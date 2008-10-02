GeForce 178.15 sürücüsü indirilebilir durumda

Kısa bir sessizlik döneminin ardından Nvidia cephesinden yeni bir sürücü haberi daha geldi. 178.15 sürüm numaralı yeni sürücü GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Sürücünün detayları hakkında çok fazla bilgi olmasa da Windows Vista üzerinde OpenGL ve GLExpert ile ilgili yaşanan bir hatayı düzelttiği bildiriliyor.

32-bit ve 64-bit Vista sürümleri için hazırlanan yeni sürücüyü indirmek için;

- GeForce 178.15 (Windows Vista 32bit)

- GeForce 178.15 (Windows Vista 64bit)