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GeForce GTX 295'in ilk görüntüsü gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,7b
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65
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 295'in ilk görüntüsü gün ışığına çıktı
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Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni ekran kartı GeForce GTX 295'in ilk görüntüsü yayınlandı. AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisine rakip olarak hazırlanan ve 55nm üretim teknolojisiyle geliştirilen GT200b (GT206) gpu'sunun çiftine sahip olacak kartIın, 480x paralel işlem birimine, 2x 448-bit bellek veri yoluna ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip olması bekleniyor.

Saat hızları açıklanmayan fakat GeForce 9800GX2'de olduğu gibi çift PCB'li sandwich tasarıma sahip olacağı gün ışığına çıkan kartta biri 8-pin diğeri ise 6-pin'lik çift güç konnektörü olacağı ifade ediliyor. Çift DVI ve DisplayPort konnektörleri ile donatıldığı ifade edilen GeForce GTX 295'in ayrıca 289 watt'lık toplam güç tüketimine sahip olacağı söyleniyor.

Fiyatlandırma açısından Radeon HD 4870 X2'in karşına otuturulması beklenen çift grafik işlemcili yeni modelin detayları geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.


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justbejust 10 yıl
sanırım nvidia biraz da gönülsüz, en tepeyi ati'ye bırakmayayım da nasıl olursa olsun diye böyle "tasarım harikası" sli görüntülü, çılgınlar gibi güç çeken bir kart yaptı. neyse savuracak kadar parası olan düşünsün. yüksek performans için çift gpu'da 4850x2 gayet iyi, tekde de gtx 285 fena olmayacak gibi görünüyor.
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djx 10 yıl
YENİ ÇİFT KAŞARLI SLI TOST
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XivA 10 yıl
960 bekleyenler bence hayal kırıklığına uğrayabilir. he belki olur 960 sp li olan alt modeller. artık nvidia tostları onlarla yarıştırır.
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ebehram 10 yıl
480 x paralel işlem birimi ile bu kartla yapılan tostlarda cok rafine bir lezzet ortaya cıkıyormus
Yemede yanında yat.Su nf200 diye bir chipset mi vardı x58 lerde triple sli icin o zıkkımdan kullanıp tek pcb de uretsene sunu yok olmaz ama çift pcb daha cok para yolmak gerek
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AndryTR 10 yıl
Hangisi daha verimli acaba; tek kart üzerinde çift GPU mu yoksa çift kart çift GPU mu? Bilgisi ya da fikri olan var mı?
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St Batuhan 10 yıl
Aklıma bi yaklasım tarzı geldi okurken yanlıs anlamayın da rv870 ile ati bu sandwich kartı yemesinde :P cidden sandwich tasarım olayı güzel bir nokta :D yine cift pcb yine kaba saba görüntü :( ama performansa laf yok bu arada diyorlardıya cift gpu gereksiz diye simdi kendileri yapıyor ne celiskidir bu :(
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desert_rain 10 yıl
ahah aha ha karttan çok yapılan yorumlar güzel. Kart bi seye benzemiyor onun etkiside olabilir.
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: St Batuhan

Aklıma bi yaklasım tarzı geldi okurken yanlıs anlamayın da rv870 ile ati bu sandwich kartı yemesinde :P cidden sandwich tasarım olayı güzel bir nokta :D yine cift pcb yine kaba saba görüntü :( ama performansa laf yok bu arada diyorlardıya cift gpu gereksiz diye simdi kendileri yapıyor ne celiskidir bu :(

rv870'den çok şey bekleyenler hayal kırıklığına uğrayabilir eğer bir değişiklik olmazsa 40nm ve 140mm2 olucak buda demektirki 192*5 toplamda 960 shader birimi ile gelicek böyle olursa gtx295'e rakip bile olamaz hatta 4870x2'yi dahi yakalıyamaz
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XivA 10 yıl
bu 289 watt ısıyla çok güzel bunlardan tost makinası olur :)
nvdia 20 nm ye düşerse ancak o zaman sığdırabilir çift gpu tek pcb ye.
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mamad 10 yıl
Nvidia oturup da bu serideki malubiyeti kabul etseydi daha gururlu bir davranış göstermiş olurdu.


Şu halini gördükçe, nivida'nın zora düştüğünde ne kadar saçmaladığını anlıyor ve üzülüyorum. Yazık yav.
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gskerem 10 yıl
4800 serisi nvidiayı yerle bir etti arkadaş daha niye kıvranıyorlarki ..
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yonex78 10 yıl
ayıp yav bi firma bunu üretmeye utanır yaw
bu nasıl bişi ben tasarlasam daha güzel olurdu çalışmasa bile en azından görüntüsü bişiye benzerdi
bide bu nasıl x2
iki kartın birni sogutucunun üstüne birini altına vidala al sana x2...... sli destekli kart almana gerek yok sayın kullanıcı... sen o paracıkları bana ver ben seni triple sli destekli anakart derdindende kurtaracam valla sözz.bu sene olmaz sa seneye
:==))))))))))))))))))))))))))))
:)))))))
yuh yav hani n viidia x2 ye karşıydı
tabi bunun x 2 oldugunu iddia edemezlerde
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gskerem 10 yıl
4870x2 yi geçmek için şekilden şekle giriyorlar .
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VMTX 10 yıl






olacağı buydu tamda tahmin ettiğimgibi.nvidia nın yapacağı buydu zaten.







forever nvidia




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Fx52 10 yıl

Orjinalden alıntı: VMTX







olacağı buydu tamda tahmin ettiğimgibi.nvidia nın yapacağı buydu zaten.







forever nvidia







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taner11 10 yıl
bu sandawich yenmez yaw
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
çok pahalı olacak doviz kuru da yüksekken bukadar. kim alacak bunu mrak ettim doğrusu
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