GeForce 178.15 sürücüsü indirilebilir durumda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Kısa bir sessizlik döneminin ardından Nvidia cephesinden yeni bir sürücü haberi daha geldi. 178.15 sürüm numaralı yeni sürücü GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Sürücünün detayları hakkında çok fazla bilgi olmasa da Windows Vista üzerinde OpenGL ve GLExpert ile ilgili yaşanan bir hatayı düzelttiği bildiriliyor.
32-bit ve 64-bit Vista sürümleri için hazırlanan yeni sürücüyü indirmek için;
- GeForce 178.15 (Windows Vista 32bit)
- GeForce 178.15 (Windows Vista 64bit)
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Farkındamısın bu konu Ekimden kalma, ve sürücü indirmek istiyorsan www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us buradan indirebilirsin
En son çıkan sürücüler;
Xp 32bit: us.download.nvidia.com/...
Vista 32bit: us.download.nvidia.com/...