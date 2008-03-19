GeForce 9800GTX'de erteleme, GeForce 9800GX2'de fiyat indirimi olabilir

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9.jenerasyon GeForce ailesinin tepe modeli olması beklenen GeForce 9800GTX için erteleme kapıda. Nvidia'nın partnerlerini bilgilendirmesine göre GeForce 9800GTX planlanan takvim olan 25 Mart yerine 1 haftalık bir öteleme 1 Nisan'da kullanıma sunulacak. Erteleme ilgili net bir sebep ise açıklanmış değil. Hatırlanacağı üzere GeForce 9800GTX,G92-420 gpu'sunu kullanıyor. 512MB GDDR3 bellek ve 256-bit bellek veri yolu ile gelen kart 128 adet paralel işlem birimine sahip. GeForce 9800GTX'in saat hızları ise 675MHz gpu, 1688MHz shader ve 2200MHz bellek şeklinde olacak. Ayrıca gelen haberlere göre lansmanı daha yeni yapılan GeForce 9800GX2 için fiyat indirimine gidilebilir. Zira Rakbi olan HD3870 X2'den yaklaşık 200$ olan GeForce 9800GX2 karşısında hemen hemen aynı fiyata HD 3870 X2 + HD 3870 ile karma Crossfire kurumu gerçekleştirebilmek mümkün.