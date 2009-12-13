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GeForce GTX 380, ATi HD 5970'ten daha mı hızlı ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
38,1b
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228
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Fermi mimarisini temel alan yeni nesil GeForce 300 serisi için çalışmalarına devam eden Nvidia henüz net bir lansman tarihi açıklamasa da ilk etapta GeForce 360 ve GeForce 380 olmak üzere yüksek performans sınıfı iki modelin Ocak sonu veya Şubat ayı içerisinde pazara sunulması bekleniyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 384-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan GF100 GPU'sunun güç vereceği yeni nesil ekran kartlarından özellikle GeForce GTX 380 modelinin sergileyeceği performans merakla bekleniyor. 512x paralel işlem birimine sahip olacak GDDR5 bellekli yeni modelin ATi Radeon HD 5870 ve çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 5970 modellerinin arasında bir yerde konumlanacağı öngörülürken ortaya çıkan bazı grafikler aksini iddia ediyor.

GeForce GTX 380, ATi HD 5970'ten daha mı hızlı ?
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GeForce GTX 380, ATi HD 5970'ten daha mı hızlı ?
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GeForce GTX 380, ATi HD 5970'ten daha mı hızlı ?
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Dökümanlar ve içerdikleri test sonuçlarıyla ilgili olarak yaygın kanı fake yani uydurma oldukları yönünde olsa da, Nvidia'nın Fermi tabanlı ekran kartlarıyla üreticileri dolaşmaya başlamasının (Maingear gibi) bir kısım test sonuçlarını da yanında götürdüğü ve bu sonuçların da onlardan bazıları olduğu yönünde aksini iddia eden bir diğer görüş te tartışılmakta.


http://www.guru3d.com/news/geforce-gtx-360-and-380-benchmarks/ Yorum Yaz
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CoreXXX 9 yıl
ortada kart yok bunlar nasıl test yapıyorki, olsa zaten nvidia hemen gösterirdi, en azından boş kart göstermekden iidir, yalan haberin bu kadar yalan olduğunu bile bile inananlar var, hay allahım ya
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sulo61gun 9 yıl

CoreXXX

ortada kart yok bunlar nasıl test yapıyorki, olsa zaten nvidia hemen gösterirdi, en azından boş kart göstermekden iidir, yalan haberin bu kadar yalan olduğunu bile bile inananlar var, hay allahım ya

çünkü inanmak istiyorlar.umut fakirin ekmeğidir
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dante38 9 yıl
İllaki hızlı olmalı yoksa o kadar beklemeye deymez ayrıca nvıdıadan daha çok şey beklerdim o kadar ertelemeden sonra...
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-dehşet- 9 yıl

dante38

İllaki hızlı olmalı yoksa o kadar beklemeye deymez ayrıca nvıdıadan daha çok şey beklerdim o kadar ertelemeden sonra...


Bu sonuçlar doğru ve beni tatmin etmedi diyorsun yani
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fz18 9 yıl
5970 dan sonra çıkan bir kartın 5970'i geçmesi çokta şaşılacak bir durum olmayacaktır ki daha kesin değil.
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NecroCyber-777 9 yıl
ya bırakın allahınızı severseniz ati 5800 serisi cıkmadan önce abartılı taboloları yokmuydu ama abartıldığı kadar olmasada geçti.nvidia için de abartıldığı kadar olmasada gececek belkide...ki nvidia bence bu sefer fazla abartmamış hele ati kadar hiç abartmamış...dx10 cıktığında dx9 oyunlarıyla mesela F.E.A.R. ile bir çok oyun test ediliyordu ve dx10 lu kartlar iyi performans alıyor dx11de bu şekilde olacak önemli olan dx değil sm bence...dx10 dan ne hayır gördünüzki
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MÜŞAVİR 9 yıl
Önce kartları bir görelim, sonra testleri yorumlarız.
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cestvrai 9 yıl
Testler doğru değil bakın esas bunlar doğru.



FX57nin kaynağı kesin olmayan verileri bu şekilde siteye göndermesi hoş olmadı...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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erolsipar 9 yıl
Hadi hayırlısı tam olarak denetim olmadıgı ıcın henuz bılmıoruz
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sendomi 9 yıl
bu tabloya inananlara ne diyeyim ben bilmem ki akıl var mantık var şurda en fazla 2 aylık bir gecikmeyle bu kadar hayvani bir kartı hazırlayabildiler yani öylemi kaç aydır bizim ceo saçma sapan konuşuyor ati'yi baltalamak için yapılmış birşey olmadığı ne malum tek gpu çift gpu'yu tek başına ezmiş yok daha neler bırakın allah aşkına bu kartın güç tüketimi nedir boyu nedir peki çift gpulusu kartı 5970'den en az 2-3 kat iyimi olacak yani çıkmadı gitti şu salak kartda herşey belli olsun rezilliği görseydik bir herşekilde nvidia'nın rezillşiği ortada kart yok hala çıkıncada iki yönden olacak ya performans ya fiyat siz böyle bir karta sanırım 1500$ verecek kadar enayi değilsinizdir zira nvidia adamı öpmeden bırakmaz
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TURK-ŞAD 9 yıl
Yine Nvidia yine polemik....

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fatihcanery 9 yıl
bu resimlerin olmasına ihtimal vermiyorum doğrusu,nvidia fanlarının hayali bu :) ama iyi olur böyle kartlar çıksa :)
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***Leopard*** 9 yıl

fatihcanery

bu resimlerin olmasına ihtimal vermiyorum doğrusu,nvidia fanlarının hayali bu :) ama iyi olur böyle kartlar çıksa :)


Emreonalın parmağı olabilir bu tabloda....
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tahir40 9 yıl
Ben yok ati yok nvidia polemiğine girmem, kartın da donanım sitelerinde test sonuçları yayınlanmadan böyle haberleri pek sallamam. üstte gtx380için 5870-5970 arasında olacak yazıyo alttaki sonuçların hepsinde en yukarda...
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Black_Mamba24 9 yıl

tahir40

Ben yok ati yok nvidia polemiğine girmem, kartın da donanım sitelerinde test sonuçları yayınlanmadan böyle haberleri pek sallamam. üstte gtx380için 5870-5970 arasında olacak yazıyo alttaki sonuçların hepsinde en yukarda...


en iyi yorumdur herhalde konudaki
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hseyin2 9 yıl
dx 11 altında yapılan testin sonuçları önemli değilmi,sonuçta hd 5970 dx11 bir kart
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Mr. Decent 9 yıl

hseyin2

dx 11 altında yapılan testin sonuçları önemli değilmi,sonuçta hd 5970 dx11 bir kart

Evet doğru bir konuya değinmişsin.
Fermi DX11 destekli bir kart olacak demişlerdi.Fakat testler DX10 üzerinden yapılmış.
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