar resmen yılan hikayesi gibi hergün değişiyor haberleri...ya hiç duyurma yada zamanında yap işini...
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showstopper41 10 yıl
dx11 oyunlar da o kadar gecikmezler umarım. Bu arda nvidia nın 2. bir 8800GT hamlesine ihtiyacı olduğu görüşüne katılıyorum. Orta seviye fiyat aralığındaki kartlardan GTS250/9800GTX+ neyse artık yeterince performanslı değil.
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CoreXXX 10 yıl

jakabo_ist

nvidia şu kartı çıkartsın artık rekabet olsun fiyatlar ucuzlasın dikkat ettiyseniz piyasa tıkandı ne dvd writer ne ddr 3 ram turkıyeye doğru durust gelıyo gelsede bizim turk firmaları iyi fiyat yerleştırıyo rekabet lazım ki biz tüketicilere yarasın son zamanda teknoloji urunlerı yaza göre % 45 artmış durumda haksızmıyım arkadaşlar

drwd rw yi nasıl nvidiaya bağladın anlamış dilim:))

drd rw lerin fiyatlarının artmasının sebebi bulunmamması, bulunmamasının sebebide çoğu büyük üreticinin bd-r combo üretimine geçmesi.zaten bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar üretici var
ramlerin az olmasının sebebide şu, ddr2 yongası üretimini samsung bırakınca ddr2 fiyatları yükseldi ve millet ddr3 ün uygun fiyatına(şu an ddr2 ile aynı gibi) yöneldi ve biraz ram sıkıntısı var piyasada çünkü stoklarda fazla yokdu ddr3 fazla satılmadığı için, ama ddr3 ün çok sıkıntı yaşamıcanı söyleyebilirim,çoğu firma harıl harıl ddr3 üretimi yapıyor ddr2 bitti. ama ddr2 fiyatının düşmesini hayal etmeyin 20 doların altında 1gb ddr2 olmaz bundan sonra,2010 başında 30 dolar olacak 1gb ddr2 haberiniz olsun
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veleciraptor 10 yıl
Bası arkadaşlar hala tam anlamamış. Ocak ayındaki fuarda Nvidia yalnızca kartların tanıtımını yapacak, yani seri üretiminine başlamayacak. Haberlere göre seri üretim şubat ayında başlıyacak ki, haberde de denildiği üzere bunların ekran kartı üreticileri tarafından son tüketiciye sunulacak hale getirilmesi Nisan ayını bulabilecek. Tanıtılan her yeni ürün son kullanıcıya satışa hazır halde demek değildir.
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killnOd 10 yıl
Subattaki sevgililer gununede yetisemesse satislari pekde bekledigi gibi olmayacak nvidianin gozuken bu.Zaten cadilar bayrami noel ve yilbasini bos gecdiler.
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fukarakoala 10 yıl
gecikirse ati sonunda hakettiği satışı yapar ama kart iyi cıkarsa o zamanda rekabet sayesinde bize güzel olur :)
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fatihcanery 10 yıl
he he :) nvidia galiba en kötü günlerini yaşıyor,artık bu kadar beklemeden sonra beklenen performans gelmezse by by nvidia deriz(fanlar hariç)
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darkaura 10 yıl
Enrico Fermi, Nikola Tesla
hep bilimadamlarinin ismi. nvidianin aklinin oyun sektorunde olmadigi belli.
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Hobar 10 yıl
iyi de nvidia 7 ay önce çıkmış kartın rakibi bu mu diyecek? ati o zamana kadar boş durmaz yeniden revize edilmiş daha iyi kartlar çıkarır.
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buraoca2 10 yıl
Ati alan üsküdarı... (Bu haberden sonra ancak bu gider :) )
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Trecc11 10 yıl
dedikodu gerçek mi oluor yoksa...
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alpa07 10 yıl
bence 2011 de çıkarsınlar directx11 ekran kartlarını :D
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