GeForce GTX 380, ATi HD 5970'ten daha mı hızlı ?

Fermi mimarisini temel alan yeni nesil GeForce 300 serisi için çalışmalarına devam eden Nvidia henüz net bir lansman tarihi açıklamasa da ilk etapta GeForce 360 ve GeForce 380 olmak üzere yüksek performans sınıfı iki modelin Ocak sonu veya Şubat ayı içerisinde pazara sunulması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GF100 GPU'sunun güç vereceği yeni nesil ekran kartlarından özellikle GeForce GTX 380 modelinin sergileyeceği performans merakla bekleniyor. 512x paralel işlem birimine sahip olacak GDDR5 bellekli yeni modelin ATi Radeon HD 5870 ve çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modellerinin arasında bir yerde konumlanacağı öngörülürken ortaya çıkan bazı grafikler aksini iddia ediyor.

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Dökümanlar ve içerdikleri test sonuçlarıyla ilgili olarak yaygın kanı fake yani uydurma oldukları yönünde olsa da, Nvidia'nın Fermi tabanlı ekran kartlarıyla üreticileri dolaşmaya başlamasının (Maingear gibi) bir kısım test sonuçlarını da yanında götürdüğü ve bu sonuçların da onlardan bazıları olduğu yönünde aksini iddia eden bir diğer görüş te tartışılmakta.

http://www.guru3d.com/news/geforce-gtx-360-and-380-benchmarks/