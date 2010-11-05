GENİUS G-Pen M609X Tablet Bülten

9? x 6? hafif dokunmatik kalemi ile multimedya tablet

G-Pen M609X, Genius?ın profesyoneller için dizayn ettiği kablosuz dokunmatik kaleme sahip yepyeni bir multimedya tablet.

4000 LPI yüksek çözünürlük, dizayn için en iyi grafik performansın alınmasını sağlıyor.

Benzersiz çift yön modu ile aktif alanı kolayca genişten standarta ve yine eski haline çevirebilirsiniz.

9? x 5.5? (geniş) / 7.25? x 5.5? (standart) çalışma alanı ve kablosuz kalemi, Windows ve MAC kullanıcılarının yazım, çizim, taslak oluşturma ve e-posta imzalama gibi işlemleri için ideal.

Kalem tabletin kullanımı, fareniz ile kıyaslandığında size çok daha fazla konfor ve kontrol sağlar.

Kalemi konumlandırdığınız yerde imleç duyarlılıkla hareket eder.

Döner pad ile 4D kaydırma, yakınlaştırma/uzaklaştırma, ses arttırma/azaltma ve fırça genişliği fonksiyonlarını kolaylıkla ve rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Office, Internet ve Vista fonksiyonlarına anında erişmek için kalemle 26 adet kısayol tuşundan birine tıklamanız ve bir fonksiyonu çalıştırmak için kalemle hafifçe dokunmanız yeterli.

Çizim veya yazım sırasında kullanmak için iki tuşu ve kalınlık için 1024 seviye basınç hassasiyeti bulunuyor.

G-Pen M609X PhotoImpact 12SE (yalnızca Windows) ile birlikte geliyor, böylece kendi fotoğraflarınızı yaratmakta özgürsünüz.

SON KULLANICI FİYATI :199.00 TL

Özellikler:

Geniş/4:3 ekranlar için 9? x 5.5? ve 7.25? x 5.5? değiştirilebilir çalışma alanı

Dört yönde kaydırma, yakınlaştırma/uzaklaştırma, ses arttırma/azaltma ve fırça genişliği için yaratıcı döner pad

Yüksek tepkili imleç için 4000 LPI yüksek doğruluk ve hassasiyet

Tüm şekiller ve kalınlık kontrolü için 1024 seviye basınç hassasiyeti

E-posta, MSN, dökümanlar veya herhangi bir uygulama programında etkin el yazısı/çizim yapımı

Kolay kullanım için Vista ile tak ve çalıştır, Office için el yazısı tanıma uyumlu, kalem darbeleri, dijital mürekkepleme ve anında fotoğraf özellikleri

Paket İçeriği:

G-Pen M609X tablet

Kablosuz kalem

Yazılım

PhotoImpact 12SE (sadece Windows için)



Power Presenter RE/Free Notes & Office Ink



PC Sürücüsü (Macro Key Manager) /E-kılavuz



MAC Sürücüsü

İki adet yedek kalem ucu

Kalemlik

Kalem için AAA pil

Çok-dilli kullanma kılavuzu

Sistem Gereksinimleri:

IBM PC/ Pentium 233 uyumlu veya üstü

Windows Vista/XP/2000

Macintosh with OS X 10.4 veya üstü

Boş USB girişi

Yazılım yüklemesi için CD/DVD-ROM sürücü

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