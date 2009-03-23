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GeCube'den düşük profilli ve pasif soğutmalı Radeon HD 4550

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
4,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeCube'den düşük profilli ve pasif soğutmalı Radeon HD 4550
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AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan GeCube giriş seviyesindeki bilgisayarlar ve HTPC sistemler için hazırladığı yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın GadC-HD4550LP3-E3 kod adını taşıyan Radeon HD 4550 tabanlı yeni modeli düşük profilli tasarımı ve pasif soğutması ile dikkat çekiyor. AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 GPU'sunun kullanıldığı kart 512M B GDDR3 bellekle donatılmış.

GeCube'ün 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, DirectX 10.1 desteği sunuyor ve Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor. Pasif soğutması sayesinde sessiz çalışan ekran kartında özellikle HTPC sistemlerin ihtiyaçları da göz önüne alınarak DVI, D-Sub ve yüksek tanımlı görüntüler için HDMI konnektörlerine yer verilmiş.

Saat hızları henüz açıklanmayan ancak standart frekanslarda çalışması beklenen ekran kartının önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.


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Rusty 10 yıl
Trafo gibi olmuş :)
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Trecc11 10 yıl

Orjinalden alıntı: Rusty

Trafo gibi olmuş :)




güzel ürün
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winnerS 10 yıl
Açıkçası saoğutması çok enteresan gözüküyo :)
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