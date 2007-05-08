Galaxy'den düşük profilli GeForce 7200GS

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Daha önce haberlerini verdiğimiz Nvidia'nın giriş seviyesindeki yeni çözümü GeForce 7200GS bugün itibariyle resmen lanse edildi. Nvidia'nın GeForce 7 serisinden çıkardığı belkide son ekran kartı olacak GeForce 7200GS özellikle entegre grafik işlemci kullanan ve performansından memnun olmayan bütçesi kısıtlı kullanıcılara yaklaşık 50$'lık satış fiyatı üzerinden %50 fazla performans sunmayı hedefliyor. Nvidia'nın giriş seviyesindeki GeForce 7100'ün yerini alacak olan GeForce 7200GS özellikle Windows Vista'nın gereksinimlerini karşılayabilmesi ile birlikte DirectX 9, Shader Model 3 ve HDR destekleri ile dikkatleri çekiyor. Bugün itibariyle lanse edilen GeForce 7200GS'ye yönelik olarak üreticilerde yeni modellerini anons etmeye başladı bile. Galaxy düşük profilli GeForce 7200GS modelini duyurdu. 128 ve 256MB'lık iki alternatifi olan Galaxy GeForce 7200GS modelinin detayları ise şu şekilde,