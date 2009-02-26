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GeForce 9800GT'nin Green Edition versiyonunda ek güç girişi olmayacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son günlerde düşük güç tüketimine sahip enerji verimli ekran kartlarına yoğunlaşan Nvidia'nın, GeForce 9600GT modelinden sonra GeForce 9800GT'nin de Green Edition olarak isimlendirilen yeni bir varyasyonunu hazırlayacağını ifade etmiştik. Firmanın önümüzdeki hafta Almanya'nın Hannover kentinde başlayacak CeBIT fuarında tanıtması beklenilen yeni modelinin detayları da netleşiyor.

Satılmakta olan GeForce 9800GT modelinden farklı olarak Nvidia'nın yeni modelinde güç tüketiminin 105 Watt seviyesinden 75 Watt'a çekildiği belirtiliyor. Düşen güç tüketimine bağlı olarak ekstra PCIe güç konnektörüne gereksinim duymadığı belirtilen ekran kartının P360 kod adını taşıyan, revize edilmiş baskılı devre tasarımını kullandığı ve 512MB GDDR3 bellek ile donatıldığı bildiriliyor.

Bellek saat hızının 1800MHz olarak belirlendiği GeForce 9800GT Green Edition modelinde, grafik işlemci çalışma frekansının ise satışı devam eden mevcut modele kıyasla bir miktar daha düşük olabileceği söyleniyor zira yeni modelde de aynı GeForce 9600GT'nin aynı seri dahilinde yer alan temsilcisinde olduğu gibi GPU çalışma geriliminin azaltılarak elde edilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Nvidia'nın GeForce GTS 240 adı altında yeniden pazara sunacağı belirtilen DirectX 10 destekli GeForce 9800GT'nin "yeşil" versiyonu için herhnagi bir fiyat bilgisi şimdilik bulunmuyor. 256-bit bellek veri yolu ve 112x paralel işlem birimi gibi teknik detayları korunan düşük güç tüketimli GeForce 9800GT modeli için partner firmaların hazırlıklara başladığı bildirilirken, yeni modelin CeBIT fuarını takiben satışa sunulacağı belirtiliyor.


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yc#1 10 yıl
Fiyatı da uygun olursa tadından yenmez.
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max975 10 yıl
greense herhalde yani
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