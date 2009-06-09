Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce GTS 250, Nvidia'nın 2009'daki en iyi stratejilerinden birisi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,6b
1
53
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GeForce GTS 250, Nvidia'nın 2009'daki en iyi stratejilerinden birisi
Tam Boyutta Gör

Mart ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak GeForce 9800GTX+ modelini yeniden isimlendiren ve pazara GeForce GTS 250 adı altında yeniden sunan Nvidia'nın bu girişimi, firmanın 2009'un geride bıraktığımız yaklaşık 5.5 aylık sürecinde en başarılı adım olduğu zira GeForce GTS 250 modelinin ciddi satış rakamlarına ulaştığı belirtiliyor.

Genel olarak GeForce 9800GTX+ modelinin yenden isimlendirilmiş versiyonu olarak değerlendirilen ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alan GeForce GTS 250 için Nvidia'nın yeniden isimlendirme stratejisinin tuttuğu, zira GeForce GTS 250'nin aslında yeniden isimlendirilmiş GeForce 9800GTX+ olduğu gerçeğini çok fazla kişinin bilmediği iddia ediliyor.

Nvidia'nın GeForce GTS 250 modeli, Avrupa pazarında 95 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 10 yıl
Yorumları okudum ve şaştım kaldım baştakilere:!: Ya bizim insanımız sapıttı gerçekleri göremiyor ki bunu başka yerlerde de aslında anlıyoruz ya da fanatikleşip devamlı paçayı sıyırmaya çalışıyor:!:
Bir arkadaş(lyrklaunavan) kalkıp karşılaştırmış ve yazdıkları:
1- Fiyatı daha ucuz
2- Yeni teknolojiler (Physx, Cuda)
3- Daha iyi soğutma
4- Daha az güç tüketimi
5- Yeni dizayn PCB
6- Daha kısa (Harddisk slotu feda etmeye gerek yok)
6- Kendini kanıtlamış driverları oturmuş bir GPU (G92)
bunlar.
Şimdi sırayla gidelim:
1- Fiyat marka model değişir oke model derken top edition yok silent edition yok zart yok zurt, marka ise yok gigabyte yok asus yok EVGA! yok POV falan filan o nedenle fiyatı daha ucuz diye atlamak yanlış ve satan yerlerde önemlidir:!:
2-Yeni teknolojiler diyorsun ama 9800gtx+ da zaten mevcut bunlar hatta 8800gt de bile mevcut ;)
3-Daha iyi soğutma diyorsun sanki test etmiş gibi:!: Adamlar bile kabul etti sadece isim değiştirip fazla bir halt yapmadıklarını ama sen ısrar ediyorsn:!:
4-Daha az güç tüketimi:!: Bunu denemedim yani kalkıp ölçüm yapmadım ama tekrar ediyorum adamlar kabul etmiş isim değiştirdiklerini ve nm küçülmesi yok gtx+ ile fark olarak ondan fazla olmaz zaten ;)
5*6- Yeni dizayn pcb ne haltına yaradı :?: bnm hdd slotlarım aşağıda zaten ve genelde ekran kartları bazı anakartlarda sağdaki slotları engellemez yani bugüne kadar atx anakartlarda öyle bir olaya rastlamadım:!:
7- Kendini kanıtlamış bir gpunun değiştirilmişi ki değişen gpu aslen 9800gtx+ da kullanıldığı için bir halt fark ettirmiyor:!:
Arkadaşım bak kimse sana kötü yaptın demiyor ama Nvidia kullanıcıların bilinçsizliğini çok güzel kullanmış durumda ;) Suç kimde:?: Bilinçsiz kullanıcıda ve Nvidia bence iyi yaptı ama şunu unutmayalım böyle daimi hale gelirse [ki bunu Nvidia çoğu zaman yapıyor :( ] o zaman fena işte :( ilerleme olmaz ve kazıklanan kullanıcılar ve zarar gören bir yandanda biz oluruz :( ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cavador 10 yıl
eski 8800gts nin soğutması var , ha cipide var pardon oda g92 idi


cuda pyhx var demi pardon oda 8800gts de vardı




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NikeNeGerek 10 yıl
Hatta bir karşılaştırma buldum bile, buyrun bakın;
techpowerup.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zero Limit 10 yıl
benim anlamadığım 192 core diye gtx260 a soğuk bakmak niyedir.
arkadaşım gts250 hem daha eski gpu hemde 128 core
216 core gtx260 da 192 core dan 2 kat hızlı diil ki çok az bir fark var. (tabi duruma göre değişebilir ama genel olarak böyle) ama sonuçta her halukarda 192 core gtx, gts250 den iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NikeNeGerek 10 yıl
@lyrklaunavan
Belki GTS250 - GTX260 karşılaştırması bulamayabilirsiniz ama 9800GTX+ ile karşılaştırma çok rahat bulursunuz, ve bunların aynı olduğunu söylüyoruz zaten.
Bence imkanınız varsa hemen gidip GTX 260 ile değiştirin, aradaki performans farkı öyle 2 kat değildir ama %20 civarıdır. Neden aynı parayı verip daha az performans alasınız ki? ( Zaten Nvidia'ya bu yüzden kızıyoruz :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 10 yıl
hangi gpu yu kullandığınn önemi yoktur satın alınırken fiyatına performansına bakarsın.. ha ben alırmıyım.. asla!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mamad 10 yıl
Fİyatı uygun olduktan sonra ben de alırım. Neden bu kadar dert edilir ki bu durum?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
easwood 10 yıl
walla arkadaşlar bu işlerin sonu herifler dünyayı ele geçirdi nerdeyse bizde burda o kart daha iyi bu daha iyi tartışıyoruz hiç gerek yok bence en kralını alsan ne yazar ben sistemimi öyle yapıp 3500 ytl harcayıp tolpadım sadece şu an yüzüne bakmassınız herhalde daha 1 sene olmadı para tuzağı bunlar onu için o kart daha iyi bu kart daha iyi diye birbirimizi kırmayalım bu yüzden bu işlere daha para yatırmam ben değmez en iyisi olsa bile 1 sene garantisi yok bir oyunu açmadığı veya düşük çözünürlükte oynadığınız zaman anlarsınız ne olduğunu verdğiniz paraları kıymetini o zaman anlıyosunuz ilk aldığınız zaman sizden iyisi yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lyrklaunavan 10 yıl
Orjinalden alıntı: easwood

