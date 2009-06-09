GeForce GTS 250, Nvidia'nın 2009'daki en iyi stratejilerinden birisi

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Mart ayında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen CeBIT 2009 fuarıyla eş zamanlı olarak GeForce 9800GTX+ modelini yeniden isimlendiren ve pazara GeForce GTS 250 adı altında yeniden sunan Nvidia'nın bu girişimi, firmanın 2009'un geride bıraktığımız yaklaşık 5.5 aylık sürecinde en başarılı adım olduğu zira GeForce GTS 250 modelinin ciddi satış rakamlarına ulaştığı belirtiliyor.

Genel olarak GeForce 9800GTX+ modelinin yenden isimlendirilmiş versiyonu olarak değerlendirilen ve 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alan GeForce GTS 250 için Nvidia'nın yeniden isimlendirme stratejisinin tuttuğu, zira GeForce GTS 250'nin aslında yeniden isimlendirilmiş GeForce 9800GTX+ olduğu gerçeğini çok fazla kişinin bilmediği iddia ediliyor.

Nvidia'nın GeForce GTS 250 modeli, Avrupa pazarında 95 Avro seviyesinden satın alınabiliyor.