Force3D özel tasarımlı Radeon HD 4890 modelini satışa sundu

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DirectX 11 destekli Radeon HD 5800 serisi ile gündemde olan AMD-ATi cephesinde güncel çözümler için üreticilerin yeni model çalışmaları devam ediyor. Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan Force3D, satılmakta olan tek grafik işlemcili en hızlı ATi çözümü ünvanına sahip Radeon HD 4890 için hazırladığı özel tasarımlı yeni modelini yurt dışında kullanıma sundu. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği yeni ekran kartı, kullanılan soğutucusu ve sadece tek güç girişine ihtiyaç duyuyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Standart saat hızlarında çalışan yani grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan ekran kartı 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Arctic Cooling tarafından hazaırlanan, çift fanlı Accelero Twin Turbo Pro soğutucusu ile standart tasarımlı modellere kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtilen DirectX 10.1 destekli yeni modelde görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI ara birimlerine yer veriliyor ayrıca uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanınıyor.

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Arctic Cooling tarafından hazırlanan özel soğutucusu rağmen standart saat hızlarıyla gelen kartın limitlerini keşfetmek, Force3D tarafından son kullanıcılara bırakılmış gibi görünüyor. 6-pin PCIe güç girişine sahip olan ve standart modellere göre daha kısa boyutlu baskılı devre kullanan yeni model ile Force3D, Radeon HD 5800 serisi öncesinde performans odaklı yeni bir çözüm almak isteyen kullanıcıları gözüne kestirmiş durumda.

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