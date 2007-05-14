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GeCUBE Radeon HD 2600XT GDDR4 gün yüzüne çıktı

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
15,5b
1
86
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeCUBE Radeon HD 2600XT GDDR4 gün yüzüne çıktı
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ATi yeni nesil DirectX 10 destekli ekran kartı ailesinin en azından şimdilik tepe modeli olan Radeon HD 2900XT'nin bugün itibariyle piyasaya girmesinin ardından gözler firmanın giriş ve orta segment çözümlerine çevrilmiş durumda. Elimize ulaşan son bilgilere göre AMD-ATi büyük bir ihtimalle Haziran ayının başın yapılacak Computex fuarında yeni nesil giriş ve orta segment çözümlerini gün yüzüne çıkardıktan hemen sonra kartlarını pazara sunacak. Bu arada AMD-ATi'nin güçlü partnerlerinden biri olan ve son dönemde özellikle hazırladığı X1950 serisi AGP ekran kartları ile adından sıkça bahsettiren GeCUBE'un Radeon HD 2600XT modeli gün yüzüne çıktı. Hemen belirtelim kart üzerinde 512MB GDDR4 bellek bulunuyor. Bildiğiniz gibi Radeon HD 2600XT'ye AMD-ATi'nin 65nm üretim teknolojisi ile üretilen RV630XT modeli güç vermekte. Karrtın bellek veri yolu ise 128-bit. Ürün kodu GC-RX26XTG4-E3 olan GeCUBE Radeon HD 2600XT üzerinde ayrıca firmanın geliştirdiği X-Turbo2 adı verilen ve ısı iletim teknolojisini esas alan, üstten görünümü itibariyle X1950XTX'in soğutmasını da hatırlatan özel bir soğutma ünitesi kullanılmış. GeCUBE Radeon HD 2600XT'nin grafik işlemci hızı 800MHz olacak. Bellek tarafında üretici firma bir rakam telaffuz etmiş değil ama 512MB'lık GDDR4 belleğin saat hızı büyük bir ihtimalle 1100MHz olacak. Bu arada Radeon HD 2600XT'ye can veren RV630XT gpu'su üzerinde 120 adet Stream işlemcisi olduğunu, toplam rop ünitesi sayısının 8 oldıuğunu ve gpu'nun toplam transistör sayısının yaklaşık 390 milyon olduğunu belirtmekte de fayda var. İlk detayları ve resmi ortaya çıkan GeCUBE Radeon HD 2600XT'nin fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi konusunda şu an için net bir bilgi bulunmuyor.
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kobb 12 yıl
Bellek veriyolundaki genişliğindeki düşüklük bu güne kadarki jenerasyonlarda yüksek frekanslı bellek kullanımıyla giderilebildi. Ancak 8600 GTS gösteriyor ki artık bir önceki neslin üst seviye gpularının performans seviyesini yakalayabilmek için 128 bit bellekten fazlasına ihtiyaç var çünkü açık bir şekilde bellekler ne kadar yüksek frekansta çalışırsa çalışsın yüksek çözünürlüklerde ve AA kullanımında bellek veri transfer hızı limitinden dolayı bir limit oluşuyor. İşte bu sebepten artık 128 bit bellek veriyoluna sahip gpulardan yüksek frekanslı bellekler kullanılsa bile tatmin edici bir başarı gelmez.

Basitçe hesaplarsak: 8600 GTS için (128/8)byte*(2000/1000)GHz=32 GB/s

HD 2600 XT için (128/8)byte*(2200/1000)GHz=35,2 GB/s

Görüldüğü gibi ister GDDR3 kullanılsın ister GDDR4 oluşan tablo tatmin edici olmaktan uzak. 128 bit ile artık gerçekten de çözünürlük ve AA seviyeleri arttıkça basit bir şekilde gpunuz limitlerine gelecektir.
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hsynbl 12 yıl
Orjinalden alıntı: kobb

Bellek veriyolundaki genişliğindeki düşüklük bu güne kadarki jenerasyonlarda yüksek frekanslı bellek kullanımıyla giderilebildi. Ancak 8600 GTS gösteriyor ki artık bir önceki neslin üst seviye gpularının performans seviyesini yakalayabilmek için 128 bit bellekten fazlasına ihtiyaç var çünkü açık bir şekilde bellekler ne kadar yüksek frekansta çalışırsa çalışsın yüksek çözünürlüklerde ve AA kullanımında bellek veri transfer hızı limitinden dolayı bir limit oluşuyor. İşte bu sebepten artık 128 bit bellek veriyoluna sahip gpulardan yüksek frekanslı bellekler kullanılsa bile tatmin edici bir başarı gelmez.

