Gainward GeForce G210 ve GT220 modellerini tanıttı

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Gainward GeForce GT220

Palit'in iştiraklerinden birisi olarak yoluna devam eden Gainward, DirectX 10.1 destekli GeForce G210 ve GT220 modellerini duyurdu. Firmanın giriş seviyesi sistemler, ofis bilgisayarları ve HTPC'leri hedef alan yeni ekran kartlarında modeline göre Nvidia'nın 40nm GT216 veya yine 40nm GT218 GPU'larına yer veriliyor. 16x paralel işlem birimine sahip olan G210 modelleri ve 48x paralel işlem birimiyle gelen GT220 modellerinin tamamı PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yaparak merkezi işlem biriminin üzerindeki yükü alabiliyorlar.

D-Sub ve DVI konnektörleriyle birlikte HDMI ara birimine yer verilen DirectX 10.1 destekli ekran kartlarında modeline göre 512MB veya 1GB bellek kapasitesitesine yer veriliyor.

Detaylı özelliklerine aşağıdaki tablo aracılığı ile ulabileceğiniz GeForce G210 ve GT220 modelleri için Gainward cephesinden henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.

Gainward GeForce G210

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