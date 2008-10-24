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GeForce 180.43 beta sürücüsü indirilebilir durumda

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın üç gün önce kullanıma sunduğu GeForce 180.42 beta sürücüsünden sonra 180.43 sürüm numaralı yeni beta sürücüsü de bugün itibariyle indirilebilir durumda.

PhysX v8.10.13 yazılımıyla gelen ve sürücü özellikle Far Cry 2 için tavsiye ediliyor. SLI sertifikalı anakartlarda GeForce GTX 280, GeForce GTX 260, GeForce 9800 GX2, GeForce 9800 GTX+ ve GeForce 9800 GTX modelleriyle SLI yapılabilmesine olanak tanıyan sürücü Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu GeForce 9300 ve 9400 yonga setlerine de destek veriyor.

Hem Windows XP hem de Windows Vista versiyonları olan yeni sürücüyü aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

- GeForce 180.43 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 180.43 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 180.43 beta (Windows Vista 32bit)
- GeForce 180.43 beta (Windows Vista 64bit)


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izmitcarsi 11 yıl
Bu Sürücüyü yükledikten sonra monitorumu ve plazmayı sadece tek seçenek kullanabiliyorum yani dualview olarak çalışyıor. Clone seçeneğini göremedim daha dogrusu bulamadım. Bu Beta oldugundanmıdır acaba.?
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umur BEY 11 yıl
yetkililere sesleniyorum driversız ekran kartı istiyorum
he birde balinalar okyanuslarda özgürce gezsin istiyorum...

bu ne yahu bunlar kartmı yapıyor yoksa yazılımmı anlamadım yaaa

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igneci 11 yıl
180.42 indirmeden 180.43 cıktı yaw birileri şunu durdursun walla biz yetişemiyoz.nereye kadar gidecek bu drive olayı kestirmek mümkun degil
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-Rusher- 11 yıl
hasta bu adamlar ya sürekli driver mı çıkarır adam :S
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Aspirin_Gripin 11 yıl
dun 180.42 yi kurduk bunuda kurariz
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