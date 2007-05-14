GeCUBE Radeon HD 2600XT GDDR4 gün yüzüne çıktı

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ATi yeni nesil DirectX 10 destekli ekran kartı ailesinin en azından şimdilik tepe modeli olan Radeon HD 2900XT'nin bugün itibariyle piyasaya girmesinin ardından gözler firmanın giriş ve orta segment çözümlerine çevrilmiş durumda. Elimize ulaşan son bilgilere göre AMD-ATi büyük bir ihtimalle Haziran ayının başın yapılacak Computex fuarında yeni nesil giriş ve orta segment çözümlerini gün yüzüne çıkardıktan hemen sonra kartlarını pazara sunacak. Bu arada AMD-ATi'nin güçlü partnerlerinden biri olan ve son dönemde özellikle hazırladığı X1950 serisi AGP ekran kartları ile adından sıkça bahsettiren GeCUBE'un Radeon HD 2600XT modeli gün yüzüne çıktı. Hemen belirtelim kart üzerinde 512MB GDDR4 bellek bulunuyor. Bildiğiniz gibi Radeon HD 2600XT'ye AMD-ATi'nin 65nm üretim teknolojisi ile üretilen RV630XT modeli güç vermekte. Karrtın bellek veri yolu ise 128-bit. Ürün kodu GC-RX26XTG4-E3 olan GeCUBE Radeon HD 2600XT üzerinde ayrıca firmanın geliştirdiği X-Turbo2 adı verilen ve ısı iletim teknolojisini esas alan, üstten görünümü itibariyle X1950XTX'in soğutmasını da hatırlatan özel bir soğutma ünitesi kullanılmış. GeCUBE Radeon HD 2600XT'nin grafik işlemci hızı 800MHz olacak. Bellek tarafında üretici firma bir rakam telaffuz etmiş değil ama 512MB'lık GDDR4 belleğin saat hızı büyük bir ihtimalle 1100MHz olacak. Bu arada Radeon HD 2600XT'ye can veren RV630XT gpu'su üzerinde 120 adet Stream işlemcisi olduğunu, toplam rop ünitesi sayısının 8 oldıuğunu ve gpu'nun toplam transistör sayısının yaklaşık 390 milyon olduğunu belirtmekte de fayda var. İlk detayları ve resmi ortaya çıkan GeCUBE Radeon HD 2600XT'nin fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi konusunda şu an için net bir bilgi bulunmuyor.