GeForce 180.43 beta sürücüsü indirilebilir durumda

Nvidia'nın üç gün önce kullanıma sunduğu GeForce 180.42 beta sürücüsünden sonra 180.43 sürüm numaralı yeni beta sürücüsü de bugün itibariyle indirilebilir durumda.

PhysX v8.10.13 yazılımıyla gelen ve sürücü özellikle Far Cry 2 için tavsiye ediliyor. SLI sertifikalı anakartlarda GeForce GTX 280, GeForce GTX 260, GeForce 9800 GX2, GeForce 9800 GTX+ ve GeForce 9800 GTX modelleriyle SLI yapılabilmesine olanak tanıyan sürücü Nvidia'nın geçtiğimiz günlerde kullanıma sunduğu GeForce 9300 ve 9400 yonga setlerine de destek veriyor.

Hem Windows XP hem de Windows Vista versiyonları olan yeni sürücüyü aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

- GeForce 180.43 beta (Windows XP 32bit)

- GeForce 180.43 beta (Windows XP 64bit)

- GeForce 180.43 beta (Windows Vista 32bit)

- GeForce 180.43 beta (Windows Vista 64bit)