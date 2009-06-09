GeForce GTS 250, Nvidia'nın 2009'daki en iyi stratejilerinden birisi

Mart ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak GeForce 9800GTX+ modelini yeniden isimlendiren ve pazara GeForce GTS 250 adı altında yeniden sunan Nvidia'nın bu girişimi, firmanın 2009'un geride bıraktığımız yaklaşık 5.5 aylık sürecinde en başarılı adım olduğu zira GeForce GTS 250 modelinin ciddi satış rakamlarına ulaştığı belirtiliyor.
Genel olarak GeForce 9800GTX+ modelinin yenden isimlendirilmiş versiyonu olarak değerlendirilen ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alan GeForce GTS 250 için Nvidia'nın yeniden isimlendirme stratejisinin tuttuğu, zira GeForce GTS 250'nin aslında yeniden isimlendirilmiş GeForce 9800GTX+ olduğu gerçeğini çok fazla kişinin bilmediği iddia ediliyor.
Nvidia'nın GeForce GTS 250 modeli, Avrupa pazarında 95 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.
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Bir arkadaş(lyrklaunavan) kalkıp karşılaştırmış ve yazdıkları:
1- Fiyatı daha ucuz
2- Yeni teknolojiler (Physx, Cuda)
3- Daha iyi soğutma
4- Daha az güç tüketimi
5- Yeni dizayn PCB
6- Daha kısa (Harddisk slotu feda etmeye gerek yok)
6- Kendini kanıtlamış driverları oturmuş bir GPU (G92)
bunlar.
Şimdi sırayla gidelim:
1- Fiyat marka model değişir oke model derken top edition yok silent edition yok zart yok zurt, marka ise yok gigabyte yok asus yok EVGA! yok POV falan filan o nedenle fiyatı daha ucuz diye atlamak yanlış ve satan yerlerde önemlidir:!:
2-Yeni teknolojiler diyorsun ama 9800gtx+ da zaten mevcut bunlar hatta 8800gt de bile mevcut ;)
3-Daha iyi soğutma diyorsun sanki test etmiş gibi:!: Adamlar bile kabul etti sadece isim değiştirip fazla bir halt yapmadıklarını ama sen ısrar ediyorsn:!:
4-Daha az güç tüketimi:!: Bunu denemedim yani kalkıp ölçüm yapmadım ama tekrar ediyorum adamlar kabul etmiş isim değiştirdiklerini ve nm küçülmesi yok gtx+ ile fark olarak ondan fazla olmaz zaten ;)
5*6- Yeni dizayn pcb ne haltına yaradı :?: bnm hdd slotlarım aşağıda zaten ve genelde ekran kartları bazı anakartlarda sağdaki slotları engellemez yani bugüne kadar atx anakartlarda öyle bir olaya rastlamadım:!:
7- Kendini kanıtlamış bir gpunun değiştirilmişi ki değişen gpu aslen 9800gtx+ da kullanıldığı için bir halt fark ettirmiyor:!:
Arkadaşım bak kimse sana kötü yaptın demiyor ama Nvidia kullanıcıların bilinçsizliğini çok güzel kullanmış durumda ;) Suç kimde:?: Bilinçsiz kullanıcıda ve Nvidia bence iyi yaptı ama şunu unutmayalım böyle daimi hale gelirse [ki bunu Nvidia çoğu zaman yapıyor :( ] o zaman fena işte :( ilerleme olmaz ve kazıklanan kullanıcılar ve zarar gören bir yandanda biz oluruz :( ;)
cuda pyhx var demi pardon oda 8800gts de vardı
techpowerup.com/...
arkadaşım gts250 hem daha eski gpu hemde 128 core
216 core gtx260 da 192 core dan 2 kat hızlı diil ki çok az bir fark var. (tabi duruma göre değişebilir ama genel olarak böyle) ama sonuçta her halukarda 192 core gtx, gts250 den iyidir.
Belki GTS250 - GTX260 karşılaştırması bulamayabilirsiniz ama 9800GTX+ ile karşılaştırma çok rahat bulursunuz, ve bunların aynı olduğunu söylüyoruz zaten.
Bence imkanınız varsa hemen gidip GTX 260 ile değiştirin, aradaki performans farkı öyle 2 kat değildir ama %20 civarıdır. Neden aynı parayı verip daha az performans alasınız ki? ( Zaten Nvidia'ya bu yüzden kızıyoruz :))
Katılıyorum. dün gibi hatırlarım sene 95-96. Arkadaşın 14 inch isimsiz monitörü var. Bende de amiga var o zamanlar. Dergi zamanları. Ay başını bekleyip dergi alıyoruz 1 ay boyunca muhabbetini yaptığımız, disketlerle birbirimize oyun alıp verdiğimiz zamanlar. CD romlar yeni çıkmış. 2 hızlı mı alsak 4 hızlımı muhabbeti yapardık hehe(CD rom ların hızı bu!)Benim arkadaşın ailesi varlıklı. Voodoo2 almış 16 MB lık olandan.Heyecandan yerimizde duramıyoruz. Aletin altına üstüne memory gömmüşler.İlk aldık baktık ama içimiz içimize sığmıyor. NFS SE yukledik. Grafik ayarlarından opengl falan filan. Ağzımız açık kaldı hocam. Şimdiki oyunları zamanda geri gidip o zamanki kendime gösterseydim heralde bayılır kalırdı o çocuk hallerimiz. Herşey o kadar geliştiki. Bunun sonu nereye varacak bilinmez. Yabancı forumlarda okuyorum, adam mesajı 2008 in 6. ayında atmış. 3 tane GTX 280 SLI yapmış ta yeterli performansı alamıyormuş hala falan. İnsanın gözü doymazsa sınırı yok bu işin. Benim bu yaşıma kadar bilgisayara harcadığım paralarla ev alırdı babam ev . O Commodore 64 oyunlarının kasetlerinin tanesi kaç paraydı kimbilir evde yuzlerce var halen saklıyorum. Sonra Amiga falan.(Cannon Fodder ah ah) Peder sabırlı adammış walla. Son günlerde gene sardırdım bende demek istediğim bilgisayarda oyun işi yaş iş Öyle üç beş FPS yi aramayın yani.
Mutlu olun