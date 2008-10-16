GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 pazara giriş yapabilir

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AMD-ATi tarafından resmi lansmanı Haziran sonunda gerçekleştirilen Radeon HD 4800 serisi dahilindeki 4870 X2 ve HD 4870 modellerinde GDDR5, 4850'de ise GDDR3 bellek kullanılıyor. Bilindiği üzere serinin en ekonomik çözümü olan Radeon HD 4850'de AMD-ATi GDDR3 bellek kullanmayı tercih etmiş, lansmandan sonra da "neden GDDR4-GDDR5 ikilisiyle yola devam edilmedi" türünde çeşitli soru ve yorumlar tartışılmıştı.

Ağırlıklı etken olarak maliyetlerden ve pazara agresif giriş yapma aruzusundan dolayı HD 4850'de GDDR4 bellek teknolojisini tercih etmeyen AMD-ATi cephesinde önümüzdeki günler yeni sürprizlere gebe olabilir. Zira gelen yeni bilgilere göre, firmanın iş ortakları tarafından GDDR4 bellekli Radeon HD 4850 model veya modelleri kısa süre içerisinde pazara giriş yapabilir.

Öte taraftan pasif soğutmalı yeni HD4850 varyasyonlarının da yine önümüzdeki günlerde bizleri bekleyen gelişmeler arasında olduğunu belirtelim. Bu konuda elimize yeni bilgiler geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.