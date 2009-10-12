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Gainward GeForce G210 ve GT220 modellerini tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward GeForce G210 ve GT220 modellerini tanıttı
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Gainward GeForce GT220

Palit'in iştiraklerinden birisi olarak yoluna devam eden Gainward, DirectX 10.1 destekli GeForce G210 ve GT220 modellerini duyurdu. Firmanın giriş seviyesi sistemler, ofis bilgisayarları ve HTPC'leri hedef alan yeni ekran kartlarında modeline göre Nvidia'nın 40nm GT216 veya yine 40nm GT218 GPU'larına yer veriliyor. 16x paralel işlem birimine sahip olan G210 modelleri ve 48x paralel işlem birimiyle gelen GT220 modellerinin tamamı PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yaparak merkezi işlem biriminin üzerindeki yükü alabiliyorlar.

D-Sub ve DVI konnektörleriyle birlikte HDMI ara birimine yer verilen DirectX 10.1 destekli ekran kartlarında modeline göre 512MB veya 1GB bellek kapasitesitesine yer veriliyor.

Detaylı özelliklerine aşağıdaki tablo aracılığı ile ulabileceğiniz GeForce G210 ve GT220 modelleri için Gainward cephesinden henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.

Gainward GeForce G210

Gainward GeForce G210 ve GT220 modellerini tanıttı
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simplethinks 10 yıl
İşe bak sen ya bu kartlar bana geforce 5200 ü hatırlattı
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yc#1 10 yıl
Giriş seviyesindeki G210 modelinde kullanılan pasif soğutucu hoşuma gitti. Çünkü aynı sınıftaki diğer modellerde küçük bir fana yer veriliyor, bir süre sonra tozlanınca epey ses çıkarıyor.
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yonex78 10 yıl
n vidia dx 10.1 boş diyordu yıllar sonra dx 10.1 kart çıkarıyor hemde dx 11 e yogunlaşması gerekirken açıkçası anlam veremedim.şuda bir gerçekki bir bildikleri vardır..benim şahsi görüşüm milletin çok güç harcayan ve sürekli isim degiştiren g80 gpu sundan sıkıldıgını anladılar ve aynı zamanda da 40 nm sürecini gt 300 öncesi olgunlaştırmaya çalışıyorlar
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sagopakey78 10 yıl

yonex78

n vidia dx 10.1 boş diyordu yıllar sonra dx 10.1 kart çıkarıyor hemde dx 11 e yogunlaşması gerekirken açıkçası anlam veremedim.şuda bir gerçekki bir bildikleri vardır..benim şahsi görüşüm milletin çok güç harcayan ve sürekli isim degiştiren g80 gpu sundan sıkıldıgını anladılar ve aynı zamanda da 40 nm sürecini gt 300 öncesi olgunlaştırmaya çalışıyorlar


evet nvidia muhtemelen gt300 öncesi 40 nm üretim teknolojisini test ediyor.
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sagopakey78 10 yıl
Sparkle GT 220 incelemesi (Türkçe).
pckoloji.com/...
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Regor 10 yıl
Ürünün albenisi sıfır. Resmen beni alma diyor :)
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