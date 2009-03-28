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AMD-ATi'nin resmi lansmanını 2 Nisan'da yapmaya hazırlandığı Radeon HD 4890 modeline karşı Nvidia'nın da GeForce GTX 275 modelini hazırlamakla meşgul olduğunu daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. AMD-ATi ile eş zamanlı olmasa bile hemen arkasından pazara giriş yapması beklenen GeForce GTX 275, fiyat listelerinde görünmeye başladı.

Kısaca çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin saat hızları arttırılmış tek GPU'lu varyasyonu olarak değerlendirilen GTX 275, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alacak. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olacak kart, 896MB GDDR3 bellekle gelecek.

Nvidia'nın hem performans hem de fiyatlandırma açısından doğrudan AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modelini hedef alacağı GeForce GTX 275 modeli, Avrupya fiyat listelerine giriş yapmaya başladı. 249 Avro'luk fiyata sahip olan GeForce GTX 275'in Amerika'da ise 249$ seviyesinden kullanıcılarla buluşması bekleniyor.