Basitçe hesaplarsak: 8600 GTS için (128/8)byte*(2000/1000)GHz=32 GB/s

HD 2600 XT için (128/8)byte*(2200/1000)GHz=35,2 GB/s

Görüldüğü gibi ister GDDR3 kullanılsın ister GDDR4 oluşan tablo tatmin edici olmaktan uzak. 128 bit ile artık gerçekten de çözünürlük ve AA seviyeleri arttıkça basit bir şekilde gpunuz limitlerine gelecektir.


bu hesaba göre kart 256 bit olsa veri yolu genişliği 2 kat artacak demektir.peki bu kartın performansını ne derece etkiler?iki kat performans artışı olurmu veya ona yakın bişi?
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Castle Bravo 12 yıl
Ana işlemci yapısında 24 shader, 120 stream işlemci gibi bir durum mu söz konusu?

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smartcard 12 yıl

Herşey güzel de kartın veri bellek yolunun 128 Bit olmasına sinir oluyorum. Bence taban değer 256 Bit olmalıydı.
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kralhasanyigit 12 yıl
Bunu anlayamıyorum işte??? Niye bu kartda GDD4 takıyorken 2900xt'ye GDDR3 takıyorları? Ayrıca bunu 65nm üretmişler 2900xt 80nm ile üretiliyor. Bence 2900lerin çok daha yüksek potansiyelleri var; ama anlamadığım bi sebepten dolayı AMD bunlara ddr3 bellek taktı ve 80nm üretti ki bu dana gibi güç tüketimi, ısı üretimi sağladı. Keşke Ati 2900xt'yi 65nm üretip gddr4 bellek taksaydı... Cidden çok garip bunu lütfen biri bana açıklasın???


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kralhasanyigit 12 yıl
Ha dahası da var madem 65nm üreteceksin 2600xt'yi bide gddr4 takılmasına izin vereceksin niye 128bit gibi inanılmaz saçma bir politika izlersin. Resmen kartı sadece orta kesime hitap etsin diye kırpıp bi iki tane özellik ekleyip insanların ilgisini çekmeye çalışıyorlar... Nvidia ile de anlaşmalılar bunlar bence, bizi birlikte kıskaç içerisine alıyorlar... Xbox ile PS3 arasındaki rekabetin tadı ATi ile Nvidia arasında yok...
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atakandurden 12 yıl

Orjinalden alıntı: kralhasanyigit

Bunu anlayamıyorum işte??? Niye bu kartda GDD4 takıyorken 2900xt'ye GDDR3 takıyorları? Ayrıca bunu 65nm üretmişler 2900xt 80nm ile üretiliyor. Bence 2900lerin çok daha yüksek potansiyelleri var; ama anlamadığım bi sebepten dolayı AMD bunlara ddr3 bellek taktı ve 80nm üretti ki bu dana gibi güç tüketimi, ısı üretimi sağladı. Keşke Ati 2900xt'yi 65nm üretip gddr4 bellek taksaydı... Cidden çok garip bunu lütfen biri bana açıklasın???




E gayet açık KAPİTALİZM 128 bit ddr4 müş alla alla 2900 e kalmamkışmı ddr4 çiplerinden
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m@trix 12 yıl

Orjinalden alıntı: kralhasanyigit

Bunu anlayamıyorum işte??? Niye bu kartda GDD4 takıyorken 2900xt'ye GDDR3 takıyorları? Ayrıca bunu 65nm üretmişler 2900xt 80nm ile üretiliyor. Bence 2900lerin çok daha yüksek potansiyelleri var; ama anlamadığım bi sebepten dolayı AMD bunlara ddr3 bellek taktı ve 80nm üretti ki bu dana gibi güç tüketimi, ısı üretimi sağladı. Keşke Ati 2900xt'yi 65nm üretip gddr4 bellek taksaydı... Cidden çok garip bunu lütfen biri bana açıklasın???




evet bencede çok saçma
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dellino 12 yıl
Herşey çok güzel de bu kartın 128 bit olması kötü.
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ArdaBarisC 12 yıl
Buda 128 bit mi
Bunlarda hiç tüketici anlayışı kalmamış, tek hedefleri işi bilmeyen tüketicileri 512 Mb diyerek kartı kakalamak[>:]
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tyll 12 yıl
512MB GDDR4 bellek cok iyi ,128 bit cok kotu.....
fiyati iyi olur umarim..
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