Fermi tabanlı yeni nesil GeForce ailesi Nisan ayına mı sarkıyor ?

Nvidia, Fermi tabanlı Tesla grafik kartlarını Supercomputers 09 etkinliğinde tanıttı.
Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisinin kullanıldığı DirectX 11 destekli GeForce 300 serisi için Nvidia'nın suskunluğunu koruması farklı iddiaları da beraberinde getiriyor. Ocak ayının sonlarına doğru satışa sunulması beklenen Fermi tabanlı yeni nesil Nvidia kartları için yeni bir iddia ortaya atıldı ve Nisan'dan önce yeni kartların pazara sunulamayacağı iddia edildi.
7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı 2010'da demo gösterimi olması beklenen Fermi tabanlı yeni nesil GeForce ailesinin Nisan ayına kalacağı zira iş ortaklarına GPU satışının Şubat sonunu bulacağı dolayısıyla kartların satışına Nisan ayından önce başlanamayacağı iddia edilirken, bu senaryo kapsamında CeBIT 2010 fuarı, Fermi'nin sahneye çıkacağı etkinlik olabilir.
AMD'nin çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modeliyle performans liderliğini ele geçirmesi ve 100$'dan başlayan fiyatlarla DirectX 11 destekli kartlarını pazara sunmasına karşılık henüz somut bir girişimde bulunamayan Nvidia'nın olası bir Nisan gecikmesinde aradaki boşluğu nasıl dolduracağı ise cevabı merakla beklenen sorulardan birisi olacak gibi görünüyor.
Bu arada Nvidia resmi açıklamasında Fermi tabanlı GeForce serisinin hacimli üretime ilk çeyrekte gireceğini açıklamıştı ki Nvidia finansal takviminde ilk çeyrek Ocak sonu gibi başlıyor ve Nisan ayında sona eriyor.
Kaynak: http://www.hardocp.com/news/2009/11/23/more_fermi_rumors_good
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nvidianın ürün politikasını bizdeki firmaların rekabetine göre ayarlayacağını hiç sanmıyorum...
bizdeki fiyatları etkileyen pek çok etken var başta vergi!!...
ayrıca şu fermi işinin suyunu çıkardılar resmen yılan hikayesi gibi hergün değişiyor haberleri...ya hiç duyurma yada zamanında yap işini...
drwd rw yi nasıl nvidiaya bağladın anlamış dilim:))
drd rw lerin fiyatlarının artmasının sebebi bulunmamması, bulunmamasının sebebide çoğu büyük üreticinin bd-r combo üretimine geçmesi.zaten bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar üretici var
ramlerin az olmasının sebebide şu, ddr2 yongası üretimini samsung bırakınca ddr2 fiyatları yükseldi ve millet ddr3 ün uygun fiyatına(şu an ddr2 ile aynı gibi) yöneldi ve biraz ram sıkıntısı var piyasada çünkü stoklarda fazla yokdu ddr3 fazla satılmadığı için, ama ddr3 ün çok sıkıntı yaşamıcanı söyleyebilirim,çoğu firma harıl harıl ddr3 üretimi yapıyor ddr2 bitti. ama ddr2 fiyatının düşmesini hayal etmeyin 20 doların altında 1gb ddr2 olmaz bundan sonra,2010 başında 30 dolar olacak 1gb ddr2 haberiniz olsun
hep bilimadamlarinin ismi. nvidianin aklinin oyun sektorunde olmadigi belli.