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Force3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Force3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu
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DirectX 11 destekli Radeon HD 5800 serisi ile gündemde olan AMD-ATi cephesinde güncel çözümler için üreticilerin yeni model çalışmaları devam ediyor. Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Force3D, satılmakta olan tek grafik işlemcili en hızlı ATi çözümü ünvanına sahip Radeon HD 4890 için hazırladığı özel tasarımlı yeni modelini yurt dışında kullanıma sundu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartı, kullanılan soğutucusu ve sadece tek güç girişine ihtiyaç duyuyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Force3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu
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Standart saat hızlarında çalışan yani grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Arctic Cooling tarafından hazaırlanan, çift fanlı Accelero Twin Turbo Pro soğutucusu ile standart tasarımlı modellere kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli yeni modelde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine yer veriliyor ayrıca uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanınıyor.

Force3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu
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Arctic Cooling tarafından hazırlanan özel soğutucusu rağmen standart saat hızlarıyla gelen kartın limitlerini keşfetmek, Force3D tarafından son kullanıcılara bırakılmış gibi görünüyor. 6-pin PCIe güç girişine sahip olan ve standart modellere göre daha kısa boyutlu baskılı devre kullanan yeni model ile Force3D, Radeon HD 5800 serisi öncesinde performans odaklı yeni bir çözüm almak isteyen kullanıcıları gözüne kestirmiş durumda.

Force3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu
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yarender 10 yıl
Gerçekten bununla CrossFire yapabilen insanın önünde eğilirim.. :D
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TiesTorN 10 yıl
Bu tip süper soğutmalı kartları standart saat hızlarıyla çıkarmak kadar gerizekalıca birşey yok.
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Master_Evil 10 yıl
soğutma hem iyi hemde az yakıyor gibi görünüyor
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Tanarri 10 yıl
kartın kısa olması gerçkten dikat çekici olmuş ama genişliği yetiyo maşallah :) ama benim esas dikatimi çeken bi konu kart sıtandart hızlarında bi 4890 ama sadece tek 6pin güç girişi ile çalışıyo çok garip resmen adamlar bölede çalışıyo bu kartlar demişler ve yapmışlar fakt şuda varki oc konusunda iyiden ziyada olumsuz düşünüyorum ben bu karti için güzel soğutma fakat sanki güçü sınırlanmış gibi kartın gerçi incelemden de bilemeyiz :)
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ThE LoSt 10 yıl
kartın soğutması sağlam gibi umarım o.c yaparken yarı yolda bırakmaz
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sahafiec 10 yıl
yahu bu kasaya nasıl sığacak? tüm genişleme soltlarını kaplar bu alet.
umarım soğutması buna değer.
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apollonx 10 yıl
insan şuna fabrika çıkışı oc yapar dimi, o kadar büyük soğutucu koy gpu 850mhz olsun, illa alacak kişiye sınırları zorlatıp kartı yaktıracaklar
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Dan-ger 10 yıl
o nası bi soğutma ya
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