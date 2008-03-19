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GeForce 9800GTX'de erteleme, GeForce 9800GX2'de fiyat indirimi olabilir

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,4b
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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9.jenerasyon GeForce ailesinin tepe modeli olması beklenen GeForce 9800GTX için erteleme kapıda. Nvidia'nın partnerlerini bilgilendirmesine göre GeForce 9800GTX planlanan takvim olan 25 Mart yerine 1 haftalık bir öteleme 1 Nisan'da kullanıma sunulacak. Erteleme ilgili net bir sebep ise açıklanmış değil. Hatırlanacağı üzere GeForce 9800GTX,G92-420 gpu'sunu kullanıyor. 512MB GDDR3 bellek ve 256-bit bellek veri yolu ile gelen kart 128 adet paralel işlem birimine sahip. GeForce 9800GTX'in saat hızları ise 675MHz gpu, 1688MHz shader ve 2200MHz bellek şeklinde olacak. Ayrıca gelen haberlere göre lansmanı daha yeni yapılan GeForce 9800GX2 için fiyat indirimine gidilebilir. Zira Rakbi olan HD3870 X2'den yaklaşık 200$ olan GeForce 9800GX2 karşısında hemen hemen aynı fiyata HD 3870 X2 + HD 3870 ile karma Crossfire kurumu gerçekleştirebilmek mümkün.
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atakandurden 11 yıl
Oo demek ertelemeler başladı..Bu bana atinin geçen seneki durumu hatırlatıverdi
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shanghai404 11 yıl
GTX dende GX2 dende F/P olması doğrultusunda pek bi beklenti yok saten.
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matchless44 11 yıl
1 Nisanda çıkacakmış heheh
adamlar bize 1nisan şakası yapıp hiç çıkarmıcaklar heralde
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Quake58 11 yıl
Altı üstü 1 hafta ertelenmiş hemen ati ile kıyaslamalarda başlamış, giriş fiyatı baya pahalı olacak gibi duruyor.
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menem 11 yıl
hadi inş. 3870 x2 den düşük fiyata gelir dermişim
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krtlkDr89 11 yıl
seve seve indirim yapıyorlar işte
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black64 11 yıl
9800GX2 nin fiyatını HD3870X2 nin fiyatıyla aynı yapsınki rekabet olsun.
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl

Orjinalden alıntı: pislik345

9800GX2 nin fiyatını HD3870X2 nin fiyatıyla aynı yapsınki rekabet olsun.


Çok zor 460 dolara şu an x2 alınabiliyor.Sanmıyorum ki GX2 o fiyata alınaiblsin burada
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sadtneverdie 11 yıl
Ilginc sanirim su ara nvidianin tekeli kiriliyor bakalim neler olacak
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