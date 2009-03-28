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GeForce GTX 275 fiyat listelerinde görünmeye başladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
28,3b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 275 fiyat listelerinde görünmeye başladı
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AMD-ATi'nin resmi lansmanını 2 Nisan'da yapmaya hazırlandığı Radeon HD 4890 modeline karşı Nvidia'nın da GeForce GTX 275 modelini hazırlamakla meşgul olduğunu daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. AMD-ATi ile eş zamanlı olmasa bile hemen arkasından pazara giriş yapması beklenen GeForce GTX 275, fiyat listelerinde görünmeye başladı.

Kısaca çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin saat hızları arttırılmış tek GPU'lu varyasyonu olarak değerlendirilen GTX 275, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sundan güç alacak. 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olacak kart, 896MB GDDR3 bellekle gelecek.

Nvidia'nın hem performans hem de fiyatlandırma açısından doğrudan AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modelini hedef alacağı GeForce GTX 275 modeli, Avrupya fiyat listelerine giriş yapmaya başladı. 249 Avro'luk fiyata sahip olan GeForce GTX 275'in Amerika'da ise 249$ seviyesinden kullanıcılarla buluşması bekleniyor.


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tuning79 10 yıl
Yaw abicim 150$ fiyatı görünce işlmeci almaktan vazgeçtim ekran kartı alim dedim. Bekle allah bekle bizde 250$ aşağıya düşecek diye, biz beklerken bu arada adam 4890 çıkardı yaww.....!!!!!!
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` quaD. 10 yıl
Türkiye'De Daha Fazla Olacaktır Fiyat..
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kaptanos 10 yıl
350$ ın kesinlikle üsütünde olur ki birde kdv biner ballı lokma. 4870 149$a indi ama bizde hala aynı fiayattan gidiyor ayıp
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EcZaNeT 10 yıl
300$ + kdv civarları olur bence .. 4890 da bence daha pahalı girecek ama gtx 275 seviyesine gerileyecek..
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mamad 10 yıl
O fiyat burda biraz zor. Heleki amd yüksekten uçarken, nvidia o fiyata çıkarmaz bu kartı! Bizim memlekette zaten 300$ görür!
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fotifoti 10 yıl
390$ olur, varmı artıran :L
nvidia sux
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_Berk__ 10 yıl
ahh nerde 249dolar olsa keşke tr'de 300den aşağı olmaz...
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sadtneverdie 10 yıl
burda 280 dolar felan olmaz 380 dolar olur
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aesca 10 yıl
+ fırsatçılık
2 ay beklemek lazım fiyatın oturması için.kdv indiriminin son ayı alınır.
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mehmet-545 10 yıl
Amerika da 249$ ise burda en az 280$ olur..
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tolgaciik 10 yıl
249$+kdv+ötv+abs+asr+kağıt+kürek+kar = 2,5 kat fazlası.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Orjinalden alıntı: tolgaciik

249$+kdv+ötv+abs+asr+kağıt+kürek+kar = 2,5 kat fazlası.


abs asr
güzel

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ali277 10 yıl
Orjinalden alıntı: tolgaciik

249$+kdv+ötv+abs+asr+kağıt+kürek+kar = 2,5 kat fazlası.




okadar abartmaya gerek yok :D


gelsin bakalım HD4890'da gelsin GTX 275'de...

her ay yeni kart geliyor...
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By MuRaT 10 yıl

Orjinalden alıntı: tolgaciik

249$+kdv+ötv+abs+asr+kağıt+kürek+kar = 2,5 kat fazlası.





Doğru diyorsunuz hocam

Ama Rekabet söz konusu ati ile nvida kapışma aşamasında...

Yİne güleyim biraz


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max975 10 yıl
burası Türkiye arkadaşlar.... o fiyatı unutun.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

burası Türkiye arkadaşlar.... o fiyatı unutun.

rekabet olduğu için bence o fiyattan gelebilir hocam
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MÜŞAVİR 10 yıl
Türkiyede de 249$ seviyesinden pazara girerse ATI nin ciddi indirimlere gitmesi gerekebilir.
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lapry 10 yıl
249$'dan yukarı olacağı kesin ama şöle 10 dolar fazla olsa alınır
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TiesTorN 10 yıl

Orjinalden alıntı: MÜŞAVİR

Türkiyede de 249$ seviyesinden pazara girerse ATI nin ciddi indirimlere gitmesi gerekebilir.

Kendin inandın mı bu söylediğine?
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RevidaL 10 yıl

Orjinalden alıntı: MÜŞAVİR

Türkiyede de 249$ seviyesinden pazara girerse ATI nin ciddi indirimlere gitmesi gerekebilir.


Aynen katılıyorum hocam. Ayrıca Türkiye'de 275$ gibi bir fiyat görmekte oldukça zor bence.
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