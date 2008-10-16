Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 pazara giriş yapabilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
14,7b
1
40
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 pazara giriş yapabilir
Tam Boyutta Gör

AMD-ATi tarafından resmi lansmanı Haziran sonunda gerçekleştirilen Radeon HD 4800 serisi dahilindeki 4870 X2 ve HD 4870 modellerinde GDDR5, 4850'de ise GDDR3 bellek kullanılıyor. Bilindiği üzere serinin en ekonomik çözümü olan Radeon HD 4850'de AMD-ATi GDDR3 bellek kullanmayı tercih etmiş, lansmandan sonra da "neden GDDR4-GDDR5 ikilisiyle yola devam edilmedi" türünde çeşitli soru ve yorumlar tartışılmıştı.

Ağırlıklı etken olarak maliyetlerden ve pazara agresif giriş yapma aruzusundan dolayı HD 4850'de GDDR4 bellek teknolojisini tercih etmeyen AMD-ATi cephesinde önümüzdeki günler yeni sürprizlere gebe olabilir. Zira gelen yeni bilgilere göre, firmanın iş ortakları tarafından GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 model veya modelleri kısa süre içerisinde pazara giriş yapabilir.

Öte taraftan pasif soğutmalı yeni HD4850 varyasyonlarının da yine önümüzdeki günlerde bizleri bekleyen gelişmeler arasında olduğunu belirtelim. Bu konuda elimize yeni bilgiler geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 11 yıl
4850 ve 4870 serisi gerçekten çok başarılı. AMD çok iyi yolda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 11 yıl
overclockersclub.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


su teste bakılırsa bu hızlardaki bir 4850 512mb her kosulda 4870 defaultu geciyor yada berabere sonuc veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilgan26 11 yıl
bu ekran kartı piyasası da iyice sapıttı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 11 yıl
ne fark var diyip durmayın!
O zaman siz sipariş verin EDO ram li VGA üretsinler size... Kıskanıyorsunuz dimi siz daha DDR4 E geçemediniz Ati nin küçük kardeşi geçti diye... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 11 yıl
iyi de bir artısı varsa ddr4 kullansın ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saidakkas 11 yıl
Elde kalan GDDR4 yongalarını eritme çabası olabilir, üretim bandı daha farklı ürün için değişime uğrayana kadar, boş duracağına chip üretecek elbette ki. GDDR4 malesef pek tutmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
victorist 11 yıl
Ati Gddr4 seçenekli 4850 çıkarması iyi olur tabi ama performansa etkisi nekadar olur muamma
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramdeon 11 yıl
Walla bu ATi işi biliyor yahu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasar_lives 11 yıl
AMD-ATi ---GDDR4-GDDR5--- ikilisiyle Durmak yok. Yola devam...
2010 Yılında HD5850 - HD5870 - HD5870x2 GDDR6 Yola Devam İnşaallah

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 11 yıl

Orjinalden alıntı: yasar_lives

AMD-ATi ---GDDR4-GDDR5--- ikilisiyle Durmak yok. Yola devam...
2010 Yılında HD5850 - HD5870 - HD5870x2 GDDR6 Yola Devam İnşaallah




helal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 11 yıl

Orjinalden alıntı: yasar_lives

AMD-ATi ---GDDR4-GDDR5--- ikilisiyle Durmak yok. Yola devam...
2010 Yılında HD5850 - HD5870 - HD5870x2 GDDR6 Yola Devam İnşaallah




Ati'nin 5xxx serisi 2009 3. çeyrek de gelecek.
2010 yılında 6 serisini görürüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 11 yıl

Orjinalden alıntı: yasar_lives

AMD-ATi ---GDDR4-GDDR5--- ikilisiyle Durmak yok. Yola devam...
2010 Yılında HD5850 - HD5870 - HD5870x2 GDDR6 Yola Devam İnşaallah



wallahi bence yanlış biz bir 3870 ten 4870 e geçiş bekliyoruz yeni modellerde bir x1950 xtx den 8800gtx e geçiş gibi firma önemli değil :) bence aynı uzunluktaki borunun çapını milimetrik genişletmek yanlış boruyu uzatmak hatta hammaddeyi değiştirmek gerekir bence daha yeni bi yapı üreticekler çok farklı bir grafik sistemi :) gpu işlemci projeleri felan war
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14691 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl NBA 2K9(PC, Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim