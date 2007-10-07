GeForce 8800GT'nin muhtemel fiyat bilgileri

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Nvidia'nın 65nm üretim teknolojisi ile üretilecek G92 gpu'sunun esas alan GeForce 8800GT modeli kısa bir süre içerisinde resmen lanse edilecek. GeForce 8800GT'nin olası özellikleri hakkında daha ilk bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse elimize muhtemel fiyat bilgileri konusunda veriler geçmiş bulunuyor. GeForce 8800GT bilindiği gibi GeForce 8800GTS 320 modelinin yerini alacak. 256MB ve 512MB GDDR3 bellekli modelleri olacak olan GeForce 8800GT'nin 256MB'lık model için muhtemel yurt dışı fiyatı 199$, 512MB GDDR3 bellekli modelin muhtemel yurt dışı fiyatı ise 249$ olacak gibi gözüküyor. Tabi kartların ülkemiz net fiyatları bilinmiyor ama yurt dışı fiyatlarına göre üretici bazlı değişmekle birlikte 20-25$ daha pahalı olacağı öngörüsünde bulunmak ta mümkün.