walla arkadaşlar bu işlerin sonu herifler dünyayı ele geçirdi nerdeyse bizde burda o kart daha iyi bu daha iyi tartışıyoruz hiç gerek yok bence en kralını alsan ne yazar ben sistemimi öyle yapıp 3500 ytl harcayıp tolpadım sadece şu an yüzüne bakmassınız herhalde daha 1 sene olmadı para tuzağı bunlar onu için o kart daha iyi bu kart daha iyi diye birbirimizi kırmayalım bu yüzden bu işlere daha para yatırmam ben değmez en iyisi olsa bile 1 sene garantisi yok bir oyunu açmadığı veya düşük çözünürlükte oynadığınız zaman anlarsınız ne olduğunu verdğiniz paraları kıymetini o zaman anlıyosunuz ilk aldığınız zaman sizden iyisi yok


Katılıyorum. dün gibi hatırlarım sene 95-96. Arkadaşın 14 inch isimsiz monitörü var. Bende de amiga var o zamanlar. Dergi zamanları. Ay başını bekleyip dergi alıyoruz 1 ay boyunca muhabbetini yaptığımız, disketlerle birbirimize oyun alıp verdiğimiz zamanlar. CD romlar yeni çıkmış. 2 hızlı mı alsak 4 hızlımı muhabbeti yapardık hehe(CD rom ların hızı bu!)Benim arkadaşın ailesi varlıklı. Voodoo2 almış 16 MB lık olandan.Heyecandan yerimizde duramıyoruz. Aletin altına üstüne memory gömmüşler.İlk aldık baktık ama içimiz içimize sığmıyor. NFS SE yukledik. Grafik ayarlarından opengl falan filan. Ağzımız açık kaldı hocam. Şimdiki oyunları zamanda geri gidip o zamanki kendime gösterseydim heralde bayılır kalırdı o çocuk hallerimiz. Herşey o kadar geliştiki. Bunun sonu nereye varacak bilinmez. Yabancı forumlarda okuyorum, adam mesajı 2008 in 6. ayında atmış. 3 tane GTX 280 SLI yapmış ta yeterli performansı alamıyormuş hala falan.
İnsanın gözü doymazsa sınırı yok bu işin. Benim bu yaşıma kadar bilgisayara harcadığım paralarla ev alırdı babam ev . O Commodore 64 oyunlarının kasetlerinin tanesi kaç paraydı kimbilir evde yuzlerce var halen saklıyorum. Sonra Amiga falan.(Cannon Fodder ah ah) Peder sabırlı adammış walla. Son günlerde gene sardırdım bende demek istediğim bilgisayarda oyun işi yaş iş Öyle üç beş FPS yi aramayın yani.
Mutlu olun



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esav 10 yıl
bir tutturmuşlar Physx, Cuda kaç kişi bu teknolojiyi yeterince biliyo veya bu teknelojinin gerçekten yazıldığı gibi geleceği varmı oyunlarda physx ne kadar işe yarıyo nvidia da hep bu teknelojiye vurgu yapıp puan toplamaya çalışıyor ama sorular hala net değil. nvidia pazarlama konusunda gerçekten iyi 2 sene önceki kartı yeni bir ürün gibi sunmak ahlaklızlık hangi firma olursa olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 10 yıl
Arkadaşlar ülkemizde (çevremde bilgisayardan anladığını düşünen) birçok insan hala ekran kartının MegaByte'ına göre değerlendirme yaparken bu satış rakamları o normal değil bence... Soruya bakar mısın "Ekran kartı 256 mı 512 mi olum?" ki bu zamanda bit kavramının bile yavaş yavaş sonu geliyorken... :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 10 yıl
9800gtx+ a sağ tıkla,oradan yeniden adlandıra tıkla GTS250 yaz ve bitti.güzel başarı valla tebrik etmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 10 yıl
adamlar zeki ise suçlayamayız ne demek arkadaşım o kadar zekiler ise adam akıllı birşe yapmaya harcasınlar zekalarını milleti kandırmaya degil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 10 yıl
trde 95 avro olsa buradada satar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18603 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
geforce, Ekran Kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim