GeForce GTX 295'in ilk görüntüsü gün ışığına çıktı

Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni ekran kartı GeForce GTX 295'in ilk görüntüsü yayınlandı. AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisine rakip olarak hazırlanan ve 55nm üretim teknolojisiyle geliştirilen GT200b (GT206) gpu'sunun çiftine sahip olacak kartIın, 480x paralel işlem birimine, 2x 448-bit bellek veri yoluna ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip olması bekleniyor.
Saat hızları açıklanmayan fakat GeForce 9800GX2'de olduğu gibi çift PCB'li sandwich tasarıma sahip olacağı gün ışığına çıkan kartta biri 8-pin diğeri ise 6-pin'lik çift güç konnektörü olacağı ifade ediliyor. Çift DVI ve DisplayPort konnektörleri ile donatıldığı ifade edilen GeForce GTX 295'in ayrıca 289 watt'lık toplam güç tüketimine sahip olacağı söyleniyor.
Fiyatlandırma açısından Radeon HD 4870 X2'in karşına otuturulması beklenen çift grafik işlemcili yeni modelin detayları geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.
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rv870'den çok şey bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir eğer bir değişiklik olmazsa 40nm ve 140mm2 olucak buda demektirki 192*5 toplamda 960 shader birimi ile gelicek böyle olursa gtx295'e rakip bile olamaz hatta 4870x2'yi dahi yakalıyamaz
nvdia 20 nm ye düşerse ancak o zaman sığdırabilir çift gpu tek pcb ye.
Şu halini gördükçe, nivida'nın zora düştüğünde ne kadar saçmaladığını anlıyor ve üzülüyorum. Yazık yav.
bu nasıl bişi ben tasarlasam daha güzel olurdu çalışmasa bile en azından görüntüsü bişiye benzerdi
bide bu nasıl x2
iki kartın birni sogutucunun üstüne birini altına vidala al sana x2...... sli destekli kart almana gerek yok sayın kullanıcı... sen o paracıkları bana ver ben seni triple sli destekli anakart derdindende kurtaracam valla sözz.bu sene olmaz sa seneye
:==))))))))))))))))))))))))))))
:)))))))
yuh yav hani n viidia x2 ye karşıydı
tabi bunun x 2 oldugunu iddia edemezlerde
olacağı buydu tamda tahmin ettiğimgibi.nvidia nın yapacağı buydu zaten.
forever nvidia