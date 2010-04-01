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Geçmiş ve bugünün telefon tasarımı birleşti; Desk Phone Dock

Desk Phone Dock ile geçmiş ve bugünün telefon tasarımı birleşti.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Haber Editörü
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Geçmiş ve bugünün telefon tasarımı birleşti; Desk Phone Dock
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Desk Phone Dock

Çinli Kee Utility firması, son zamanlarda sayıları daha sık artan iPod Dock uyumlu ürünlere bir yenisini ekledi.

Desk Phone Dock isimli bu ürün, klasik masaüstü ev telefonu tasarımını iPhone uyumlu Dock hoparlörü ile birleştiriyor. 3,5 mm jack çıkışı sayesinde diğer cihazlarla da kullanılabilen ürün(sadece ses çıkışı), entegre stereo hoparlörlere, mikrofona ve ses seviyesi kontrol tuşuna sahip. İster USB(senkronizasyona izin veriyor) ister yanında verilen adaptör bağlantısıyla çalışabilien Desk Phone Dock, aynı zamanda bağlı olan iPhone'u şarj da edebiliyor. Aramalar ise ahize ya da hoparlörleri kullanılarak gerçekleştirilebiliyor. iPhone Dock hoparlörü, şarj aleti ve ev telefonunu özelliklerini birleştiren bu ilginç ürünün fiyat ve çıkış tarihi hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

 


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Schumii 9 yıl
Çok klas duruyor.
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Fashionality 9 yıl
aslında şekil durur pc masasının üstünde
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