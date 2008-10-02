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GeForce 178.15 sürücüsü indirilebilir durumda

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,8b
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28
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kısa bir sessizlik döneminin ardından Nvidia cephesinden yeni bir sürücü haberi daha geldi. 178.15 sürüm numaralı yeni sürücü GeForce 6, 7, 8, 9 ve GTX 200 serisi ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Sürücünün detayları hakkında çok fazla bilgi olmasa da Windows Vista üzerinde OpenGL ve GLExpert ile ilgili yaşanan bir hatayı düzelttiği bildiriliyor.

32-bit ve 64-bit Vista sürümleri için hazırlanan yeni sürücüyü indirmek için;

- GeForce 178.15 (Windows Vista 32bit)
- GeForce 178.15 (Windows Vista 64bit)


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bogazici67 10 yıl
surucu indirmek istiyorum
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Yuni 10 yıl
Orjinalden alıntı: bogazici67

surucu indirmek istiyorum


Farkındamısın bu konu Ekimden kalma, ve sürücü indirmek istiyorsan www.nvidia.com/Download/index.aspx?lang=en-us buradan indirebilirsin

En son çıkan sürücüler;

Xp 32bit: us.download.nvidia.com/...
Vista 32bit: us.download.nvidia.com/...
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adilazimdegilx 11 yıl
Güzel. Haber verdiğin için saol. Fakat XP kullanıyorum. İndiremicem mi
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Murdoc 361 11 yıl
oh oh warheadda iyileştirmeler vardır umarım.
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