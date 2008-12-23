GeForce GTX 295, Quad SLI kurulumuyla dikkat çekiyor

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Nvidia'nın çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modeli için geri sayım başladı. İlk test sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni modelin çifti ile gerçekleştirilen Quad SLI kurulumuna yönelik test sonuçları da belirmeye başladı. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine sahip olan GeForce GTX 295'in Core i7 platformunda gerçekleştirilen SLI testinde elde edilen 3D Mark Vantage puanı dikkat çekiyor.

Saat hızı 4190MHz'e çıkartılan Core i7 965 işlemcisiyle birlikte X58 yonga setli anakart üzerinde gerçekleştirilen testlerde GeForce GTX 295 modellerinin grafik işlem birimleri 705MHz, paralel işlem birimleri 1400MHz ve bellekleri de 2500MHz'e çıkartıldı. Hız aşırtmalı sistemle yapılan testlerde ekran görüntülerde de yer aldığı üzere 32573 puanlık 3DMark Vantage skoru (performance) elde edildi.

Her ne kadar GeForce GTX 295 modelinin çifti ile ulaşılan skor GeForce GTX 280'in üçlü SLI kurulumunda elde edilen 36598 puanlık rekoruna yaklaşamasa da çift grafik işlemcili yeni modelin henüz lanse edilmediğini kullanılan sürücülerin olgunlaşma aşamasında olduğunu da göz ardı etmemekte fayda var. Üstelik hız aşırtma açısından daha yüksek saat hızlarına (ekran kartı ve işlemci) ulaşılması da söz konusu olabilir.

Çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin 8 Ocak'ta duyurulması ve AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 modelini rakip alması bekleniyor.

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