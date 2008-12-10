GeForce GTX 295'in ilk görüntüsü gün ışığına çıktı

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Nvidia'nın çift grafik işlemcili yeni ekran kartı GeForce GTX 295'in ilk görüntüsü yayınlandı. AMD-ATi'nin Radeon HD 4800 serisine rakip olarak hazırlanan ve 55nm üretim teknolojisiyle geliştirilen GT200b (GT206) gpu'sunun çiftine sahip olacak kartIın, 480x paralel işlem birimine, 2x 448-bit bellek veri yoluna ve 1792MB GDDR3 belleğe sahip olması bekleniyor.

Saat hızları açıklanmayan fakat GeForce 9800GX2'de olduğu gibi çift PCB'li sandwich tasarıma sahip olacağı gün ışığına çıkan kartta biri 8-pin diğeri ise 6-pin'lik çift güç konnektörü olacağı ifade ediliyor. Çift DVI ve DisplayPort konnektörleri ile donatıldığı ifade edilen GeForce GTX 295'in ayrıca 289 watt'lık toplam güç tüketimine sahip olacağı söyleniyor.

Fiyatlandırma açısından Radeon HD 4870 X2'in karşına otuturulması beklenen çift grafik işlemcili yeni modelin detayları geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.