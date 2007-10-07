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GeForce 8800GT'nin muhtemel fiyat bilgileri

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
9,9b
1
52
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 65nm üretim teknolojisi ile üretilecek G92 gpu'sunun esas alan GeForce 8800GT modeli kısa bir süre içerisinde resmen lanse edilecek. GeForce 8800GT'nin olası özellikleri hakkında daha ilk bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Şimdiyse elimize muhtemel fiyat bilgileri konusunda veriler geçmiş bulunuyor. GeForce 8800GT bilindiği gibi GeForce 8800GTS 320 modelinin yerini alacak. 256MB ve 512MB GDDR3 bellekli modelleri olacak olan GeForce 8800GT'nin 256MB'lık model için muhtemel yurt dışı fiyatı 199$, 512MB GDDR3 bellekli modelin muhtemel yurt dışı fiyatı ise 249$ olacak gibi gözüküyor. Tabi kartların ülkemiz net fiyatları bilinmiyor ama yurt dışı fiyatlarına göre üretici bazlı değişmekle birlikte 20-25$ daha pahalı olacağı öngörüsünde bulunmak ta mümkün.
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soğutucu 12 yıl
2900PRO'nun üstesinden gelebilir mi acaba?
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KYSER 12 yıl
Bu kartın ek güç girişi varmı acaba??? Ne kadar güç çekiyor tahminen?
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Rodion Raskolnikov 12 yıl
eğer ülkemizede 20-25$ daha pahalıya satılırsa 256mb'lik modeli 225$ , 512mb'lik modeli 275$ çıkacaktır.birde KDV 'yi ekledikmi

8800gts 320mb'yi tahtından indirecek tek kart hd2900pro onunda tam olarak nasıl bir fiyattan satılmaya başlanacağı belli değil işler oldukça karışık.

haber için teşekkürler fx57

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chinpoko 12 yıl
haber için teşekkürler fiyatlar çok uygun
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palakash 12 yıl

Orjinalden alıntı: spiritc85

eğer ülkemizede 20-25$ daha pahalıya satılırsa 256mb'lik modeli 225$ , 512mb'lik modeli 275$ çıkacaktır.birde KDV 'yi ekledikmi

8800gts 320mb'yi tahtından indirecek tek kart hd2900pro onunda tam olarak nasıl bir fiyattan satılmaya başlanacağı belli değil işler oldukça karışık.

haber için teşekkürler fx57



yani önceden olduğu gibi 1900 por versiyonunda fiyat perf. kartı olgusunu devirekmek için ati elinden geleni yapar
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C@r@nthir 12 yıl
bu kart 8800 gts ten iyi performans gösterir mi?
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Pepe Kontes 12 yıl
sorunsuz olursa gayet güzel fiyatlar bu arada haber için sağol..
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ABSOLUT 12 yıl
Çok güzel fiyatlar,8600GTS fiyatında.8600GTS de mecburen çok ucuzlayacak...
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Wasted Years 12 yıl
haber için teşekkürler cıktıgında incelemesini büyük merakla beklyiorum
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