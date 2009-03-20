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GeForce GTX 275 pazara özel tasarımlı modellerle girebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 275 pazara özel tasarımlı modellerle girebilir
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GeForce GTX 275 pazara özel tasarım modellerle girebilir

AMD-ATi'nin önümüzdeki ayın ilk günlerinde kullanıma sunmaya hazırlandığı Radeon HD 4890 (HD 4900 serisi de gündeme gelebilir) modeline yönelik merak edilen bazı detayların netleşmesi ve ilk görsellerin ortaya çıkmasından sonra GeForce GTX 275 için de somut bilgiler gelmeye başladı. Rakibi AMD-ATi'nin RV790 tabanlı Radeon HD 4890 modeline karşı GeForce GTX 275 modelini hazırladığı belirtilen Nvidia, yeni modeli için iş ortaklarına sınırlama getirmeyecek gibi görünüyor.

Gelen bilgilere göre GeForce GTX 275 için Nvidia herhangi bir referans tasarım hazırlamayabilir. Yani Nvidia'dan gerekli tasarım ve üretim lisansını alan partner firmalar, GTX 275 için kendi özel tasarımlarını yapabilecekler. Tasarım anlamında GTX 260 modelinden farklı olarak fazla sayıda alternatifin çıkması beklenen yeni modelin teknik özellikleri ise henüz netleşmemekle birlikte genel kanı GeForce GTX 275'in tek grafik işlemcili bir GTX 295 olacağına işaret ediyor.

Henüz Nvidia onaylamış olmasa da daha yüksek saat hızlarına sahip tek grafik işlemcili GeForce GTX 295 özelliklerine sahip olması beklenen GeForce GTX 275'in üreticiler tarafından yüksek bellek kapasitesine sahip versiyonlarının hazırlanması da beklenebilir. AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modeliyle aynı fiyat seviyesinden yer alması beklenen GeForce GTX 275 modelinin Nvidia tarafından rakip modele paralel olarak yani Nisan ayının ilk günlerinde kullanıma sunulması bekleniyor.


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Vuze 10 yıl
böle sogutucu görmekten gına geldi artık hep aynı hep aynı firmalar sadece sticker yapıstırmakla yetiniyorlar
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gordon01 10 yıl
3 fanlı accelero extreme soğutmalı versiyonunu da yapsınlar
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Legendh 10 yıl
İyi bir fiyat sunmak zorunda dünyaca kriz döneminde olduğumuzu düşünürsek başka türlü baş edemezler!
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scutaro 10 yıl
gtx285'den farkı 32 yerine 28 rop'a sahip olması ve sunduğu bant genişliği 4890'dan daha iyi bir kart olacağı kesin saat hızları ne olucak bakalım gtx295 gpu'su gibi 575mhz olmaz herhalde
rop ve doku birimlerinden ve işlem gücünden max. yararlanmak için saat hızı şart yoksa kart bunları tam anlamıyla kullanamıyor uygun fiyatlı olursa gtx285'de mecburen ucuzlayacak demektir nvidia'nın 2 defa üst üste gtx260'ı saat hızları yerine artan birimler ile güçlendirmesi güzel bir gelişme
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max975 10 yıl
yani bunu yapması mantıklı onu bakalım satışa cıktıktan sonra göreceğiz
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ellerimkirli 10 yıl
Tek gpu lu gtx295. Güzel bi kart göreceğiz gibi.
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