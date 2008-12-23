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GeForce GTX 295, Quad SLI kurulumuyla dikkat çekiyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 295, Quad SLI kurulumuyla dikkat çekiyor
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Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli için geri sayım başladı. İlk test sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni modelin çifti ile gerçekleştirilen Quad SLI kurulumuna yönelik test sonuçları da belirmeye başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan GeForce GTX 295'in Core i7 platformunda gerçekleştirilen SLI testinde elde edilen 3D Mark Vantage puanı dikkat çekiyor.

Saat hızı 4190MHz'e çıkartılan Core i7 965 işlemcisiyle birlikte X58 yonga setli anakart üzerinde gerçekleştirilen testlerde GeForce GTX 295 modellerinin grafik işlem birimleri 705MHz, paralel işlem birimleri 1400MHz ve bellekleri de 2500MHz'e çıkartıldı. Hız aşırtmalı sistemle yapılan testlerde ekran görüntülerde de yer aldığı üzere 32573 puanlık 3DMark Vantage skoru (performance) elde edildi.

Her ne kadar GeForce GTX 295 modelinin çifti ile ulaşılan skor GeForce GTX 280'in üçlü SLI kurulumunda elde edilen 36598 puanlık rekoruna yaklaşamasa da çift grafik işlemcili yeni modelin henüz lanse edilmediğini kullanılan sürücülerin olgunlaşma aşamasında olduğunu da göz ardı etmemekte fayda var. Üstelik hız aşırtma açısından daha yüksek saat hızlarına (ekran kartı ve işlemci) ulaşılması da söz konusu olabilir.

Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin 8 Ocak'ta duyurulması ve AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 modelini rakip alması bekleniyor.

GeForce GTX 295, Quad SLI kurulumuyla dikkat çekiyor
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GeForce GTX 295, Quad SLI kurulumuyla dikkat çekiyor
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-MENZİL- 9 yıl
öyle ahım şahım bi oyun yokki bu kartları alalım ilk önce oyun cıksın en yeni teknolojilerle yapılan, sonra buna ihtiyacımız olsun alalım şimdi luzum yok ki...
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Source 9 yıl
Isı canavarıydı kerata
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SeKSandDoRT 10 yıl
ya bana nvidianın geçmesi çok normal geliyor ati de 1 milyar transistör varken nvidia da 1.5 milyar transistör var, aslen iki kartın birbirine göre farkları yok al birini vur ötekine, hepsi fiyatına göre birşeyler sunuyor, param çoksa nvidia alırım, param azsa ati alırım, bu kadar basit bir denklem, 2, 2, dört, bu kadar basit, üstüne tezler hazırlamaya, uzun araştırmalar yapmaya, kafa patlatmaya gerek yok...
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gordon01 10 yıl
Kartın üstü delikli ama nasıl sticker olacak bunlara yırtılır gider
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engin_9091 10 yıl
tos most die takılmayın onlara sonuçta tek pcı e hattından bağlanıyo ne farkeder tos olup olmaması tasarımı ii olan daha ii performans veriyo die bişeymi var bence bu şekil daha karizma sizde yorum yapmak için yorum yapmayın
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barcan 10 yıl
nvidia driver larını çok saglam yapıyo ve en güzel grafiklere en son ulaşıyo atideki gibi çıktıgı gibi kalmıyo.Bu yüzden uzun süreli bi ekran kartı alacaksanız nvidia almak lazım ama fiyatları yüksek oluyo ama ne demişler gülü seven dikenine katlanır veya her güzelin bir kusuru vardır :D
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sys64 10 yıl

Orjinalden alıntı: barcan

nvidia driver larını çok saglam yapıyo ve en güzel grafiklere en son ulaşıyo atideki gibi çıktıgı gibi kalmıyo.Bu yüzden uzun süreli bi ekran kartı alacaksanız nvidia almak lazım ama fiyatları yüksek oluyo ama ne demişler gülü seven dikenine katlanır veya her güzelin bir kusuru vardır :D



netten kulak dolma sozlere bak hey allam :) he gardas ati driver yazamıyor nvidia tost yapabiliyor ama ati daha bi driver yazamıyor 2 gpu yanyana koyabiliyor yada en yeni bellek teknolojisi icin gpu tasarlıyor ama driver yazamıyor !

sende haklısın adamların yazılım departmanı 3 kisi demekki onlarda elinden geleni yapıyor olmuyor :D
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VMTX 10 yıl
kartın tasarımı ve yapısı 9800gx2 den farklı değil.iki kartı yanyana sli şekilde bağlayıp alın size dual cpu kart die kullanıcıya sunuyo bu nvidia.işte bu yönlerinden dolayı bu firmayı sevmiyorum.yapmış olmak için yapmasa çok iyi olur.

benim bildiğim nvidia bu karta birde fiyat çakar sanki çok teknolojikmiş edası verir.bence bu kart 4870x2 yi çok büyük farkla geçemez.( 4870x2 nin gtx 280 e yapığı gibi )bakalım testler ne göstericek.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
şu tasarım çok gözel be kasanın içnde çok şık duruo çıplak PCB den se bole daa iyi yaff
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XivA 10 yıl
nvidia bi dünya para ister buna..
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Quad SLI GTX 295, Vantage 32k :) Pekde iyi bi kart sayılmaz :D
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Promity 10 yıl
Ati ın artık 256bit i aşması lazım 384 bit yapsa Nvidia Kepenkleri kapatıcak herhalde:) ama herfiler çok ucuza yapıyor kartı dayıyor ddr5 i 448bit lik kartla nerdeyse aynı paraya satıyor:)
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drkayzer 10 yıl
gtx300 diye bi kart yok arkadaşlar o gt300 gpunun ismi

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StreamRolleR 10 yıl
ya şu küresel krizde kim alıcak bunları ya acayip çok nvidia yi tutsamda bana full hd 25 fps + veren ati kartı olsun ati alırım 40nm olayini beklemek lazım atinin
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mhamadko 10 yıl
ilk cikan kartlar herzaman kazk fiyata satilir yurtdisinda ,, hele turkiyede dusunemem .. beklesekte gtx300 ve rv870 ler cikar ozaman bunu dusunmeyiz
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